O marrom está ganhando espaço nas paredes das casas como alternativa ao branco. Dos tons de café com leite aos chocolates profundos, ele cria uma base mais quente para móveis, madeira e tecidos naturais. A escolha pode transformar uma parede de destaque ou um cômodo inteiro, conforme a luz e o tamanho do ambiente.

Por que o marrom aparece como alternativa ao branco?

O branco costuma refletir bastante luz e deixar o ambiente visualmente leve. O marrom oferece outro caminho: aproxima paredes, madeira, couro e fibras naturais numa paleta de tons terrosos. Em uma sala com sofá claro, por exemplo, uma parede marrom pode acrescentar profundidade ao espaço sem exigir móveis novos.

A mudança aparece em referências profissionais de decoração. A Benjamin Moore apresenta opções como Wenge e French Press em suas ideias para paredes de destaque. São exemplos de como marrons intensos podem conviver com superfícies neutras, não uma regra de que todas as paredes precisam deixar de ser brancas.

Marrom substitui branco em paletas de paredes e interiores

Os diferentes marrons criam efeitos distintos

Um marrom suave, próximo do bege ou do café com leite, mantém uma aparência mais luminosa e combina com cortinas de linho, madeira clara e tecidos crus. Essa opção funciona como neutro aquecido quando a intenção é mudar a sensação do ambiente sem introduzir um contraste muito forte.

Já os marrons de chocolate e café deixam a parede mais presente. Atrás de um sofá bege, o contraste destaca a silhueta do móvel; em uma sala com madeira escura, o resultado pode ser mais contínuo e envolvente. O equilíbrio entre claro e escuro depende da combinação de superfícies, não apenas da tinta escolhida.

Como escolher o tom certo para cada ambiente?

A mesma tinta pode parecer diferente em uma sala ensolarada e num corredor com pouca entrada de luz. Paredes escuras refletem menos iluminação, enquanto teto claro, janelas amplas e luminárias distribuídas ajudam a preservar a leitura dos móveis. Por isso, a quantidade de luz disponível deve orientar a profundidade do marrom.

O entorno também modifica a percepção: madeira avermelhada aquece a composição, enquanto pedras acinzentadas aproximam o tom de uma paleta mais sóbria. Antes de comprar toda a tinta, observe uma amostra seca na parede durante o dia e à noite. Os critérios para comparar os tons incluem:

Marrom claro: opção para uma base acolhedora sem perder tanta luminosidade aparente.

opção para uma base acolhedora sem perder tanta luminosidade aparente. Marrom médio: cria presença visual sem o contraste intenso de um chocolate profundo.

cria presença visual sem o contraste intenso de um chocolate profundo. Marrom escuro: valoriza uma parede de destaque em companhia de móveis e teto claros.

valoriza uma parede de destaque em companhia de móveis e teto claros. Luz natural: revela diferenças na cor conforme a orientação da janela e o horário.

revela diferenças na cor conforme a orientação da janela e o horário. Luz artificial: altera a percepção de tons avermelhados, dourados ou acinzentados.

Marrom substitui branco em paletas de paredes e interiores

O marrom nas paredes das casas ajuda a organizar os espaços

Em ambientes integrados, pintar a parede atrás da mesa de jantar ou do sofá cria uma delimitação visual discreta. Não é preciso erguer divisórias para diferenciar o lugar de refeições da área de estar. A continuidade do piso permanece, enquanto a mudança de cor marca a função de cada trecho.

Para manter a composição leve, brancos quentes e materiais naturais equilibram marrons profundos. Detalhes pretos ou de metal escovado criam contraste mais definido. Na seleção de 2026, a Sherwin-Williams apresentou o Universal Khaki, um neutro quente para composições com texturas e outros tons de terra, reforçando a versatilidade dessas paletas.

É possível levar a mesma cor para outras superfícies?

A cor pode conectar cômodos, mas cada base exige produto compatível. Uma parede rebocada e um revestimento cerâmico não recebem necessariamente a mesma tinta. Para mudar o visual de azulejos sem removê-los, por exemplo, é preciso verificar a aderência à cerâmica e a exposição à umidade antes de escolher o acabamento.

Nas fachadas, a mesma família de tons terrosos também aparece como alternativa ao branco, mas a tinta precisa suportar sol e chuva. Uma paleta de cores para fachadas deve considerar telhado, esquadrias e paisagismo. Assim, a coerência entre interior e exterior não elimina as diferenças de aplicação.

A escolha final depende da luz e do entorno

O marrom oferece uma alternativa concreta ao branco porque pode atuar como cor principal ou destaque, de acordo com a intensidade escolhida. Tons claros aquecem sem dominar; os escuros criam um fundo marcante para peças claras. O resultado nasce da relação entre paredes e objetos, não da popularidade isolada da cor.

Antes de pintar o cômodo inteiro, vale testar duas variações lado a lado e observá-las com as luminárias usadas normalmente na casa. Se a amostra escurecer demais um canto, uma tonalidade mais suave ou uma única parede marrom pode atender melhor. Esse teste na iluminação real transforma a tendência em uma escolha adequada ao ambiente.