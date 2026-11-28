No discurso de formatura da Universidade Harvard, em 2008, J.K. Rowling relembrou a fase em que estava desempregada, divorciada, criando a filha sozinha e enfrentando a pobreza. Foi ali, contou ela, que o fundo do poço virou a base sólida para reconstruir a vida e se dedicar ao que mais queria: escrever.

Que fase da vida J.K. Rowling relembrou no discurso?

Em 5 de junho de 2008, J.K. Rowling falou aos formandos da Universidade Harvard sobre um período difícil anterior ao sucesso literário. Sete anos depois de concluir a faculdade, como registra o texto integral do discurso, seu casamento havia terminado, ela estava desempregada e criava a filha sozinha.

A escritora descreveu esse momento como o maior fracasso que conhecia até então e contou que ele a levou a concentrar toda a energia no trabalho que mais importava para ela, a escrita, em vez de continuar tentando ser outra pessoa.

Sete anos depois da faculdade, a escritora estava desempregada e criava a filha sozinha

O fracasso tirou do caminho o que não era essencial

Ao dizer que o fundo do poço se tornou a base sobre a qual reconstruiu a vida, Rowling associou a perda das expectativas antigas à chance de enxergar o que ainda tinha. Ela citou três coisas: a filha, uma velha máquina de escrever e uma grande ideia.

Em seu relato, o fracasso funcionou como um filtro. Sem a pressão de corresponder ao que esperavam dela, sobrou espaço para separar os próprios objetivos das cobranças acumuladas ao longo dos anos e se concentrar na única tarefa que realmente lhe importava, a literatura.

A autora romantizou a pobreza?

Não. Rowling também falou do sofrimento e do medo associados à pobreza, sem tratá-la como uma etapa bonita da jornada. A reflexão não transforma a adversidade em requisito para o sucesso nem sugere que alguém precise passar por isso para chegar lá.

O que ela apresenta é uma experiência individual: circunstâncias duras que a levaram a rever prioridades e a persistir na escrita. A própria autora resume o discurso no seu site oficial, com os temas que escolheu para falar aos formandos daquele ano.

No relato da escritora, o recomeço se apoiou em poucos elementos:

A filha, que ela criava sozinha.

Uma máquina de escrever antiga.

Uma ideia grande que queria desenvolver.

A decisão de dedicar energia ao que mais importava.

A liberdade de quem já tinha enfrentado o pior medo.

A filha, uma velha máquina de escrever e uma grande ideia sustentaram o recomeço

Aceitar o que aconteceu abre espaço para recomeçar

Há uma diferença entre lamentar o que deu errado e usar o episódio como ponto de partida. Um velho provérbio inglês lembra que não adianta chorar pelo leite derramado, e a experiência de Rowling mostra o passo seguinte: perguntar o que ainda está de pé.

Na vida comum, isso pode significar rever um projeto que não deu certo, reorganizar a rotina depois de uma demissão ou retomar um sonho deixado de lado. O fracasso não precisa ser bonito para ensinar algo; basta que seja olhado com honestidade.

Por que o discurso continua sendo lembrado?

Porque fala de algo que quase todo mundo enfrenta e poucos admitem em público. Diante de formandos de uma das universidades mais prestigiadas do mundo, a autora escolheu falar sobre fracasso e sobre a importância da imaginação, inclusive como capacidade de compreender experiências diferentes das próprias.

Muitas trajetórias só fazem sentido quando vistas de trás para a frente, como dizia Steve Jobs sobre ligar os pontos. A frase sobre reconstruir a vida integra a primeira parte da fala de Rowling, dedicada aos aprendizados que podem surgir depois de uma queda.

A base sólida veio do que restou

A imagem do fundo do poço funciona porque inverte a lógica do desastre: o ponto mais baixo também é o mais firme, já que não há para onde cair. Foi nesse chão que Rowling apoiou o recomeço.

A lição não está em buscar o fracasso, e sim em reconhecer, quando ele vem, o que permanece: pessoas queridas, uma ideia e a vontade de continuar. Com esses poucos elementos, a autora reconstruiu a própria vida e seguiu escrevendo.