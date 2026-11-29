Durante anos, a lituana Jurgita Skučaitė organizou viagens para outras pessoas. Um dia, ela percebeu que queria aventuras só suas. Montou com as próprias mãos um motorhome, com cama, pia e armários, e passou a cair na estrada sozinha, sem depender de ninguém, escolhendo o roteiro e o ritmo de cada parada.

Como começou a vontade de viajar sozinha?

Com uma ida a Lviv, na Ucrânia. Foi a primeira viagem que Jurgita fez sem companhia, e a experiência mostrou que dava para decidir horários e destinos sem esperar pela vontade de um grupo. Para quem passou anos cuidando do roteiro alheio, a liberdade de mudar de ideia no meio do caminho foi uma descoberta e tanto.

A decisão não agradou a todos. Um amigo da época não gostou da ideia de ela viajar sozinha, conta uma entrevista publicada em agosto. Ela foi mesmo assim, e a estrada virou parte da rotina.

A montagem levou mais tempo do que o previsto

O primeiro carro ensinou o que faltava

Antes do motorhome atual, Jurgita viajava num carro menor, que ela mesma adaptou. Num verão, a caminho da Finlândia, notou fumaça branca saindo do veículo ainda na balsa. Trocou o óleo, mas o problema continuou, e ela teve de voltar à Lituânia para resolver o problema antes de seguir viagem.

Além do susto mecânico, o carro pequeno tinha outro limite: para dormir, ela precisava desmontar parte do interior. Na adaptação seguinte, procurou um espaço onde fosse possível viver de verdade, e não apenas dormir, e no motorhome atual ela consegue ficar de pé.

A montagem foi feita pelas próprias mãos

Jurgita aprendeu fazendo. Assistiu a tutoriais, retirou peças do interior do veículo e foi montando o novo espaço aos poucos. Ela descreve o projeto como longo e exigente: planejava partir em junho, mas só conseguiu sair em meados de julho, cansada e precisando de dias extras de férias.

O resultado tem o básico para a vida na estrada, pensado para caber num espaço pequeno sem sacrificar o conforto.

Estes são os itens que transformaram o veículo numa casa sobre rodas:

Altura interna suficiente para ficar de pé

Uma cama para dormir durante as viagens

para dormir durante as viagens Uma pia , com água que já não escoa para fora do veículo

, com água que já não escoa para fora do veículo Armários para guardar roupas, comida e utensílios

A estrada virou parte da rotina de Jurgita

O que muda quando a casa anda junto?

A forma de planejar a viagem. Jurgita consulta mapas, escolhe os lugares que quer conhecer e monta o próprio trajeto, que já passou por destinos na Lituânia, como a região de Labanoras, além de uma viagem em direção à Finlândia. A casa vai junto, e a parada acontece onde fizer sentido.

Dormir onde a estrada levar também exige planejamento. É preciso escolher locais seguros e permitidos para estacionar e passar a noite, e ter água e comida suficientes até a próxima cidade.

Viajar sozinha assusta?

Muita gente imagina que o difícil seria a solidão. Para Jurgita, não. Segundo ela, o maior desafio depois de partir foi descobrir quem ela era, agora que passava tanto tempo na própria companhia. Hoje, estar sozinha já não a preocupa.

A virada tem a ver com a antiga profissão. Durante anos, ela cuidou de horários, reservas e vontades de grupos inteiros. Na estrada, as decisões passaram a ser só dela, do café da manhã ao próximo destino no mapa.

Adaptar um veículo exige atenção às regras

Quem sonha em seguir o mesmo caminho precisa lembrar que um motorhome caseiro também é um veículo em movimento. As orientações britânicas para converter um veículo em motorhome exigem, por exemplo, que os móveis fiquem bem presos à estrutura. As regras para alterações, instalações e registro mudam de país para país.

Montar móveis com as próprias mãos tem um sabor especial, e a psicologia até explica por que aquele móvel que você montou sozinho parece melhor. Em espaços pequenos, cada canto conta, como mostra a bandeja articulada que aproveita o canto do armário. Para Jurgita, o esforço valeu: a casa que ela montou é a que a leva para onde quiser.