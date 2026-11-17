Em 1973, na Islândia, equipes lançaram cerca de 6,2 milhões de toneladas de água do mar sobre lava que avançava na ilha de Heimaey. A meta era resfriar frentes do fluxo e impedir que a lava fechasse a entrada do porto. A operação não parou o vulcão: buscou proteger uma passagem essencial enquanto a erupção continuava.

Por que o porto de Heimaey estava ameaçado?

A erupção começou em 23 de janeiro de 1973, quando uma fissura abriu passagem para lava perto da área urbana. O material avançou em direção à costa, ameaçando ruas, construções e a boca do porto. Se essa entrada fosse bloqueada, o acesso das embarcações e a atividade pesqueira da ilha ficariam comprometidos.

Grande parte da população foi evacuada por mar e ar no início da crise. Algumas equipes permaneceram ou voltaram para enfrentar problemas como cinzas sobre telhados e avanço de lava. Proteger o porto exigia uma intervenção física no fluxo, não apenas remover resíduos. A reconstituição histórica da erupção destaca essa prioridade.

Resfriamento de lava com água do mar na erupção de Heimaey

Bombas e mangueiras chegaram em etapas

Os primeiros esforços de resfriamento começaram cerca de duas semanas depois do início da erupção. Bombeiros aplicaram água sobre as bordas da lava, numa operação inicialmente limitada pelo alcance das bombas. Depois, equipamentos mais potentes permitiram atingir partes maiores do fluxo e manter aplicação mais contínua.

O navio Sandey chegou no começo de março e podia lançar aproximadamente 400 litros por segundo a cerca de 30 metros de altura. Bombas adicionais vindas dos Estados Unidos chegaram no fim do mês. A evolução da campanha dependeu de maior alcance hidráulico e da capacidade de reposicionar tubulações perto da lava quente.

Como a água do mar conseguia interferir no avanço?

Ao tocar a rocha muito quente, a água absorvia energia, aquecia e evaporava. Parte da superfície da lava solidificava, formando uma crosta que podia dificultar o movimento e redirecionar material ainda líquido. Esse resfriamento não era instantâneo porque o interior permanecia quente e o fluxo continuava recebendo lava.

A escolha de onde aplicar água dependia das frentes que ameaçavam áreas importantes. O efeito variava conforme espessura da lava, vazão da água e acesso das equipes. A operação reuniu quatro exigências de trabalho relacionadas à contenção:

Captação: retirar água do mar em quantidade elevada.

retirar água do mar em quantidade elevada. Bombeamento: levá-la até frentes de lava em movimento.

levá-la até frentes de lava em movimento. Distribuição: reposicionar mangueiras conforme o fluxo mudava.

reposicionar mangueiras conforme o fluxo mudava. Resfriamento: formar crostas sólidas em locais relevantes.

Resfriamento de lava com água do mar na erupção de Heimaey

O número de 6,2 milhões mede água, não lava

A estimativa corresponde à massa total de água bombeada durante a campanha, não à quantidade de lava resfriada. O registro histórico do museu municipal informa a dimensão da operação. Também não significa que toda essa água tenha sido lançada de uma vez; foi um esforço acumulado ao longo de meses de trabalho.

O uso de toneladas pode causar confusão porque o vulcão também produziu grande volume de material. São medidas de coisas diferentes. A água retirava calor da superfície, enquanto a massa de lava emitida dependia da dinâmica da erupção. O resultado da intervenção deve ser avaliado pela proteção alcançada, não por imaginar equivalência direta entre massas.

A erupção continuou apesar das bombas?

Sim. A campanha ajudou a conter ou desviar partes do avanço que ameaçavam o porto, que permaneceu utilizável. Mas casas foram soterradas ou destruídas, e a crise se prolongou. O resfriamento alcançava determinados trechos da lava, sem interromper o processo vulcânico que continuava fornecendo material às frentes em movimento.

O bombeamento foi encerrado em julho de 1973. Até então, manter água chegando aos pontos escolhidos exigiu ajustar a distribuição conforme a frente mudava. A crosta podia criar obstáculos locais ao escoamento, enquanto partes internas permaneciam quentes. O efeito dependia da aplicação continuada, não de eliminar de uma vez todo o calor armazenado na rocha.

O episódio mostra os limites de intervir num vulcão

O porto permaneceu acessível porque equipes conseguiram aplicar água em locais decisivos e sustentar o trabalho com bombas, navio e tubulações. A resposta combinou observação das frentes de avanço e infraestrutura improvisada sob condições perigosas de temperatura. Não se tratou de apagar um vulcão, mas de interferir em parte de sua lava.

Esse resultado não autoriza transportar o método para qualquer erupção. O volume, a geometria do terreno, o acesso à água e a continuidade do fluxo variam muito. Em Heimaey, a intervenção foi possível em circunstâncias locais específicas, com a finalidade concreta de preservar uma passagem marítima.