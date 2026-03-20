Como evitar acordar de madrugada para urinar: dicas que realmente funcionam

Levantar várias vezes durante a madrugada para urinar é uma queixa comum e pode atrapalhar bastante a qualidade do sono. Esse hábito, conhecido como noctúria, nem sempre é sinal de doença, mas costuma envolver uma combinação de fatores: quantidade e horário da ingestão de líquidos, tipo de bebida consumida, alimentação noturna, rotina de sono e, em alguns casos, condições médicas específicas. Ajustes simples no dia a dia, aliados à atenção a sinais de alerta, costumam ajudar a reduzir o problema.

Especialistas em sono e urologia destacam que o objetivo não é parar de beber água, e sim organizar melhor os horários e os tipos de líquidos ao longo do dia. Além disso, muitas pessoas não percebem que hábitos aparentemente inofensivos à noite, como uma refeição muito salgada ou aquele café tardio, podem aumentar a produção de urina ou irritar a bexiga, favorecendo despertares noturnos.

Uma das estratégias mais consistentes na literatura é redistribuir a ingestão de líquidos ao longo do dia, evitando que a maior parte seja consumida nas últimas horas antes de dormir – depositphotos.com / AndrewLozovyi



Como o consumo de líquidos interfere em acordar à noite para urinar?

A palavra-chave central aqui é noctúria, que descreve o ato de acordar durante a madrugada para ir ao banheiro. Uma das estratégias mais consistentes na literatura é redistribuir a ingestão de líquidos ao longo do dia, evitando que a maior parte seja consumida nas últimas horas antes de dormir. Isso não significa restringir de forma exagerada, e sim planejar melhor.

Estudos indicam que, em geral, adultos podem se beneficiar de algumas medidas práticas:

Priorizar a maior parte da ingestão de água entre a manhã e o meio da tarde.

Reduzir gradualmente o volume de líquidos após o fim da tarde.

Evitar grandes copos de água ou chá nas 2 a 3 horas anteriores ao horário de deitar, salvo orientação médica em sentido contrário.

ou chá nas 2 a 3 horas anteriores ao horário de deitar, salvo orientação médica em sentido contrário. Atenção especial a bebidas diuréticas, como café, chás com cafeína, refrigerantes com cafeína e álcool.

Para quem pratica atividade física à noite, uma adaptação possível é garantir boa hidratação durante o dia, evitando chegar ao treino já desidratado. Assim, a reposição após o exercício não precisa ser tão volumosa, o que pode diminuir a necessidade de urinar durante a madrugada.

Quais alimentos e bebidas à noite mais favorecem a noctúria?

A alimentação próxima ao horário de dormir pode influenciar a produção de urina e a irritação da bexiga. Alimentos muito salgados, por exemplo, tendem a aumentar a retenção de líquido inicialmente e, depois, levar o organismo a tentar eliminar o excesso, inclusive durante a noite. Por isso, controlar o sal no jantar e nos lanches noturnos é uma medida frequentemente recomendada.

Além disso, alguns itens merecem atenção especial:

Cafeína (café, chá-preto, chá-mate, alguns energéticos e refrigerantes): tem efeito diurético leve e pode estimular a bexiga.

(café, chá-preto, chá-mate, alguns energéticos e refrigerantes): tem efeito diurético leve e pode estimular a bexiga. Álcool : aumenta a produção de urina e prejudica a arquitetura do sono, potencializando despertares.

: aumenta a produção de urina e prejudica a arquitetura do sono, potencializando despertares. Bebidas muito açucaradas: podem interferir na regulação de líquidos, especialmente em pessoas com resistência à insulina ou diabetes.

Alimentos que irritam a bexiga em algumas pessoas, como alimentos muito apimentados, cítricos em excesso e chocolate.

Uma forma prática de ajustar é montar um jantar mais leve, com menos sal e gorduras pesadas, feito pelo menos 2 a 3 horas antes de deitar. Pequenos lanches noturnos, se necessários, podem incluir frutas menos ácidas ou opções com baixo teor de sódio, evitando bebidas estimulantes nesse período.

