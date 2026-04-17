Urina vermelha: quando a mudança de cor é inofensiva e quando pode indicar problemas de saúde

A mudança na cor da urina costuma chamar a atenção e gerar dúvidas. Em especial, quando ela aparece avermelhada. Em muitos casos, essa alteração associa-se a situações simples do dia a dia, como a alimentação ou o uso de determinados remédios. No entanto, a urina vermelha também pode indicar problemas de saúde que precisam de avaliação médica. Em particular, quando o quadro se repete ou vem acompanhado de outros sinais.

De forma geral, a coloração normal da urina varia do amarelo-claro ao amarelo-escuro, dependendo da hidratação. Assim, quando surge um tom rosado, vermelho ou cor de chá escuro, o organismo está indicando que algo mudou na composição daquele líquido. Essa mudança pode envolver pigmentos de alimentos, substâncias químicas de medicamentos ou, em situações mais delicadas, a presença de sangue, que tem o nome de hematúria.

Essa mudança pode envolver pigmentos de alimentos, substâncias químicas de medicamentos ou, em situações mais delicadas, a presença de sangue, que tem o nome de hematúria – depositphotos.com / toeytoey



O que significa urina avermelhada e por que a cor muda?

A urina avermelhada é um sinal de que há pigmentos diferentes sendo eliminados pelos rins. Assim, esses pigmentos podem vir de várias fontes. Em casos simples, o corpo apenas está eliminando corantes naturais ou artificiais após a ingestão de alimentos e bebidas. Em outros cenários, o vermelho pode ser consequência da passagem de glóbulos vermelhos ou de proteínas musculares pela urina, algo que merece atenção.

Do ponto de vista fisiológico, o rim funciona como um filtro do sangue, removendo resíduos e substâncias em excesso. Assim, quando esse filtro permite a passagem de elementos que normalmente não deveriam sair em grande quantidade como células sanguíneas a urina pode adquirir um tom avermelhado. A palavra-chave para entender o fenômeno é justamente urina avermelhada, que não é um diagnóstico em si. Porém, é um sinal que precisa ser interpretado dentro do contexto de cada pessoa, considerando hábitos, medicamentos em uso e sintomas associados.

Urina avermelhada sempre é sangue?

Nem toda urina avermelhada contém sangue. Um exemplo clássico é o consumo de beterraba, que pode deixar a urina rosada ou avermelhada em algumas pessoas, fenômeno chamado de beeturia. Ademais, outros alimentos também podem contribuir, como amoras, mirtilos, ruibarbo e produtos industrializados com corantes vermelhos. Nesses casos, a pessoa está saudável, e a cor volta ao normal após algumas micções, à medida que elimina-se o pigmento.

Alguns medicamentos podem alterar o tom da urina sem relação com sangramento. Entre eles, destacam-se:

Certos antibióticos e antituberculosos, que podem deixar a urina laranja-avermelhada;

Fármacos usados para tratar infecções urinárias que tingem a urina de laranja forte ou avermelhado;

Suplementos com corantes ou vitaminas em altas doses, que também podem modificar a tonalidade.

Em situações de esforço físico muito intenso, principalmente em atletas de alta performance, pode ocorrer liberação de mioglobina, uma proteína presente nos músculos, causando urina escura ou avermelhada. Portanto, esse quadro, conhecido como rabdomiólise, costuma se associar a dor muscular importante, fraqueza intensa e mal-estar, sendo considerado um cenário de urgência.

Quais são as causas graves de urina avermelhada?

Quando a urina avermelhada é causada por sangue, o quadro tem o nome de hematúria. A presença de sangue pode ser visível a olho nu (urina nitidamente rosada, vermelha ou cor de refrigerante escuro) ou detectada apenas em exames laboratoriais. Em ambos os casos, é um sinal relevante, porque pode refletir alterações no trato urinário ou em outros sistemas do corpo.

Entre as causas mais comuns de hematúria, destacam-se:

Infecção urinária (cistite, pielonefrite) : geralmente acompanhada de ardência ao urinar, aumento da frequência urinária, vontade urgente de ir ao banheiro e, às vezes, febre e dor lombar;

: geralmente acompanhada de ardência ao urinar, aumento da frequência urinária, vontade urgente de ir ao banheiro e, às vezes, febre e dor lombar; Cálculos renais (pedras nos rins ou ureter) : costumam provocar dor intensa em cólica, que pode irradiar para a virilha, náuseas, vômitos e, em muitos casos, sangue na urina;

