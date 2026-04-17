Como dormir melhor sem remédios: técnicas de relaxamento muscular e higiene do sono segundo o NIH

A insônia se tornou um problema frequente em diferentes faixas etárias. Ela afeta a produtividade, o humor e a saúde geral. De acordo com o National Institutes of Health (NIH), muitas pessoas melhoram a qualidade do sono com mudanças comportamentais simples. Assim, nem sempre precisam recorrer diretamente a medicamentos. Técnicas de relaxamento muscular e hábitos noturnos bem estruturados atuam como aliados importantes para adormecer mais rápido e conseguir um descanso mais reparador.

O foco dessas orientações consiste em treinar o organismo a reconhecer sinais de descanso. Além disso, essas práticas reduzem a tensão física acumulada ao longo do dia e organizam o ritmo interno do corpo, conhecido como ciclo circadiano. Quando a pessoa segue rotinas consistentes de sono e aplica técnicas específicas de relaxamento, ela reduz a ativação do sistema de alerta. Desse modo, ocorre uma queda gradual de hormônios ligados ao estresse, como o cortisol. Isso facilita a chegada de um sono mais profundo e contínuo.

O que é o Relaxamento Muscular Progressivo (PMR) segundo o NIH?

O Relaxamento Muscular Progressivo, ou PMR (do inglês Progressive Muscle Relaxation), surgiu no início do século XX. Instituições como o NIH recomendam essa técnica para auxiliar na redução da ansiedade e da insônia. A prática consiste em tensionar e relaxar, de forma sistemática, diferentes grupos musculares do corpo. Dessa maneira, a pessoa aprende a diferenciar com clareza a sensação de contração e a sensação de relaxamento.

Quando a pessoa executa a PMR, ela reduz gradualmente o tônus muscular. Ao mesmo tempo, envia ao sistema nervoso um sinal claro de que o corpo entrou em modo de descanso. Estudos citados por órgãos de saúde pública mostram que essa técnica diminui a frequência cardíaca e pode reduzir a pressão arterial em algumas pessoas. Além disso, a PMR ajuda a modular a liberação de cortisol, o principal hormônio associado ao estresse crônico. Com o uso regular, o organismo passa a associar a sequência de exercícios ao momento de dormir. Assim, o início do sono se torna mais fácil.

Celular na cama – depositphotos.com / pheung56

Como fazer o Relaxamento Muscular Progressivo passo a passo?

Um roteiro prático pode seguir a seguinte ordem:

Preparação da respiração: antes de começar os movimentos, a pessoa inspira lentamente pelo nariz, contando mentalmente até 3 ou 4. Em seguida, expira pela boca no mesmo ritmo. Depois, repete esse ciclo de 3 a 5 vezes. Esse preparo reduz a agitação inicial e prepara o corpo para o relaxamento. Pés e panturrilhas: estique os dedos dos pés para cima, como se quisesse aproximá-los das canelas. Mantenha a tensão por cerca de 5 a 7 segundos, sem causar dor. Depois, relaxe por 10 a 15 segundos e observe com atenção a sensação de alívio e calor. Coxas e glúteos: contraia as coxas, apertando levemente os joelhos um contra o outro. Ao mesmo tempo, tensione os músculos dos glúteos. Segure essa contração por alguns segundos e solte devagar. Em seguida, perceba o relaxamento que se espalha pela região das pernas. Abdômen e lombar: puxe o abdômen para dentro, como se tentasse aproximá-lo da coluna. Durante esse movimento, mantenha a respiração fluindo de forma suave. Após alguns segundos, solte completamente a musculatura. Deixe o tronco afrouxar sobre o colchão ou sobre a cadeira, sentindo o peso do corpo aumentar. Peito e ombros: inspire profundamente e encha o peito de ar, enquanto eleva levemente os ombros em direção às orelhas. Mantenha a posição por 5 a 7 segundos. Em seguida, ao expirar, deixe os ombros caírem, como se estivessem muito pesados. Braços e mãos: feche as mãos em punhos, tensionando antebraços e bíceps ao mesmo tempo. Mantenha essa contração por alguns segundos e, depois, abra as mãos devagar. Permita que os dedos se soltem por completo. Pescoço e face: com cuidado, pressione levemente a parte de trás da cabeça contra o travesseiro. Evite forçar demais o pescoço para não causar desconforto. Em seguida, contraia a testa, como se estivesse franzindo com força.

Higiene do sono: quais hábitos ajudam a combater a insônia?

Além do PMR, o NIH reforça a importância da chamada higiene do sono. Esse conceito reúne um conjunto de hábitos noturnos que favorecem a regulação do relógio biológico. Essas práticas atuam diretamente sobre o ciclo circadiano, que regula sono, vigília, temperatura corporal e a liberação de hormônios ao longo das 24 horas do dia.

