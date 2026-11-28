Aos 14 anos, a americana Gloria Chi transforma a borra de café recolhida em nove cafeterias de Bloomington, no estado de Indiana, em canteiro para cogumelos comestíveis. Toda a colheita vai para um banco de alimentos da própria cidade, e o projeto virou uma organização sem fins lucrativos com voluntários.

Como uma estudante foi parar no cultivo de cogumelos?

Por tentativa e erro. Gloria se mudou da Pensilvânia para Bloomington em 2025 e, depois de um projeto com árvores frutíferas tropicais que não deu certo, voltou a atenção para os fungos. Em março de 2026, aluna do oitavo ano, fundou a Fungi for Future, organização dedicada a cultivar cogumelos e doar a produção.

O ponto de partida foi simples: as cafeterias jogam fora quilos de borra todos os dias, e esse resíduo ainda guarda nutrientes. Ela pediu ajuda a nove estabelecimentos da cidade, e todos aceitaram separar o pó usado para o projeto, segundo entrevista publicada em novembro.

A borra que iria para o lixo vira alimento para os fungos

A borra de café vira comida para os fungos

O cogumelo escolhido é o Pleurotus, conhecido como cogumelo-ostra, que cresce bem em resíduos vegetais. O que a gente come é só a parte visível do fungo. A maior parte do fungo é formada pelo micélio, uma rede de filamentos finíssimos que se espalha pelo material e o decompõe para obter nutrientes.

A borra sozinha fica compacta demais, por isso entra misturada à palha, que deixa o substrato mais arejado. A equipe pasteuriza a palha antes, para reduzir a concorrência de outros fungos e bactérias. Depois, a mistura vai para baldes furados nas laterais, e é por esses buracos que os cachos de cogumelo aparecem.

O cultivo segue uma rotina de etapas

Nada disso acontece num passe de mágica. A reportagem de maio sobre o projeto mostra que os baldes de cerca de 19 litros recebem camadas alternadas de borra e palha, além do inóculo de micélio, comprado pela internet. No começo, eram cerca de dez baldes no porão da família.

Cada fase tem um cuidado próprio, e a ordem importa. Pular uma etapa costuma abrir espaço para mofos e contaminações que estragam o lote inteiro.

O caminho da borra até o banco de alimentos passa por estas etapas:

Recolher a borra usada nas nove cafeterias parceiras

nas nove cafeterias parceiras Pasteurizar a palha para reduzir microrganismos concorrentes

para reduzir microrganismos concorrentes Furar os baldes nas laterais para a saída dos cogumelos

nas laterais para a saída dos cogumelos Montar camadas de borra, palha e inóculo de micélio

de micélio Colher os cachos e entregá-los para doação

Camadas de borra, palha e sementes do fungo formam o substrato

Quanto o projeto já produziu?

Até novembro, segundo o próprio projeto, foram recolhidos cerca de 110 quilos de borra e colhidos aproximadamente 41 quilos de cogumelos. A produção é doada ao Hoosier Hills Food Bank, banco de alimentos da região. Gloria dedica cerca de oito horas por semana à iniciativa e organiza voluntários para tarefas como furar os baldes.

Ela mesma admite que a colheita ficou abaixo do que imaginava no início, quando sonhava acabar com a fome usando cogumelos. Por isso, o objetivo é ajudar a reduzir a insegurança alimentar local, e não resolver o problema sozinha. O que sobra do substrato depois da colheita segue para pomares e compostagem.

Dá para cultivar cogumelo em casa com borra de café?

Quem se animar a testar em casa precisa saber que cogumelo comestível não é brincadeira. O cultivo exige espécie identificada com segurança, substrato bem preparado, higiene em todas as etapas e armazenamento correto depois da colheita. Fungos que aparecem sozinhos num pote esquecido de borra doméstica não devem ser consumidos.

Depois de colhidos, os cogumelos também pedem atenção na geladeira, onde um saco de papel ajuda a evitar o excesso de umidade. A regra vale para qualquer produção caseira: o que é feito para comer precisa seguir boas práticas do começo ao fim.

Um resíduo comum ganhou nova utilidade

A graça do projeto está em olhar para o lixo de outro jeito. A borra que iria para o descarte passa por uma segunda vida antes de virar adubo, num caminho parecido com o de outras ideias que tiram valor de resíduos, como a esponja de resíduos da fabricação de queijo que recupera ouro.

No caso de Gloria, o resultado cabe numa balança e num prato: dezenas de quilos de cogumelos que chegaram a famílias atendidas pelo banco de alimentos. Para uma estudante de 14 anos, é um começo que já fez diferença na própria cidade.