Mama-cadela: a fruta brasileira de nome curioso e sabor singular

A mama-cadela é uma fruta que chama atenção primeiro pelo nome, depois pelas características pouco comuns. Presente em diferentes regiões do Brasil, ela ainda é pouco familiar para grande parte da população urbana. Porém, faz parte da rotina alimentar e medicinal de comunidades do interior. Trata-se de um fruto nativo do Cerrado e de áreas de transição para a Mata Atlântica, cujo consumo ocorre principalmente in natura ou em preparações caseiras.

Apesar do apelido curioso, a mama-cadela tem história ligada ao uso tradicional de plantas brasileiras e à diversidade de sabores encontrados fora das grandes capitais. Assim, agricultores familiares, extrativistas e feirantes de mercados regionais costumam conhecer bem a fruta, que aparece entre o fim da seca e o início do período chuvoso em alguns estados. Em muitas cidades, ela surge em barracas simples, sem grande divulgação, mas com procura fiel de quem cresceu consumindo o fruto.

Apesar do apelido curioso, a mama-cadela tem história ligada ao uso tradicional de plantas brasileiras e à diversidade de sabores encontrados fora das grandes capitais – João Medeiros/Wikimedia Commons

Origem da mama-cadela e relação com o Cerrado

A mama-cadela é o fruto de árvores do gênero Brosimum, nativas do Brasil. A planta ocorre com mais frequência no Cerrado, em áreas de mata seca e campos arborizados. Porém, também é possível encontrá-la em fragmentos de Mata Atlântica e em regiões de transição ecológica. Ademais, em estados como Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso, Bahia e partes do Centro-Oeste, a espécie é conhecida há gerações por populações rurais.

Do ponto de vista botânico, a árvore da mama-cadela é de médio porte, com copa densa e folhas verdes brilhantes. Além disso, a floração e a frutificação variam conforme o clima local, mas em muitas áreas os frutos aparecem em épocas de menor oferta de outras frutas nativas. Isso ajuda na segurança alimentar das comunidades. Por se adaptar a solos mais pobres e a períodos de estiagem, a planta representa um exemplo de espécie do Cerrado com potencial econômico ainda pouco explorado.

Quais são as características da fruta mama-cadela?

A fruta mama-cadela costuma ser de tamanho médio a pequeno, variando de acordo com a região e com a espécie. Ademais, o formato é geralmente arredondado ou levemente alongado. A casca, quando madura, pode apresentar coloração que vai do amarelo-esverdeado ao marrom, às vezes com manchas mais escuras. A polpa é firme, de tonalidade clara ou amarelada, e contém sementes no interior, que precisam ser descartadas no momento do consumo.

Em relação ao sabor, a mama-cadela é descrita como adocicada, com toques levemente resinosos ou lácteos, dependendo do ponto de maturação. Algumas variedades podem ter gosto um pouco mais intenso. Isso divide preferências entre consumidores acostumados à fruta e aqueles que a experimentam pela primeira vez. Por fim, o aroma é suave, lembrando discretamente leite ou seiva de determinadas árvores, característica que ajuda a explicar a origem popular do nome.

Outra particularidade está na textura da polpa, que pode ser cremosa ou levemente granulosa. Quando colhida no ponto certo, a fruta se desprende com facilidade da casca e das sementes, o que facilita o uso em preparações culinárias. Em geral, se consome os frutos maduros, pois ainda verdes apresentam sabor pouco agradável e menor doçura.

Como a mama-cadela é consumida no dia a dia?

O consumo da mama-cadela é tradicionalmente associado ao uso in natura, direto da árvore ou após breve higienização. Assim, moradores de áreas rurais costumam descascar o fruto com as mãos ou com faca, descartando casca e sementes e aproveitando apenas a polpa. Ademais, em feiras livres, é comum encontrar pequenos montes da fruta vendidos em porções, destinados ao consumo imediato em casa.

