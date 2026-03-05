Assine
Por que a obesidade infantil está aumentando?

A obesidade infantil vem chamando atenção de famílias, escolas e profissionais de saúde em vários países. Entenda as razões para ela estar aumentando.

Valdomiro Neto*
05/03/2026 11:31

Por que a obesidade infantil está aumentando? crédito: Portal Giro 10

A obesidade infantil vem chamando atenção de famílias, escolas e profissionais de saúde em vários países. Nas últimas décadas, o número de crianças acima do peso aumentou de forma constante, tanto em grandes centros urbanos quanto em cidades menores. Esse cenário desperta dúvidas sobre o que mudou na rotina das novas gerações para que o ganho de peso se tornasse tão frequente na infância.

Ao observar o dia a dia atual, é possível notar transformações profundas nos hábitos alimentares, na forma de brincar e até na organização das cidades. Afinal, crianças que antes passavam boa parte do tempo ao ar livre, hoje ficam mais tempo em ambientes fechados, cercadas por telas e por uma oferta abundante de alimentos prontos, ricos em gordura, açúcar e sal. Esses fatores se combinam e ajudam a explicar por que a obesidade infantil cresce de maneira tão acelerada.

Muitos lares passaram a recorrer com maior frequência a alimentos ultraprocessados, como salgadinhos, biscoitos recheados, refrigerantes e fast food, que são mais práticos, porém mais calóricos e menos nutritivos – depositphotos.com / serezniy

Por que a obesidade infantil aumentou nas últimas décadas?

O aumento da obesidade infantil está ligado a um conjunto de mudanças que ocorreu na sociedade, e não a um único motivo. Afinal, a rotina das famílias se tornou mais corrida, com jornadas extensas de trabalho e menos tempo para cozinhar em casa. Com isso, muitos lares passaram a recorrer com maior frequência a alimentos ultraprocessados, como salgadinhos, biscoitos recheados, refrigerantes e fast food, que são mais práticos, porém mais calóricos e menos nutritivos.

Outro ponto relevante é a transformação no padrão de lazer. Em vez de brincar na rua, andar de bicicleta ou praticar esportes, muitas crianças hoje passam horas diante de televisores, tablets, computadores e celulares. Portanto, esse comportamento reduz o gasto de energia diária e favorece o acúmulo de gordura corporal. Assim, a soma de alimentação calórica com pouco movimento cria um ambiente propício para o desenvolvimento de excesso de peso logo nos primeiros anos de vida.

Obesidade infantil: quais são os principais fatores de risco?

A expressão obesidade infantil costuma ser associada diretamente ao que a criança come, mas os fatores de risco são mais amplos. Aspectos genéticos podem influenciar a forma como o organismo armazena gordura e regula a fome, porém o ambiente em que a criança vive tem papel decisivo. Quando a casa, a escola e o bairro oferecem, na maior parte do tempo, opções alimentares pouco saudáveis, a chance de ganho de peso aumenta.

Alguns fatores costumam aparecer com frequência em estudos sobre o tema:

  • Alimentação rica em ultraprocessados, com excesso de açúcar, gordura e sódio.
  • Consumo elevado de bebidas adoçadas, como refrigerantes, sucos artificiais e energéticos.
  • Sedentarismo, com poucas atividades físicas e muito tempo de tela.
  • Privação de sono, que pode interferir nos hormônios ligados à fome e à saciedade.
  • Ambientes com pouca oferta de espaços seguros para brincar, como praças e parques.
  • Rotina familiar desorganizada, com horários irregulares de refeições.

Quando vários desses fatores se somam, a probabilidade de uma criança desenvolver obesidade aumenta significativamente. Por isso, a análise do problema precisa considerar o contexto completo e não apenas os hábitos individuais.

Como o ambiente moderno influencia a obesidade nas crianças?

O chamado ambiente obesogênico é um conceito utilizado para descrever contextos em que quase tudo ao redor incentiva o ganho de peso. No caso da infância, esse ambiente inclui desde a publicidade de alimentos direcionada às crianças até a organização dos trajetos diários, que muitas vezes são feitos de carro ou transporte escolar, reduzindo ainda mais a movimentação corporal. Nas grandes cidades, o medo da violência também leva muitos responsáveis a evitarem que as crianças brinquem fora de casa.

Além disso, a tecnologia alterou profundamente a forma de se divertir. Jogos eletrônicos, redes sociais e plataformas de vídeo oferecem entretenimento constante, o que pode tornar atividades físicas menos frequentes. Em várias famílias, as telas são usadas para distrair as crianças durante as refeições, o que pode dificultar a percepção de saciedade e favorecer o consumo em excesso. Esse conjunto de fatores ajuda a entender por que a obesidade infantil se tornou um desafio de saúde pública em tantos países.

Outro ponto relevante é a transformação no padrão de lazer. Em vez de brincar na rua, andar de bicicleta ou praticar esportes, muitas crianças hoje passam horas diante de televisores, tablets, computadores e celulares – depositphotos.com / VlarVix

Quais medidas podem ajudar a conter a obesidade infantil?

Reduzir os índices de obesidade infantil exige ações em diferentes frentes, começando dentro de casa e se estendendo para escolas, serviços de saúde e políticas públicas. Algumas medidas são frequentemente apontadas por especialistas como fundamentais para enfrentar o problema de forma mais ampla.

  1. Organizar a alimentação diária
    Ter horários mais regulares para café da manhã, almoço, lanche e jantar ajuda a evitar beliscos constantes ao longo do dia. A presença de frutas, legumes, verduras, feijão, arroz e proteínas magras nas refeições contribui para uma dieta mais equilibrada e menos calórica.
  2. Reduzir o consumo de ultraprocessados
    Diminuir a presença de biscoitos recheados, salgadinhos, refrigerantes e comidas prontas nas compras do mês é uma estratégia simples, mas decisiva. Quando esses itens deixam de ficar tão disponíveis, o consumo tende a cair naturalmente.
  3. Estimular a atividade física
    Brincadeiras ao ar livre, esportes coletivos, caminhadas em família ou mesmo danças em casa podem aumentar o gasto energético diário. O ideal é que a criança tenha oportunidades de se mexer de forma prazerosa e regular.
  4. Controlar o tempo de tela
    Estabelecer limites diários para televisão, videogames e celular contribui para que sobrem mais horas do dia para outras atividades. Especialistas costumam sugerir que crianças tenham períodos de lazer longe das telas, especialmente antes de dormir.
  5. Envolver escola e comunidade
    Cardápios mais saudáveis na merenda escolar, projetos de educação alimentar e espaços adequados para jogos e esportes ajudam a criar um ambiente mais favorável à prevenção do excesso de peso desde cedo.

A obesidade infantil, portanto, não é resultado de uma única escolha ou de um único comportamento isolado, mas de uma combinação de fatores relacionados ao modo de vida atual. Entender essas causas permite que famílias, educadores e gestores organizem estratégias mais eficazes para tornar o cotidiano das crianças mais ativo e com alimentação mais equilibrada, favorecendo um crescimento mais saudável ao longo dos anos.

