Saúde e versatilidade: conheça os benefícios da batata roxa

A batata roxa vem ganhando espaço nas feiras e supermercados e chama atenção principalmente pela cor intensa da casca. Em alguns casos, também da polpa. Esse alimento, ainda pouco comum em muitas mesas brasileiras, desperta curiosidade por causa dos possíveis efeitos para a saúde e pela versatilidade na cozinha. Ao mesmo tempo, especialistas em nutrição apontam que se trata de um tubérculo com características interessantes quando comparado à batata tradicional.

Conhecida em alguns lugares como batata doce roxa ou batata de polpa roxa, essa hortaliça faz parte do grupo dos carboidratos complexos. Ou seja, aqueles que fornecem energia de forma gradual. Além disso, a batata roxa concentra compostos naturais que dão a coloração que a caracteriza e que é alvo de estudos por sua ação antioxidante. Assim, esses fatores ajudam a explicar por que o tema benefícios da batata roxa aparece com frequência em pesquisas de consumidores na internet.

A principal diferença da batata roxa em relação a outras variedades está na presença de pigmentos que têm o nome de antocianinas – depositphotos.com / julimail81



O que torna a batata roxa diferente das outras batatas?

A principal diferença da batata roxa em relação a outras variedades está na presença de pigmentos que têm o nome de antocianinas. Afinal, eles são responsáveis pela coloração arroxeada. Esses compostos também são encontrados em alimentos como uva, amora e repolho roxo. A combinação de cor intensa e sabor levemente adocicado faz com que muitos cozinheiros utilizem a batata roxa tanto em preparações salgadas quanto em receitas mais criativas, como pães e massas coloridas.

Do ponto de vista nutricional, a batata roxa oferece carboidratos, fibras, vitaminas do complexo B e minerais como potássio, manganês e, em menor quantidade, ferro. Ademais, em comparação com batatas claras, costuma apresentar maior teor de antioxidantes, graças às antocianinas e a outros compostos fenólicos. Esses elementos participam de processos que se relacionam à proteção das células contra danos causados pelos radicais livres.

Benefícios da batata roxa para o organismo

Os benefícios da batata roxa associam-se principalmente ao conjunto de nutrientes que ela oferece e ao perfil de antioxidantes presentes. Afinal, pesquisas indicam que o consumo regular de alimentos ricos em antocianinas pode ligar-se à manutenção da saúde cardiovascular. Ou seja, ajudando no equilíbrio da pressão arterial e na proteção dos vasos sanguíneos. Ademais, a batata roxa também costuma ter índice glicêmico moderado quando se consome com casca e em porções adequadas, o que pode favorecer uma liberação mais gradual de glicose.

Outro ponto relevante é a presença de fibras alimentares. Afinal, elas colaboram para o bom funcionamento intestinal e contribuem para maior sensação de saciedade após as refeições. Em contextos de alimentação equilibrada, isso pode auxiliar no controle do apetite ao longo do dia. Já o potássio, mineral abundante na batata roxa, participa da regulação da contração muscular e do balanço de líquidos no organismo, sendo frequentemente lembrado em discussões sobre pressão arterial.

Como incluir a batata roxa na alimentação do dia a dia?

A batata roxa pode substituir outras fontes de carboidrato em diferentes refeições, desde o café da manhã até o jantar. Assim, o preparo mais simples é o cozimento em água, consumindo o alimento com casca sempre que possível, após a boa higienização. Essa forma preserva boa parte dos nutrientes e evita o excesso de gordura, já que não exige fritura.

Outra possibilidade é o assado no forno, inteiro ou em pedaços, temperando com ervas e azeite em pequenas quantidades. Ademais, em pratos do dia a dia, a batata roxa pode entrar em saladas mornas, sopas, purês e refogados com legumes. Por sua vez, em panificações muitas receitas utilizam o purê de batata roxa para dar cor a pães e massas, sem necessidade de corantes artificiais. Em preparações doces, aparece em bolos e sobremesas mais leves, aproveitando o sabor levemente adocicado.

Lavar bem as batatas roxas em água corrente. Cozinhar no vapor ou em pouca água para reduzir perdas de nutrientes. Utilizar a casca sempre que o preparo permitir. Evitar quantidades excessivas de óleo ou gordura em frituras.

Dentro de um plano alimentar equilibrado, a batata roxa pode colaborar com a variedade de nutrientes e com a diversificação de cores no prato, aspecto frequentemente associado a uma maior oferta de compostos bioativos – depositphotos.com / eskymaks



A batata roxa pode ajudar em estratégias de alimentação saudável?

Dentro de um plano alimentar equilibrado, a batata roxa pode colaborar com a variedade de nutrientes e com a diversificação de cores no prato, aspecto frequentemente associado a uma maior oferta de compostos bioativos. Por ter carboidratos complexos, pode ser incluída em refeições que exigem energia prolongada, como em rotinas de trabalho intensas ou treinos físicos, sempre em quantidades ajustadas às necessidades individuais.

Em relação ao controle de peso e equilíbrio glicêmico, a batata roxa não deve ser tratada como solução isolada, mas como parte de um conjunto que envolve outros alimentos in natura e minimamente processados. A combinação com fontes de proteína magra, hortaliças e gorduras de boa qualidade tende a favorecer refeições mais completas. Para pessoas com condições específicas de saúde, como diabetes ou doenças renais, a quantidade e a frequência de consumo de batata roxa precisam ser avaliadas por profissional de saúde.

Cuidados, armazenamento e escolha da batata roxa

Alguns cuidados simples ajudam a aproveitar melhor os benefícios da batata roxa. Na hora da compra, recomenda-se escolher unidades firmes, sem brotos, partes murchas ou manchas escuras profundas. A casca deve estar íntegra, sem sinais de mofo. Em casa, o ideal é armazenar em local fresco, seco e arejado, longe da luz direta, para evitar o brotamento precoce e a perda de qualidade.

Quando bem inserida no cardápio, a batata roxa se torna uma alternativa interessante para variar as fontes de carboidrato, agregar antioxidantes e trazer novas possibilidades culinárias. A combinação de cor, sabor suave e perfil nutricional faz com que esse tubérculo seja visto como uma opção versátil tanto em preparações simples do cotidiano quanto em receitas mais elaboradas.