Além de ser comida ao natural, a mama-cadela também pode ser utilizada em preparações caseiras. Entre as principais formas estão:

Doces em pasta , preparados com polpa, açúcar e cozimento lento;

, preparados com polpa, açúcar e cozimento lento; Compotas , em que a fruta é cozida em calda e armazenada em vidros;

, em que a fruta é cozida em calda e armazenada em vidros; Sucos e vitaminas , misturando a polpa com água ou leite;

, misturando a polpa com água ou leite; Sorvetes artesanais, explorando o sabor adocicado e o aroma característico.

Em algumas comunidades, a planta e seus frutos também associam-se a usos tradicionais considerados medicinais, sobretudo em chás ou extratos preparados com outras partes da árvore. Porém, esses usos costumam ser transmitidos oralmente, e a orientação de especialistas em saúde é indicada antes de qualquer aplicação com essa finalidade.

O nome “mama-cadela” tem ligação com animais?

Um dos aspectos que mais chama atenção é o nome mama-cadela. Apesar de soar ligado a animais, o termo não tem relação direta com cadelas ou com práticas envolvendo animais. Segundo relatos populares, o nome surgiu por associação da seiva leitosa da planta e da forma do fruto com mamas, além de expressões regionais que se incorporaram ao vocabulário local.

Esse tipo de batismo popular é comum na flora brasileira, em que partes da planta lembram visualmente objetos, alimentos ou partes do corpo humano, influenciando o nome final. No caso da mama-cadela, o resultado é um nome marcante, que provoca curiosidade de quem vê a fruta pela primeira vez em feiras e mercados. Em alguns lugares, o fruto também recebe nomes alternativos ou variações regionais, o que pode dificultar o reconhecimento fora do contexto local.

Em 2026, iniciativas de valorização de espécies nativas e de biodiversidade alimentar ganham espaço, e a mama-cadela surge como candidata a integrar catálogos de produtos regionais e feiras especializadas em alimentos do Cerrado – Joedison Rocha/Wikimedia Commons

Importância cultural, econômica e curiosidades da mama-cadela

Em diversas regiões do interior, a mama-cadela tem importância cultural ligada à memória afetiva de moradores que cresceram consumindo frutos nativos do quintal ou do mato. Histórias de infância, colheitas em família e receitas passadas entre gerações mantêm a fruta presente em festas locais, almoços de domingo e encontros comunitários. Em mercados municipais, a fruta integra o grupo de produtos típicos que ajudam a identificar a identidade gastronômica de cada cidade.

Do ponto de vista econômico, ainda se trata de um produto de nicho, mas com potencial. A coleta e venda da mama-cadela podem complementar a renda de agricultores familiares e extrativistas, principalmente em épocas do ano em que outras frutas são escassas. Em 2026, iniciativas de valorização de espécies nativas e de biodiversidade alimentar ganham espaço, e a mama-cadela surge como candidata a integrar catálogos de produtos regionais e feiras especializadas em alimentos do Cerrado.

Entre as curiosidades, destacam-se:

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A árvore é considerada rústica, suportando bem solos mais secos e ajudando na preservação de áreas de Cerrado. A seiva leitosa da planta é objeto de estudos e relatos tradicionais, embora o uso deva ser realizado com cautela. A fruta aparece com mais força em mercados de cidades médias, muitas vezes sem chegar às prateleiras das grandes redes. Chefs de cozinha interessados em ingredientes nativos têm testado a mama-cadela em sobremesas e pratos autorais.

Com sabor particular, aroma discreto e forte vínculo com o Cerrado, a mama-cadela apresenta potencial para ganhar espaço na gastronomia regional e em mercados especializados em produtos nativos. O interesse crescente por frutas brasileiras pouco conhecidas, somado ao movimento de valorização da agricultura familiar, tende a abrir novas oportunidades para o fruto, tanto em preparações culinárias criativas quanto em prateleiras de feiras e empórios que apostam na diversidade alimentar do país.