Essa raiz antiga pode substituir seu café – E você vai se surpreender!

A chicória ganhou espaço como substituta do café em muitas casas e cafeterias. Esse uso não é recente: em períodos de escassez de café, a raiz da planta era torrada e com uso para render ou até substituir a bebida tradicional. Hoje, o interesse pela chicória voltou por motivos diferentes, principalmente por questões de saúde, restrições à cafeína e curiosidade gastronômica.

Entre as razões para que se use a chicória no lugar do café estão o sabor marcante, a ausência de cafeína e a presença de compostos benéficos para o organismo. Para quem precisa reduzir o consumo de estimulantes ou sofre com insônia, ansiedade ou problemas gástricos que se associam ao café, a raiz de chicória torrada aparece como alternativa para manter o hábito da bebida quente sem os mesmos efeitos.

A principal explicação para a popularidade da chicória como substituto do café está no perfil de sabor – depositphotos.com / 13-Smile



Por que se usa a chicória como substituta do café?

A principal explicação para a popularidade da chicória como substituto do café está no perfil de sabor. Quando torrada e moída, a raiz desenvolve notas amargas, tostadas e levemente caramelizadas, lembrando em parte o café filtrado. Esse amargor ajuda a manter a sensação de bebida encorpada, o que facilita a adaptação de quem tem o hábito da xícara de café diária.

Outro ponto relevante é a ausência total de cafeína na chicória. Por esse motivo, indica-se frequentemente para pessoas sensíveis a estimulantes, gestantes, indivíduos com hipertensão ou em uso de medicamentos que não combinam bem com o café. Em muitos casos, mistura-se a chicória ao pó de café para reduzir a quantidade total de cafeína sem alterar tanto o ritual de preparo.

Além disso, a raiz de chicória é fonte de inulina, um tipo de fibra prebiótica que atua na flora intestinal. Esse diferencial nutricional faz com que a bebida à base de chicória seja apenas como substituto de sabor, mas também como parte de estratégias voltadas à saúde digestiva, desde que se consuma dentro de uma alimentação equilibrada.

Chicória como substituto do café: quais benefícios à saúde?

Os benefícios que se associam ao consumo de chicória em forma de bebida ligam-se principalmente à raiz. A inulina presente nesse alimento contribui para a nutrição das bactérias benéficas do intestino, ajudando no equilíbrio da microbiota. Um intestino em bom funcionamento costuma relacionar-se a melhor absorção de nutrientes e a um trânsito intestinal mais regular.

A chicória também contém compostos antioxidantes, como certos polifenóis, que podem auxiliar no combate ao estresse oxidativo. Embora o café também seja rico em antioxidantes, a chicória se destaca por oferecer esse tipo de substância sem cafeína, o que a torna uma alternativa interessante em contextos específicos, como consumo noturno ou para pessoas com restrição a estimulantes.

Outro aspecto relevante é o impacto gástrico. Algumas pessoas relatam desconforto com o café tradicional, como queimação ou irritação. A bebida de chicória, por não conter cafeína e ter perfil químico diferente, costuma ter mais tolerância em determinados casos. Ainda assim, cada organismo reage de forma particular, especialmente porque a chicória é da família das Asteráceas, podendo causar alergia em indivíduos sensíveis.

Quais são as diferenças de sabor entre café e chicória?

No paladar, a chicória torrada oferece um amargor mais suave que o café, com notas terrosas e ligeiramente adocicadas após a torra. O café, por sua vez, apresenta maior complexidade aromática, com variações que vão de frutadas a achocolatadas, dependendo da origem e do tipo de torra. A sensação de corpo também costuma ser diferente: a chicória gera uma bebida encorpada, porém com textura na boca distinta do café coado.

Enquanto o café tem aroma intenso e marcante logo ao ser moído, o pó de chicória torrada libera um perfume menos penetrante, mais próximo de raízes torradas e cereais. Na xícara, a cor da bebida de chicória lembra o café bem escuro, o que contribui para a associação visual. Ainda assim, quem prova percebe que são bebidas aparentadas apenas no amargor e na torra, mantendo identidades próprias.

Para quem está em processo de transição, uma estratégia comum é combinar pó de café e pó de chicória na mesma preparação. Dessa forma, o paladar se acostuma aos poucos, e o sabor final fica no meio-termo entre o café puro e a bebida feita apenas com a raiz de chicória.

Métodos de preparo da chicória para consumo como bebida

O consumo da chicória como café pode seguir diferentes etapas, da raiz crua ao pó torrado. Os principais métodos incluem:

Raiz crua em infusão: a raiz fresca é lavada, descascada e cortada em fatias finas. Essas fatias podem ser colocadas em água quente para uma espécie de chá, de sabor bem mais suave e vegetal, sem lembrar o café. Raiz seca: após a lavagem e o corte, os pedaços de raiz são desidratados ao sol ou em forno baixo até ficarem bem secos. Em seguida, podem ser triturados de forma grossa e usados em infusões quentes, gerando bebida mais concentrada e marcante. Raiz torrada em pedaços: os pedaços secos são levados ao forno em temperatura moderada até escurecerem, liberando aromas tostados. Depois, podem ser fervidos em água por alguns minutos, resultando em uma bebida de cor escura e sabor amargo. Pó de chicória torrada: essa é a forma mais semelhante ao café. A raiz é seca, torrada e moída até chegar à textura de pó. Esse pó pode ser: Coado em filtro de papel ou pano, como café tradicional;

Fervido em água por poucos minutos e depois coado;

Misturado diretamente ao pó de café para uma bebida combinada. Bebidas solúveis de chicória: em versões industriais, o extrato da raiz torrada é desidratado, gerando um pó solúvel que se dissolve em água quente, facilitando o preparo rápido.

Em todos os métodos, o ajuste de intensidade é feito pela quantidade de raiz ou pó e pelo tempo de contato com a água quente. Quanto maior o tempo de infusão ou fervura, mais escura e amarga tende a ficar a bebida.

O consumo da chicória como café pode seguir diferentes etapas, da raiz crua ao pó torrado – depositphotos.com / johndwilliamsUK

Comparação nutricional: chicória torrada x café tradicional

Quando se compara o valor nutricional da chicória torrada com o do café tradicional, a primeira diferença evidente está na cafeína. O café é reconhecido justamente pela presença desse estimulante, enquanto a chicória não contém cafeína. Para quem busca reduzir o consumo dessa substância, essa diferença é central.

A raiz de chicória é naturalmente rica em inulina, uma fibra solúvel com efeito prebiótico. Durante a torra, parte dessa inulina pode se degradar, mas ainda assim a bebida costuma conter mais fibras solúveis do que o café comum. Já o café praticamente não contribui com fibras na forma como é consumido, mas se destaca pela alta concentração de antioxidantes, principalmente ácidos clorogênicos.

Em termos de calorias, tanto o café coado quanto a infusão de chicória torrada apresentam baixo valor energético quando consumidos puros, sem açúcar ou leite. O que costuma alterar o aspecto calórico são os acompanhamentos e adoçantes adicionados à xícara. Minerais como potássio e magnésio aparecem em pequenas quantidades em ambas as bebidas, com variações de acordo com o solo e o processamento.

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Do ponto de vista nutricional, pode-se dizer que o café oferece mais cafeína e uma composição de antioxidantes específica, enquanto a chicória traz fibras prebióticas e outros tipos de compostos fenólicos. A escolha entre um e outro costuma levar em conta tanto o impacto no organismo quanto o estilo de vida de quem consome, sendo comum alternar ou combinar as duas bebidas ao longo do dia.