Gordura no fígado: fatores inesperados que aumentam o problema

A esteatose hepática, conhecida popularmente como gordura no fígado, deixou de ser um problema associado apenas à obesidade e ao consumo de álcool. Nos últimos anos, pesquisas científicas vêm mostrando que uma série de fatores cotidianos, muitas vezes ignorados, também favorece o acúmulo de gordura nas células hepáticas. Assim, esse cenário tem chamado a atenção de médicos e pesquisadores, especialmente porque o quadro pode evoluir para inflamação, fibrose e, em casos mais graves, cirrose e câncer de fígado.

Estudos estimam que mais de um terço da população mundial apresente algum grau de esteatose, incluindo pessoas com peso considerado adequado. Nesses casos, entram em cena elementos como privação de sono, estresse crônico, sedentarismo, deficiências nutricionais específicas, alterações intestinais, uso de certos medicamentos e exposição a poluentes ambientais. Por isso, entender como cada um desses pontos interfere no metabolismo hepático é fundamental para uma prevenção mais eficaz.

A privação de sono aparece com frequência em estudos recentes sobre esteatose hepática – depositphotos.com / F01photo

Como a privação de sono e o estresse crônico afetam o fígado gorduroso?

A privação de sono aparece com frequência em estudos recentes sobre esteatose hepática. Pesquisas publicadas entre 2023 e 2025 indicam que dormir menos de seis horas por noite, de forma contínua, altera hormônios como cortisol, insulina e grelina. Assim, essas alterações favorecem resistência à insulina, aumentam o apetite por alimentos ricos em açúcar e gordura e estimulam o armazenamento de triglicerídeos no fígado. Em termos simples, o organismo passa a armazenar mais gordura do que consegue queimar.

O estresse crônico atua em uma direção semelhante. Afinal, a liberação prolongada de cortisol interfere no metabolismo da glicose e das gorduras, contribuindo para o acúmulo de lipídios nos hepatócitos. Além disso, o estresse prolongado costuma vir acompanhado de outros comportamentos de risco, como alimentação desregulada, maior consumo de ultraprocessados e redução da prática de atividade física, o que amplia o impacto sobre a saúde hepática.

Entre as medidas práticas de prevenção, especialistas recomendam higiene do sono com horários regulares, redução de telas à noite, ambientes escuros e silenciosos, além de técnicas de manejo do estresse, como respiração guiada, práticas contemplativas e acompanhamento psicológico quando necessário. Assim, esses ajustes simples tendem a contribuir não apenas para o sono, mas para o equilíbrio metabólico como um todo.

Esteatose hepática e estilo de vida: por que o sedentarismo pesa tanto?

Mesmo em pessoas sem obesidade, o sedentarismo tem papel importante na evolução do fígado gorduroso. Afinal, a falta de movimento reduz o gasto energético diário, diminui a sensibilidade à insulina e favorece o acúmulo de triglicerídeos no fígado. Nesse aspecto, estudos de 2024 mostram que indivíduos que passam mais de oito horas por dia sentados apresentam maior risco de esteatose, independentemente do índice de massa corporal.

Por sua vez, a atividade física regular aumenta o uso de gordura como fonte de energia, melhora o perfil de colesterol e reduz inflamação sistêmica. Alguns trabalhos apontam que caminhadas rápidas de 150 a 300 minutos semanais já são suficientes para reduzir o volume de gordura hepática em pessoas com esteatose não alcoólica. Ademais, exercícios de força também ganham espaço, por contribuírem para o aumento de massa muscular e melhor controle glicêmico.

Para transformar esse conhecimento em prática cotidiana, profissionais de saúde costumam orientar metas graduais, como levantar-se a cada 60 minutos para caminhar por alguns minutos, usar escadas em vez de elevadores e incluir pequenas sessões de exercício ao longo do dia. Portanto, uma rotina ativa, mesmo que fragmentada, tem impacto relevante sobre o metabolismo do fígado.

Deficiências nutricionais, intestino e poluentes: o que mais alimenta a gordura no fígado?

