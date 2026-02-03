Umami: o quinto sabor da culinária japonesa

Umami é um termo de origem japonesa que descreve um sabor específico, diferente do doce, salgado, azedo e amargo. Na culinária, esse conceito associa-se à sensação de “sabroso” ou “sabor profundo” que certos alimentos proporcionam, como caldos, queijos curados e tomates bem maduros. Na gastronomia japonesa, o umami aparece como um elemento essencial para dar corpo e equilíbrio aos pratos.

O entendimento do umami como quinto sabor consolidou-se ao longo do século XX, a partir de estudos que identificaram substâncias responsáveis por essa percepção, principalmente o glutamato. A partir daí, cozinheiros e pesquisadores passaram a observar que muitos preparos tradicionais do Japão, como o dashi, já exploravam esse sabor há séculos, mesmo antes de receberem esse nome ou de existirem explicações científicas.

depositphotos.com / tjdals2245@naver.com

O que significa umami na prática?

Na prática, umami relaciona-se à sensação de plenitude na boca, como se o alimento preenchesse o paladar e deixasse um gosto persistente, mas suave. Assim, não é um sabor intenso como o doce de um refrigerante ou o salgado de um snack, e sim algo mais discreto, que realça outros sabores. Ele costuma ser percebido com mais clareza em preparações quentes, bem temperadas e ricas em proteínas ou fermentação.

Os principais compostos ligados ao umami são o glutamato, o inosinato e o guani-lato, naturais em muitos alimentos. Por isso, quando esses elementos se combinam, o efeito é potencializado. Alimentos como cogumelos secos, algas marinhas, molhos fermentados e carnes cozidas lentamente são exemplos de fontes de umami bastante comuns na culinária japonesa e em outras cozinhas pelo mundo.

Por que o umami é o quinto sabor na culinária japonesa?

O umami é o quinto sabor básico porque atende a critérios científicos semelhantes aos dos demais sabores. Pesquisas identificaram receptores específicos nas papilas gustativas, capazes de reconhecer essas substâncias ligadas ao umami, assim como existem receptores próprios para o doce ou o amargo. Esse reconhecimento fisiológico ajudou a consolidar o umami como uma categoria de sabor independente.

Na culinária japonesa, o destaque ao umami vem da forte presença do dashi, caldo feito tradicionalmente com alga kombu e flocos de peixe bonito seco (katsuobushi). Essa combinação reúne glutamato e inosinato, produzindo um sabor marcante, base de muitas sopas, molhos e ensopados. Em vez de mascarar o gosto dos ingredientes, o umami funciona como um intensificador natural, reforçando o caráter do peixe, dos legumes ou do arroz.

Ao longo dos anos, Chefs japoneses e de outras nacionalidades passaram a trabalhar de forma mais consciente com fontes de umami, como:

Alga kombu, nori e outras algas marinhas;

Molho de soja, missô e outros produtos fermentados;

Cogumelos (shiitake, shimeji, porcini, entre outros);

Queijos curados, como parmesão;

Tomates, especialmente os bem maduros ou concentrados em molho;

Carnes, peixes e caldos preparados em cozimento lento.

Quais são os outros quatro sabores básicos?

Além do umami, a ciência do paladar reconhece quatro sabores fundamentais, presentes em diferentes alimentos e combinações. Cada um deles desempenha um papel específico no equilíbrio das receitas, inclusive na culinária japonesa. Esses sabores são: doce, salgado, azedo e amargo.

De forma resumida, eles podem ser entendidos assim:

Doce: associado a açúcares e carboidratos; aparece em frutas, sobremesas, alguns legumes e molhos adocicados. Salgado: ligado principalmente ao cloreto de sódio; está em sal de cozinha, shoyu, conservas e diversos produtos processados. Azedo (ácido): relacionado a ácidos naturais; comum em frutas cítricas, vinagres e alguns legumes em conserva. Amargo: encontrado em certos vegetais, café, cacau e ervas; costuma ser usado em pequenas doses para dar contraste.

Na gastronomia japonesa contemporânea, a combinação desses quatro sabores com o umami permite construir pratos equilibrados. Preparos que associam, por exemplo, o salgado do shoyu, o doce de um mirin, o ácido de um toque de vinagre de arroz, o amargo de vegetais específicos e o umami do dashi produzem camadas de sabor mais complexas, sem depender de excesso de temperos artificiais.

depositphotos.com / karelnoppe



Como o entendimento do umami influencia o modo de cozinhar?

Ao compreender o significado de umami e seu papel como quinto sabor, cozinheiros passam a planejar os pratos de forma mais estratégica, pensando menos apenas em tempero e mais em construção de sabor. Esse olhar é visível tanto em receitas tradicionais japonesas quanto em fusões com outras cozinhas, que aproveitam ingredientes locais ricos em umami, como queijos, frutos do mar ou produtos fermentados.

Dentro desse contexto, a busca pelo equilíbrio entre doce, salgado, azedo, amargo e umami se torna uma espécie de guia. Em vez de aumentar apenas o sal ou o açúcar, muitos profissionais ajustam fontes de umami para intensificar o gosto geral do prato. Essa abordagem ajuda a valorizar melhor os ingredientes e a manter a identidade de cada culinária, ao mesmo tempo em que explora de forma mais consciente os cinco sabores básicos reconhecidos atualmente.