Aos 81 anos, o médico e ex-político malaio Lim Boon Sho contou em novembro de 2026, na despedida da mãe, como seus pais, um casal de seringueiros pobres, deram origem a uma família com 46 médicos entre os descendentes. Somando os cônjuges que também exercem a medicina, a conta chega a 61 médicos na família.

Quem eram os pais dessa família de médicos?

Lim Tang Too e Loo Siew Chin viviam da extração de látex, o líquido branco que escorre do tronco da seringueira e vira borracha. A renda desse trabalho era pequena para sustentar uma casa com onze filhos.

Para completar o orçamento, o pai vendia frutas, fazia bicos e mantinha uma pequena mercearia. Lim, o filho mais velho, ajudava nos fins de semana limpando verduras e peixes para vendedores do mercado, em troca de um ou dois ringgits, segundo um relato sobre a trajetória da família.

A extração de látex sustentava a família de onze filhos

Uma perda familiar deu origem ao sonho

A vontade de ter filhos médicos nasceu de uma dor. O casal perdeu uma criança para uma doença numa época em que chegar a um hospital era difícil para famílias pobres do interior da Malásia. Segundo Lim, o pai queria que os filhos pudessem cuidar da comunidade e evitar que outras famílias passassem pelo mesmo.

A mãe não teve escolarização formal, o que torna a história ainda mais marcante. Os filhos chegaram à universidade vindos de uma casa em que a mãe nunca frequentou a escola e o pai dividia o tempo entre a seringa e os bicos para pagar as contas.

Os números da família impressionam

Dos onze filhos do casal, oito se formaram em medicina. Os outros seguiram caminhos diferentes, como o comércio e o direito. A tradição continuou nas gerações seguintes, com netos e bisnetos que também escolheram a profissão. Entre os filhos, sete irmãos mais novos de Lim estudaram medicina na Índia, na Austrália e na Inglaterra.

A contagem de 46 médicos considera apenas os descendentes do casal. Quando entram na conta os maridos e esposas que também são médicos, o total sobe para 61.

Em resumo, a família reúne estes números, segundo o relato de Lim:

11 filhos criados com a renda da borracha e de pequenos negócios

criados com a renda da borracha e de pequenos negócios 8 filhos que se formaram em medicina

que se formaram em medicina 46 médicos entre todos os descendentes do casal

entre todos os descendentes do casal 61 médicos quando entram os cônjuges da área

quando entram os cônjuges da área 34 especialistas atuando na Malásia e no exterior

O pai complementava a renda com uma pequena mercearia

Por que tantos filhos escolheram a mesma profissão?

Pelo incentivo constante dos pais. Segundo o relato da família, o casal sempre estimulou os filhos a seguir a medicina para servir à comunidade, sem esquecer a dificuldade que era conseguir atendimento. Numa casa grande, o exemplo também costuma pesar: quando os mais velhos chegam à faculdade, o caminho parece menos distante para os mais novos.

O diploma veio acompanhado de sacrifício. Para custear a formação dos oito médicos, a família contou com o trabalho dos pais, bolsas de estudo, ajuda de parentes e contribuições do próprio Lim para os estudos dos irmãos.

Por que a história veio à tona agora?

Por causa de uma despedida. Loo Siew Chin morreu em 12 de novembro de 2026, com mais de cem anos, e o velório reuniu parentes vindos de vários países. No dia 17, logo depois do funeral, Lim contou a história da família numa entrevista à agência de notícias da Malásia.

A conta é da própria família, e a trajetória mostra como a decisão de um casal de trabalhadores rurais atravessou gerações e virou tradição entre filhos, netos e bisnetos.

A educação virou herança de família

Mais do que dinheiro, o casal deixou um valor. A aposta nos estudos, feita com a renda apertada da seringa, abriu portas que nenhum dos dois teve a chance de cruzar. É a ideia que Nelson Mandela resumiu ao dizer que a educação é a arma mais poderosa para mudar o mundo.

Incentivar não é o mesmo que fazer tudo pelos filhos, um equilíbrio que Maria Montessori defendia ao falar em ajudar a criança a agir e pensar por si mesma. Na casa dos seringueiros malaios, o empurrão veio dos pais, mas o caminho até o diploma foi percorrido por cada um dos 46.