Além de excesso calórico, a qualidade dos nutrientes consumidos influencia de forma decisiva na gordura no fígado. Entre os elementos em destaque, a colina e a vitamina D chamam atenção. A colina participa do transporte de gorduras para fora do fígado; quando está em falta, esse mecanismo fica prejudicado, favorecendo o acúmulo de triglicerídeos. Fontes importantes incluem ovos, fígado, peixes e algumas leguminosas.

Por sua vez, a vitamina D está relacionada à sensibilidade à insulina e à modulação da inflamação. Estudos observacionais recentes mostram associação entre baixos níveis de vitamina D e maior prevalência de esteatose hepática. Embora ainda exista debate sobre suplementação rotineira, a exposição solar moderada, o consumo de peixes gordurosos e a avaliação laboratorial periódica são medidas citadas em diretrizes atualizadas.

A disfunção intestinal, marcada por desequilíbrio da microbiota, aumento da permeabilidade da mucosa e processos inflamatórios, também entra na lista de fatores associados. Quando a barreira intestinal fica comprometida, substâncias inflamatórias e toxinas bacterianas podem alcançar a circulação portal, chegando diretamente ao fígado. Esse fenômeno, conhecido como intestino-fígado eixo, contribui para inflamação hepática e progressão da esteatose.

Nesse contexto, a alimentação rica em fibras, frutas, verduras, legumes e alimentos minimamente processados está associada a melhor diversidade da microbiota. Fermentados como kefir e iogurte natural podem ser considerados, conforme orientação profissional, assim como a redução de açúcar refinado e gorduras trans, frequentemente presentes em ultraprocessados.

estudos de 2024 mostram que indivíduos que passam mais de oito horas por dia sentados apresentam maior risco de esteatose, independentemente do índice de massa corporal – depositphotos.com / yobro10



Medicamentos, poluentes e prevenção: o que pode ser feito no dia a dia?

Certos medicamentos também têm relação com a esteatose hepática, incluindo alguns corticoides, hormônios, fármacos usados em quimioterapia e tratamentos prolongados para colesterol ou arritmias, entre outros. Em geral, o risco depende da dose, do tempo de uso e da predisposição individual. Por isso, especialistas reforçam a importância de não interromper tratamentos por conta própria, mas discutir com o médico alternativas de dose, troca de medicação ou monitorização por exames de sangue e imagem.

A exposição a poluentes ambientais como solventes industriais, pesticidas, partículas finas presentes na poluição do ar e disruptores endócrinos encontrados em plásticos também vem sendo associada ao aumento de gordura no fígado. Assim, estudos experimentais mostram que essas substâncias podem interferir na função mitocondrial, no metabolismo de lipídios e na resposta inflamatória do fígado. Ademais, em áreas urbanas, essa exposição costuma ser constante, ainda que em baixas doses.

Embora seja difícil eliminar completamente o contato com poluentes, algumas estratégias são apontadas como úteis:

Preferir alimentos frescos em vez de ultraprocessados, reduzindo contato com aditivos e embalagens plásticas.

Armazenar comidas quentes em recipientes de vidro, evitando aquecer plásticos no micro-ondas.

Ventilar a casa diariamente e, quando possível, manter plantas que ajudem a filtrar o ar interno.

Seguir orientações de segurança no manuseio de solventes, tintas, pesticidas e produtos químicos domésticos.

Na rotina, uma abordagem integrada costuma ser mais eficaz para proteger o fígado. Entre os cuidados frequentemente recomendados por profissionais de saúde, destacam-se:

Manter sono regular e priorizar ao menos sete horas por noite. Adotar alimentação balanceada, com foco em alimentos in natura e fontes de colina e vitamina D. Praticar atividade física regular, alternando exercícios aeróbicos e de fortalecimento muscular. Buscar apoio para manejo do estresse crônico, com acompanhamento psicológico quando necessário. Realizar exames periódicos, especialmente em presença de fatores de risco como diabetes, dislipidemia ou uso prolongado de medicamentos.

Ao considerar privação de sono, estresse, sedentarismo, nutrição, saúde intestinal, medicamentos e ambiente, torna-se possível enxergar a esteatose hepática como uma condição multifatorial. Essa visão amplia as oportunidades de intervenção e dá espaço para ajustes graduais no estilo de vida, capazes de reduzir a gordura no fígado e preservar a função hepática ao longo dos anos.