: costumam provocar dor intensa em cólica, que pode irradiar para a virilha, náuseas, vômitos e, em muitos casos, sangue na urina; Doenças dos rins , como glomerulonefrites e outras inflamações: podem causar urina escurecida, inchaço em pernas ou rosto, alteração da pressão arterial e cansaço;

, como glomerulonefrites e outras inflamações: podem causar urina escurecida, inchaço em pernas ou rosto, alteração da pressão arterial e cansaço; Alterações na próstata , em pessoas com próstata, incluindo inflamações, aumento benigno ou tumores, que podem gerar jato urinário fraco, dificuldade para iniciar a micção e presença de sangue;

, em pessoas com próstata, incluindo inflamações, aumento benigno ou tumores, que podem gerar jato urinário fraco, dificuldade para iniciar a micção e presença de sangue; Lesões no trato urinário após quedas, acidentes ou esportes de contato;

após quedas, acidentes ou esportes de contato; Doenças mais graves, como tumores de bexiga, rins ou uretra, principalmente em pessoas acima de 50 anos, fumantes ou com contato prolongado com substâncias químicas no trabalho.

Em menor frequência, alterações na coagulação do sangue, uso de anticoagulantes em doses elevadas e algumas doenças hereditárias também podem levar à urina avermelhada. Nesses casos, podem aparecer outros sinais, como sangramentos em gengivas, nariz ou manchas roxas na pele.

Quais sintomas associados merecem maior atenção?

A observação de outros sinais é fundamental para diferenciar causas benignas de situações que pedem avaliação rápida. Por isso, alguns pontos são sinal de alerta:

Dor: dor forte nas costas, na região lombar ou em cólica, além de dor ao urinar, indica que algo além da simples pigmentação está ocorrendo; Febre: elevação da temperatura pode sugerir infecção urinária ou outro processo inflamatório; Dificuldade para urinar: jato fraco, interrupção do fluxo, sensação de esvaziamento incompleto da bexiga ou incapacidade de urinar; Coágulos na urina: a presença de pequenos grumos vermelhos sugere sangramento mais intenso; Sinais gerais: cansaço acentuado, inchaço, perda de peso sem explicação, náuseas e vômitos persistentes.

Quando a urina avermelhada aparece isoladamente logo após a ingestão de alimentos pigmentados e desaparece em um ou dois dias, sem qualquer outro sintoma, o quadro tende a ser interpretado como uma alteração transitória. Por outro lado, se a cor vermelha surge repetidamente, sem relação clara com dieta ou medicamentos, a orientação é buscar investigação médica.

Nem toda urina avermelhada contém sangue. Um exemplo clássico é o consumo de beterraba, que pode deixar a urina rosada ou avermelhada em algumas pessoas, fenômeno chamado de beeturia – depositphotos.com / MonaMakela

Quando procurar atendimento médico por causa da urina avermelhada?

A recomendação dos profissionais de saúde é que qualquer episódio de urina avermelhada sem explicação óbvia seja relatado a um médico. Em especial, indica-se procurar atendimento em serviços de saúde nas seguintes situações:

Primeiro episódio de urina avermelhada sem relação com alimentos ou remédios;

Presença de dor intensa, febre, mal-estar geral ou dificuldade para urinar;

Histórico de cálculos renais, doenças renais, tumores urológicos ou uso de anticoagulantes;

Episódios repetidos, mesmo que sem dor, principalmente em pessoas acima de 4050 anos;

Presença de coágulos ou redução importante do volume de urina.

Na avaliação, o profissional costuma iniciar com uma conversa detalhada sobre hábitos, histórico de doenças e medicamentos em uso. Em seguida, há solicitação de exames de urina, exames de sangue e, conforme o caso, exames de imagem, como ultrassonografia ou tomografia. Em alguns cenários, pode ser indicada uma cistoscopia, exame em que uma câmera fina é introduzida pela uretra para visualizar a parte interna da bexiga.

As principais diretrizes internacionais e brasileiras em nefrologia e urologia reforçam que a hematúria, mesmo quando não vem acompanhada de dor, merece investigação, sobretudo em pessoas com fatores de risco para tumores do trato urinário. A detecção precoce de doenças renais e urológicas aumenta as chances de controle e tratamento adequado.

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De forma prática, a urina avermelhada funciona como um sinal de alerta do organismo. Em muitos casos, o motivo é simples e facilmente identificado, mas ignorar o sintoma pode retardar o diagnóstico de quadros que exigem cuidado. A observação atenta da cor da urina, dos hábitos recentes e de outros sintomas associados, aliada à busca por orientação profissional quando necessário, contribui para uma abordagem segura e alinhada às evidências científicas atuais.