Entre os principais hábitos descritos por diretrizes de saúde pública, destacam-se:

Horários consistentes: deitar e levantar aproximadamente nos mesmos horários todos os dias, inclusive fins de semana, ajuda o cérebro a prever o momento de descanso. Além disso, esse padrão facilita o ajuste da produção de melatonina, hormônio fundamental para o sono.

deitar e levantar aproximadamente nos mesmos horários todos os dias, inclusive fins de semana, ajuda o cérebro a prever o momento de descanso. Além disso, esse padrão facilita o ajuste da produção de melatonina, hormônio fundamental para o sono. Ambiente adequado: manter o quarto escuro, silencioso e com temperatura amena facilita a queda da temperatura corporal central. Esse processo se associa ao início do sono de forma natural.

manter o quarto escuro, silencioso e com temperatura amena facilita a queda da temperatura corporal central. Esse processo se associa ao início do sono de forma natural. Exposição à luz: reduzir a luz forte à noite, principalmente a luz azul emitida por telas de celulares, tablets e computadores, nas 1 a 2 horas antes de dormir, traz benefícios importantes. Essa iluminação artificial sinaliza ao cérebro que ainda é dia e atrasa a liberação de melatonina.

reduzir a luz forte à noite, principalmente a luz azul emitida por telas de celulares, tablets e computadores, nas 1 a 2 horas antes de dormir, traz benefícios importantes. Essa iluminação artificial sinaliza ao cérebro que ainda é dia e atrasa a liberação de melatonina. Rotina relaxante: criar um ritual présono, como leitura leve em suporte físico, banho morno ou prática de técnicas de respiração, ajuda a desacelerar o sistema nervoso. Com o tempo, o cérebro passa a associar a noite a essas atividades calmas.

criar um ritual présono, como leitura leve em suporte físico, banho morno ou prática de técnicas de respiração, ajuda a desacelerar o sistema nervoso. Com o tempo, o cérebro passa a associar a noite a essas atividades calmas. Cuidados com alimentos e substâncias: diretrizes do NIH indicam evitar cafeína, nicotina e grandes quantidades de comida nas horas que antecedem o sono. Essas substâncias mantêm o organismo em estado de alerta e atrapalham o descanso.

Como essas práticas atuam no ciclo circadiano e no cortisol?

Do ponto de vista biológico, hábitos de sono adequados e relaxamento muscular atuam diretamente em sistemas regulatórios internos. O ciclo circadiano responde principalmente a sinais de luz e escuridão. Quando a pessoa reduz a exposição à luz azul à noite e aumenta a exposição à luz natural durante o dia, o corpo ajusta melhor a produção de melatonina. Esse hormônio aumenta no período noturno e induz sonolência. Já pela manhã, seus níveis caem e favorecem o estado de alerta.

Em paralelo, o cortisol também responde a esses comportamentos. Esse hormônio auxilia na resposta ao estresse e atinge seu pico geralmente nas primeiras horas da manhã. A prática regular de Relaxamento Muscular Progressivo, combinada com uma rotina noturna tranquila, reduz a ativação do sistema nervoso simpático, ligado à reação de luta ou fuga. Com o tempo, essa diminuição da ativação contribui para níveis mais estáveis de cortisol ao longo do dia. Essa estabilidade, por sua vez, se associa a um sono mais profundo e com menos despertares noturnos.

Órgãos como o NIH e outras agências de saúde pública relatam que a adoção consistente dessas práticas diminui a latência para dormir, ou seja, o tempo que a pessoa leva para adormecer. Além disso, esses hábitos reduzem episódios de insônia transitória e melhoram a sensação de descanso ao acordar. Esses efeitos surgem de forma gradual, geralmente após algumas semanas de prática contínua. Entretanto, eles podem se manter a longo prazo sem os riscos relacionados ao uso prolongado de medicamentos hipnóticos.

Quando é importante buscar ajuda médica para insônia?

Embora as recomendações de higiene do sono e o PMR ofereçam métodos seguros para a maioria das pessoas, diretrizes oficiais indicam situações que exigem avaliação profissional. Se a dificuldade para dormir persistir por mais de três meses e ocorrer pelo menos três vezes por semana, a pessoa deve ficar atenta. Quando esse quadro interfere de forma significativa no desempenho diário, surge um forte sinal de alerta para possível insônia crônica.

Além disso, a pessoa deve buscar apoio médico quando alguém observa roncos intensos ou pausas respiratórias durante o sono. Despertares com sensação de sufocamento, sonolência excessiva durante o dia, dor crônica, uso de múltiplos medicamentos ou histórico de transtornos psiquiátricos também exigem atenção. Nesses casos, agências como o NIH recomendam investigar condições como apneia do sono, depressão, ansiedade generalizada, entre outras possibilidades clínicas.

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As práticas de relaxamento muscular e higiene do sono podem se manter como complemento ao tratamento proposto por profissionais. Contudo, médicos ou especialistas em sono devem fazer o diagnóstico e conduzir a abordagem terapêutica. Com acompanhamento adequado e aplicação consistente dessas estratégias comportamentais, muitas pessoas recuperam uma rotina de descanso mais estável e compatível com as necessidades do organismo.