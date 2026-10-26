Uma capa de DVD vazia pode virar estojo compacto, com lápis curtos de um lado e um bloco de papel do outro. Divisórias cuidadosamente elaboradas devem permitir o fechamento e proteger bordas ásperas. Assim, o material fica organizado na bolsa, sem peças soltas nem marcas nas folhas durante o transporte.

Qual capa de DVD pode ser reutilizada?

Escolha uma embalagem que ainda abra e feche sem dificuldade, com dobradiça intacta e sem plástico rachado. A capa originalmente guardava um DVD, mas agora funcionará apenas como caixa de papelaria. Remova o disco e qualquer peça interna que esteja solta.

Abra a capa sobre a mesa e confira a profundidade disponível de cada lado. A maioria dos modelos comporta lápis pequenos, borracha compacta e folhas cortadas no tamanho certo. Não force materiais altos: o fecho precisa encostar normalmente, sem pressão que possa quebrar o plástico.

O formato compacto facilita o transporte de pequenos acessórios dentro da bolsa ou mochila

Materiais leves ajudam a organizar os dois lados

Separe feltro ou tecido resistente, elástico largo, papel-cartão, cola apropriada ao plástico, tesoura e régua. Use poucas peças internas para preservar o espaço. O bloco pode ser feito com folhas comuns unidas por presilha removível, evitando colar o papel diretamente na embalagem.

A Biblioteca do Congresso dos Estados Unidos lembra que CDs e DVDs podem sofrer riscos e perda de leitura com o tempo. Antes de reaproveitar a capa, separe qualquer disco com arquivos importantes e providencie outra cópia dos dados; o projeto usa só a embalagem.

Como prender os lápis sem espalhar as peças?

Na metade esquerda, recorte um retângulo de feltro um pouco menor que a área plana. Costure ou cole faixas de elástico sobre ele, formando passagens para três ou quatro lápis curtos. Fixe a base somente depois de conferir a posição dos encaixes.

A divisão interna pode ser montada nesta ordem:

Base: corte o feltro menor que a metade esquerda da capa.

corte o feltro menor que a metade esquerda da capa. Lápis: fixe tiras de elástico para acomodar cada lápis curto.

fixe tiras de elástico para acomodar cada lápis curto. Papel: use cantoneiras ou presilha para prender o bloco à direita.

use cantoneiras ou presilha para prender o bloco à direita. Teste: feche a capa sem comprimir os materiais.

Deixe as pontas dos lápis voltadas para dentro, protegidas por tampas quando possível. Um bolsinho pequeno pode guardar a borracha. Assim, cada item tem lugar definido e não bate no papel quando a capa é movimentada na bolsa.

O bloco de papel ocupa a outra metade

Corte folhas alguns milímetros menores que a área direita e reúna-as num bloco fino. Faça duas cantoneiras de papel-cartão para segurar a base, ou use presilha plana fixada a uma tira interna. O importante é poder retirar as folhas sem rasgá-las.

Para papéis ou desenhos que você deseja conservar por muitos anos, a Biblioteca do Congresso recomenda cuidado com adesivos diretamente sobre imagens. No estojo, mantenha a cola longe das folhas e espere a secagem completa antes de encaixar o bloco.

Com algumas adaptações, é possível transformar uma capa rígida em um estojo prático

O que conferir antes de guardar na bolsa?

Feche e abra a capa várias vezes, observando se elásticos e cantoneiras não raspam na outra metade. Ajuste o tamanho do bloco quando necessário. Passe um dedo com cuidado sobre as extremidades para identificar rebarbas de plástico e cubra qualquer ponta que possa arranhar.

O estojo fica mais útil com poucos itens: lápis de duas ou três cores, borracha pequena e folhas para esboços. Retire grampos expostos e não deixe pontas cortantes acessíveis. A adaptação é uma atividade de montagem para adultos ou com supervisão próxima.

O estojo pode ser renovado com facilidade

Quando as folhas acabarem, substitua apenas o bloco. Se o elástico ficar frouxo, troque-o antes que os lápis escapem. Limpe a capa com pano levemente úmido e seque, evitando encharcar o feltro. A manutenção simples ajuda a conservar a dobradiça.

Reaproveitar a embalagem cria um estojo de desenho portátil e fácil de localizar na bolsa. O resultado funciona melhor quando os compartimentos são baixos, as pontas ficam protegidas e o fecho permanece livre. O ganho é organização para desenhar, sem necessidade de comprar outro estojo.