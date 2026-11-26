No Kalahari, um passarinho do tamanho de um pardal constrói algo mais parecido com um prédio do que com um ninho. O tecelão-sociável ergue com capim uma cobertura gigante, dividida em câmaras, que pode receber até 400 aves e continuar ocupada por mais de cem anos, com reformas feitas pelos próprios moradores.

Um condomínio de capim no alto das árvores

O tecelão-sociável, ou Philetairus socius, vive nas regiões semiáridas do sul da África. As colônias empilham capim seco, galhos e outros pedaços de plantas sobre árvores altas e até sobre postes, formando um telhado comum que pode cobrir galhos inteiros.

Nos maiores exemplares, a construção pode ocupar boa parte da copa de uma árvore. Há registros de ninhos com mais de seis metros de largura e quase três de altura. De longe, parece um monte de feno pendurado. De perto, é um bairro inteiro de pequenos apartamentos.

Imagem ilustrativa: cada câmara tem a entrada voltada para baixo, por um túnel de até 25 centímetros

Quantas aves cabem em um só ninho?

Depende da colônia. Uma estrutura pequena tem cerca de 5 câmaras, enquanto as maiores passam de 100. Com isso, há espaço para algo entre 10 e 400 aves, ou até cerca de 100 famílias vivendo debaixo do mesmo teto de capim.

Cada câmara mede de 10 a 15 centímetros de diâmetro e tem a entrada voltada para baixo, por um túnel que pode chegar a 25 centímetros. A porta pelo lado de baixo dificulta a vida de quem tenta invadir. Os apartamentos são separados, mas a massa externa é de todos, e todos ajudam a mantê-la.

A obra nunca fica pronta

O ninho não serve só para botar ovos. Ele funciona como abrigo o ano inteiro, e as aves dormem nas câmaras mesmo fora da época de reprodução. Por isso o trabalho é contínuo: os moradores trazem capim novo, reforçam o teto e consertam o que o vento e o tempo estragam, geração após geração de tecelões.

É aí que entra o século de idade. O que dura cem anos é a estrutura e o endereço, ocupados sem interrupção, e não cada fio de capim. Pense numa casa de família reformada por bisavós, avós e netos: a fachada muda aos poucos, mas o lar continua no mesmo lugar, sob o mesmo nome de família.

A manutenção da colônia gira em torno de algumas tarefas que nunca param:

Buscar capim seco e talos para reforçar a cobertura

Abrir ou ampliar câmaras para novos moradores

Consertar trechos danificados por vento e chuva

Usar o abrigo para dormir e para criar os filhotes

Imagem ilustrativa: os moradores trazem capim novo e consertam a estrutura geração após geração

Por que um ninho tão grande vale a pena?

Porque o Kalahari é um lugar de extremos. Os dias podem ser muito quentes e as noites, frias, e um passarinho pequeno perde calor depressa. Um estudo publicado no Journal of Avian Biology comparou temperaturas dentro e fora dos ninhos comunitários e mostrou que as câmaras amortecem as variações do ambiente.

O conforto, porém, não é igual em todos os cômodos. A posição da câmara dentro da estrutura influencia o quanto a temperatura oscila. Quem mora nas partes mais internas, protegidas pelo volume de capim ao redor, sente menos o calor do dia e o frio da noite do que quem fica na borda exposta. A lógica lembra a de um isolamento térmico.

Como o capim vira isolamento contra o calor?

Funciona como uma camada grossa e cheia de ar. O capim seco conduz mal o calor, e a massa do ninho demora a esquentar sob o sol e a esfriar à noite. É o mesmo raciocínio de quem coloca vegetação sobre um telhado que esquenta o dia inteiro: barrar a temperatura externa antes que ela atravesse a cobertura.

Na prática, as aves gastam menos energia para se manter aquecidas nas noites frias e ganham sombra nas horas mais duras. Numa região de chuva escassa e comida irregular, economizar energia é questão de sobrevivência, e o ninho coletivo faz esse trabalho para centenas de moradores ao mesmo tempo.

O ninho é uma herança passada entre gerações

Os números máximos descrevem colônias grandes e antigas, que cresceram, ganharam câmaras e receberam famílias sucessivas. Nem todo ninho de tecelão-sociável chega a esse porte, mas os maiores viram marcos da paisagem, visíveis de longe no meio da vegetação rala.

O segredo do século de vida está na cooperação. Nenhuma ave sozinha construiria ou manteria uma estrutura assim. É o esforço somado, renovado a cada temporada, que transforma um monte de capim num abrigo climatizado que atravessa gerações de aves.