Aos 81 anos, o médico e ex-político malaio Lim Boon Sho contou em novembro de 2026, na despedida da mãe, como seus pais, um casal de seringueiros pobres, deram origem a uma família com 46 médicos entre os descendentes. Somando os cônjuges que também exercem a medicina, a conta chega a 61 médicos na família.
Quem eram os pais dessa família de médicos?
Lim Tang Too e Loo Siew Chin viviam da extração de látex, o líquido branco que escorre do tronco da seringueira e vira borracha. A renda desse trabalho era pequena para sustentar uma casa com onze filhos.
Para completar o orçamento, o pai vendia frutas, fazia bicos e mantinha uma pequena mercearia. Lim, o filho mais velho, ajudava nos fins de semana limpando verduras e peixes para vendedores do mercado, em troca de um ou dois ringgits, segundo um relato sobre a trajetória da família.
Uma perda familiar deu origem ao sonho
A vontade de ter filhos médicos nasceu de uma dor. O casal perdeu uma criança para uma doença numa época em que chegar a um hospital era difícil para famílias pobres do interior da Malásia. Segundo Lim, o pai queria que os filhos pudessem cuidar da comunidade e evitar que outras famílias passassem pelo mesmo.
A mãe não teve escolarização formal, o que torna a história ainda mais marcante. Os filhos chegaram à universidade vindos de uma casa em que a mãe nunca frequentou a escola e o pai dividia o tempo entre a seringa e os bicos para pagar as contas.
Os números da família impressionam
Dos onze filhos do casal, oito se formaram em medicina. Os outros seguiram caminhos diferentes, como o comércio e o direito. A tradição continuou nas gerações seguintes, com netos e bisnetos que também escolheram a profissão. Entre os filhos, sete irmãos mais novos de Lim estudaram medicina na Índia, na Austrália e na Inglaterra.
A contagem de 46 médicos considera apenas os descendentes do casal. Quando entram na conta os maridos e esposas que também são médicos, o total sobe para 61.
Em resumo, a família reúne estes números, segundo o relato de Lim:
- 11 filhos criados com a renda da borracha e de pequenos negócios
- 8 filhos que se formaram em medicina
- 46 médicos entre todos os descendentes do casal
- 61 médicos quando entram os cônjuges da área
- 34 especialistas atuando na Malásia e no exterior
Por que tantos filhos escolheram a mesma profissão?
Pelo incentivo constante dos pais. Segundo o relato da família, o casal sempre estimulou os filhos a seguir a medicina para servir à comunidade, sem esquecer a dificuldade que era conseguir atendimento. Numa casa grande, o exemplo também costuma pesar: quando os mais velhos chegam à faculdade, o caminho parece menos distante para os mais novos.
O diploma veio acompanhado de sacrifício. Para custear a formação dos oito médicos, a família contou com o trabalho dos pais, bolsas de estudo, ajuda de parentes e contribuições do próprio Lim para os estudos dos irmãos.
Por que a história veio à tona agora?
Por causa de uma despedida. Loo Siew Chin morreu em 12 de novembro de 2026, com mais de cem anos, e o velório reuniu parentes vindos de vários países. No dia 17, logo depois do funeral, Lim contou a história da família numa entrevista à agência de notícias da Malásia.
A conta é da própria família, e a trajetória mostra como a decisão de um casal de trabalhadores rurais atravessou gerações e virou tradição entre filhos, netos e bisnetos.
A educação virou herança de família
Mais do que dinheiro, o casal deixou um valor. A aposta nos estudos, feita com a renda apertada da seringa, abriu portas que nenhum dos dois teve a chance de cruzar. É a ideia que Nelson Mandela resumiu ao dizer que a educação é a arma mais poderosa para mudar o mundo.
Incentivar não é o mesmo que fazer tudo pelos filhos, um equilíbrio que Maria Montessori defendia ao falar em ajudar a criança a agir e pensar por si mesma. Na casa dos seringueiros malaios, o empurrão veio dos pais, mas o caminho até o diploma foi percorrido por cada um dos 46.
Sua história pode virar reportagem
Conte por texto ou áudio — nomes e endereços viram fictícios antes de qualquer publicação.
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