Rotina de sono: dormir melhor também ajuda a urinar menos?

A relação entre noctúria e qualidade do sono é de mão dupla. Pessoas que dormem mal tendem a despertar mais vezes, percebendo a bexiga cheia com mais facilidade. Ao mesmo tempo, acordar para urinar fragmenta o sono, gerando cansaço no dia seguinte. Organizar a rotina noturna pode reduzir tanto os despertares quanto o impacto das idas ao banheiro.

Entre as estratégias relacionadas à higiene do sono, destacam-se:

Estabelecer um horário relativamente fixo para dormir e acordar, inclusive nos fins de semana. Criar um ritual de desaceleração nos 30 a 60 minutos anteriores ao sono, diminuindo o uso de telas, luz intensa e atividades muito estimulantes. Evitar cochilos longos no fim da tarde ou à noite, que podem empurrar o horário natural de sono para mais tarde. Manter o quarto escuro, silencioso e em temperatura confortável, o que favorece um sono mais profundo e contínuo.

Em algumas pessoas, despertar por outros motivos como ronco intenso do parceiro, barulhos externos ou calor excessivo faz com que a bexiga seja percebida como cheia, mesmo quando o volume de urina não é tão grande. Melhorar o ambiente e os hábitos de sono, portanto, pode diminuir também as idas desnecessárias ao banheiro.

Quais causas médicas podem aumentar a necessidade de urinar à noite?

Apesar das mudanças de rotina ajudarem muitos casos, há situações em que a noctúria está ligada a condições de saúde específicas. Entre as mais frequentemente citadas estão hiperplasia prostática benigna em homens, infecções urinárias, diabetes mellitus, diabetes insipidus, insuficiência cardíaca, apneia do sono e algumas doenças renais. Em mulheres, alterações hormonais e problemas de assoalho pélvico também podem favorecer a ida ao banheiro durante a madrugada.

Alguns medicamentos, como diuréticos usados no tratamento de hipertensão ou insuficiência cardíaca, aumentam deliberadamente a produção de urina. Nesses casos, médicos costumam ajustar o horário de uso, priorizando o período da manhã ou início da tarde, para reduzir despertares noturnos. Alterações nesse tipo de remédio não devem ser feitas por conta própria; a avaliação profissional é considerada fundamental.

Alguns medicamentos, como diuréticos usados no tratamento de hipertensão ou insuficiência cardíaca, aumentam deliberadamente a produção de urina – depositphotos.com / AllaSerebrina



Quando é importante procurar um médico por causa da noctúria?

Nem toda ida ao banheiro à noite representa um problema de saúde, mas há sinais que indicam a necessidade de avaliação médica. A recomendação é buscar ajuda quando:

As idas ao banheiro são muito frequentes (por exemplo, três vezes ou mais por noite de forma persistente).

Existe dor ao urinar, ardência, sangue na urina ou alteração evidente de cor e cheiro.

Há perda involuntária de urina ou dificuldade para iniciar o jato.

O aumento da urina está associado a sede intensa, emagrecimento ou cansaço excessivo.

A noctúria passa a prejudicar claramente o rendimento no trabalho, nos estudos ou em outras atividades diárias.

Profissionais de saúde podem solicitar exames de urina, sangue, ultrassonografias e, em alguns casos, testes do sono, para identificar a causa. Com base nos resultados, o tratamento pode envolver desde mudanças de estilo de vida até medicamentos específicos ou intervenções direcionadas à bexiga, próstata, hormônios ou doenças de base.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

De forma geral, combinar ajustes no consumo de líquidos, alimentação equilibrada à noite, rotina de sono organizada e atenção a possíveis sinais de alerta costuma ser uma abordagem efetiva. A observação de padrões como horários em que mais se sente vontade de urinar e o que foi consumido antes ajuda a entender o próprio corpo e a buscar orientação profissional quando necessário, favorecendo noites mais contínuas e um descanso mais reparador.