Por que se deve deixar o feijão de molho antes do preparo?

Deixar o feijão de molho antes do preparo não representa apenas um hábito passado de geração em geração. Esse cuidado simples traz impacto direto na saúde, no sabor e até na economia doméstica. Por isso, muitas famílias ainda reservam um tempo para essa etapa, mesmo com a rotina corrida.

Quando o feijão fica mergulhado em água, alguns componentes se modificam ou se dispersam. Assim, o grão cozinha mais rápido, fica mais macio e rende melhor na panela. Além disso, o remolho ajuda na digestão, detalhe importante para quem sente desconforto após consumir leguminosas.

Feijão – depositphotos.com / diogoppr

Por que deixar o feijão de molho é tão importante?

A prática de deixar o feijão de molho reduz substâncias conhecidas como antinutrientes. Entre elas, a fitina se destaca. Esse composto atrapalha a absorção de minerais, como ferro, zinco e cálcio. Com o remolho, parte desses elementos passa para a água.

Depois desse processo, a pessoa descarta a água escura e lava os grãos. Dessa forma, o prato final oferece melhor aproveitamento dos nutrientes. Além disso, o feijão de molho cozinha em menos tempo. Assim, o consumo de gás ou energia também diminui.

Outra razão frequente envolve os desconfortos intestinais. O feijão concentra carboidratos fermentáveis. Esses compostos causam gases em parte da população. O remolho reduz parte dessas substâncias. Portanto, muitas pessoas relatam digestão mais tranquila após essa etapa.

Feijão – depositphotos.com / svetas

Feijão de molho ajuda a reduzir gases e desconfortos?

O remolho do feijão ajuda a diminuir a fermentação no intestino. Isso ocorre porque alguns açúcares solúveis se soltam na água. Assim, as bactérias intestinais encontram menor quantidade desses compostos. O resultado tende a ser menos produção de gases.

Esse efeito não elimina totalmente o problema em todas as pessoas. Porém, vários estudos indicam uma redução perceptível. Quando a pessoa combina remolho e cozimento adequado, o organismo lida melhor com o feijão. Dessa forma, o alimento permanece na rotina sem causar tantos incômodos.

Remolho longo: cerca de 8 a 12 horas, em água fria.

cerca de 8 a 12 horas, em água fria. Remolho rápido: ferve o feijão, desliga o fogo e deixa na água por 1 hora.

ferve o feijão, desliga o fogo e deixa na água por 1 hora. Descartar a água: sempre troca a água do remolho antes do cozimento.

Esses métodos diminuem os chamados oligossacarídeos, ligados à formação de gases. Ao mesmo tempo, o grão absorve água. Dessa forma, a textura final fica mais uniforme. O caldo também adquire consistência mais cremosa de forma natural.

Deixar o feijão de molho aumenta a segurança do alimento?

O remolho do feijão traz outro ponto importante. Essa prática aumenta a segurança do alimento. Alguns tipos de feijão concentram lectinas em maior quantidade. Esse grupo de proteínas pode causar mal-estar quando aparece em níveis elevados. O remolho e o cozimento adequado reduzem esses compostos.

Além disso, a etapa de molho permite observar melhor os grãos. Nesse momento, a pessoa identifica pedras, grãos mofados ou insetos. Assim, o risco de contaminação diminui. A lavagem após o remolho remove ainda mais impurezas visíveis.

Para reforçar esse cuidado, muitas cozinhas seguem algumas orientações simples:

Escolher os grãos com calma e retirar impurezas sólidas. Lavar o feijão em água corrente antes do remolho. Deixar o feijão de molho em recipiente limpo e tampado. Trocar a água se o período de molho ultrapassar 12 horas. Descartar a água usada e enxaguar bem antes de cozinhar.

Essas etapas reduzem o contato com microrganismos indesejados. Dessa forma, o prato final apresenta menor risco para grupos mais sensíveis. Entre esses grupos aparecem gestantes, idosos e crianças pequenas.

Quanto tempo deve ficar de molho e como isso afeta o cozimento?

O tempo de remolho varia conforme o tipo de feijão e a temperatura ambiente. Em geral, o período entre 8 e 12 horas atende bem a maioria das variedades. Em regiões mais quentes, o cuidado com o tempo se torna ainda maior. Nessas condições, o grão fermenta com mais facilidade.

Quando o feijão permanece tempo suficiente de molho, os grãos incham de forma visível. Esse inchaço indica boa absorção de água. Assim, o cozimento ocorre de maneira mais rápida e uniforme. O grão cozinha por igual, sem partes duras no centro.

Já o remolho muito curto pode não trazer todos os benefícios esperados. Nesse caso, o feijão continua duro e consome mais gás ou energia elétrica. Por outro lado, o remolho excessivo, sem troca de água, favorece fermentação. Em alguns casos, o grão começa a cheirar mal e precisa ir para o lixo.

Feijão carioca: remolho entre 8 e 10 horas.

Feijão preto: remolho entre 10 e 12 horas.

Feijões maiores, como fradinho: tempo semelhante ou um pouco menor.

Quando a pessoa planeja o preparo, o remolho entra na rotina sem dificuldade. Muitas famílias deixam o feijão de molho à noite. No dia seguinte, a panela entra no fogo em poucos minutos. Assim, o prato tradicional permanece presente, com melhor digestão e menor gasto de energia.