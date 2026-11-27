O disco de vinil, que parecia condenado quando o CD chegou, deu uma bela volta por cima nos Estados Unidos. Em 2025, foram 46,8 milhões de LPs contra 29,5 milhões de CDs, e o vinil faturou mais de US$ 1 bilhão só nas vendas de atacado. Os números são da RIAA, a associação da indústria fonográfica do país.

O vinil passou o CD em discos e em dinheiro

A vantagem aparece nas duas colunas que importam. O relatório anual da Recording Industry Association of America registra 46,8 milhões de discos de vinil e 29,5 milhões de CDs em 2025. Na receita, o vinil somou US$ 1,043 bilhão.

O CD ficou em US$ 312,4 milhões. Ou seja, o bolachão vendeu cerca de 17,3 milhões de unidades a mais e faturou mais que o triplo do disquinho prateado. Para quem viveu os anos 90, quando trocar a coleção de LPs por CDs parecia o caminho natural, a cena tem cara de roteiro invertido.

Imagem ilustrativa: o vinil registra 19 anos de crescimento no indicador da RIAA

Como a RIAA conta essas vendas?

Pelo atacado. A associação soma as unidades e os valores que saem das gravadoras para as lojas, já descontadas as devoluções. É uma régua da indústria, que mostra quantos discos novos cada formato movimentou e quanto esse movimento rendeu, com influência do preço médio de cada unidade vendida.

Isso significa que a conta não inclui discos usados trocados entre colecionadores nem o preço de uma loja específica. Um LP costuma custar mais caro que um CD, o que ajuda a explicar por que a diferença em dinheiro é bem maior que a diferença em quantidade de discos.

A retomada já dura quase duas décadas

O placar de 2025 não caiu do céu. O mesmo relatório mostra 43,4 milhões de vinis e 33,3 milhões de CDs em 2024. De um ano para o outro, o vinil cresceu 7,9% em unidades e 9,3% em receita, enquanto o CD encolheu 11,6% em unidades.

A própria RIAA aponta 19 anos seguidos de crescimento do vinil. É uma subida longa, ano após ano, que começou quando quase ninguém apostava no formato e o toca-discos parecia coisa de museu, ao lado das fitas cassete.

Na comparação entre 2024 e 2025, os números da RIAA mostram este placar:

Vinil: de 43,4 milhões para 46,8 milhões de unidades

CD : de 33,3 milhões para 29,5 milhões de unidades

: de 33,3 milhões para 29,5 milhões de unidades Receita do vinil: alta de 9,3%

Receita do CD: queda de 7,8%

Imagem ilustrativa: no primeiro semestre de 2026, os CDs voltaram a crescer em receita

O CD saiu de cena de vez?

Ainda não. O balanço da RIAA do primeiro semestre de 2026 mostra que os CDs voltaram a crescer em receita nesse período. Um formato pode recuperar terreno num recorte enquanto o outro segue na liderança.

Por isso, comparar formatos exige cuidado. Os números precisam vir da mesma fonte, do mesmo período e da mesma metodologia. Misturar dados semestrais com anuais, ou atacado com varejo, leva a conclusões tortas sobre quem está ganhando e quem está perdendo a disputa.

Por que o vinil voltou a fazer sucesso?

O formato ganhou um papel diferente. Quem compra um LP hoje leva para casa um objeto: capa grande, encarte, disco colorido, a experiência de colocar a agulha no sulco. Para muitos fãs, o disco virou item de coleção e forma de apoiar o artista, além de uma volta aos anos 70 e 80.

Nesse papel, o vinil não precisa competir com a praticidade de ninguém. Ele é escolhido justamente por ser físico, grande e um pouco trabalhoso. O CD, que nasceu como formato prático, perdeu essa função para o celular e ainda procura seu lugar no colecionismo.

A disputa entre os dois é só dos formatos físicos

Vale lembrar o tamanho do palco. A briga entre vinil e CD acontece dentro do mercado de mídia física, que é uma fatia pequena da música gravada nos Estados Unidos. O streaming responde pela maior parte do faturamento, com folga.

Mesmo assim, a virada tem algo de saboroso. O formato dado como morto há mais de três décadas hoje vende mais que o rival que deveria tê-lo enterrado. E faz isso com uma vantagem que aparece tanto na contagem de discos quanto no caixa das gravadoras.