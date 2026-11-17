Em Boston, no projeto Big Dig, engenheiros empurraram três caixas de concreto sob oito trilhos em funcionamento. As peças avançaram por macacos hidráulicos, enquanto o solo era removido aos poucos. Para preservar o apoio da ferrovia, o terreno foi congelado artificialmente e monitorado durante a abertura dos túneis.

Por que os trilhos não podiam simplesmente ser removidos?

A área próxima à South Station recebe serviços ferroviários importantes. Abrir uma vala larga na superfície exigiria interromper ou modificar significativamente essa circulação. A solução precisava criar novas passagens rodoviárias subterrâneas sem impor aos trens uma paralisação prolongada durante toda a execução.

A empresa Mott MacDonald descreve o projeto como três cruzamentos construídos sob oito trilhos usados pela Amtrak e pela Massachusetts Bay Transportation Authority, ou MBTA. O desafio combinava duas exigências simultâneas: abrir espaço sob a ferrovia e preservar condições de estabilidade para a infraestrutura em operação.

Caixas de concreto avançaram sob trilhos ativos no Big Dig de Boston

As caixas de concreto já eram os futuros túneis

As peças possuíam piso, paredes e teto, formando estruturas rígidas completas antes de alcançar sua posição final. Diferiam de uma máquina tuneladora que abre o terreno e instala o revestimento atrás. Nesse método, o próprio corpo de concreto avança e ocupa o espaço previamente escavado sob os trilhos.

O procedimento é chamado tunnel jacking: grandes cilindros hidráulicos empurram a caixa a partir de uma área de partida, enquanto trabalhadores retiram solo à frente. O avanço deve ocorrer em etapas porque a retirada excessiva de terreno pode comprometer o apoio das estruturas superiores antes de o concreto ocupar a abertura.

Como o terreno foi preparado para receber as caixas?

O subsolo da região incluía aterros antigos, sedimentos moles e água subterrânea próxima da superfície. Uma escavação aberta nessas condições poderia permitir entrada de água ou movimento de solo. Para ganhar estabilidade, tubos fizeram circular fluido refrigerado e congelaram a água entre as partículas, formando uma massa temporariamente rígida.

O congelamento não substituiu a escavação; criou condições para realizá-la com menor risco de instabilidade. Depois, o avanço hidráulico precisava permanecer coordenado com a retirada gradual do material. O processo dependia de quatro operações interligadas:

Congelamento: resfriar o solo úmido para aumentar sua estabilidade. Escavação: remover porções controladas à frente da caixa. Empurramento: avançar a estrutura com cilindros hidráulicos. Monitoramento: verificar comportamento do terreno durante os trabalhos.

Caixas de concreto avançaram sob trilhos ativos no Big Dig de Boston

Uma frente de solo vertical exigia atenção especial

O estudo técnico publicado pela OneTunnel descreve uma face de escavação vertical de aproximadamente 11,5 metros estabilizada pelo congelamento. Essa medida representa a altura do terreno exposto durante o trabalho, não a profundidade de cada túnel. O solo congelado também incorporava obstáculos de obras antigas presentes na área.

Termômetros em perfurações permitiam acompanhar as condições térmicas. O gelo funcionava como um suporte temporário, restringindo água e movimento enquanto os trabalhadores avançavam. A técnica tinha de operar junto ao controle de deformações, pois os trilhos permaneciam em uso sobre uma região em transformação durante a execução.

O que mudou na ligação rodoviária de Boston?

As passagens integravam a conexão entre as rodovias I-90 e I-93, parte de um projeto que transferiu trechos viários para o subsolo. A construção desse tipo de túnel sob obstáculos geológicos exige adaptar o método ao terreno: não basta escolher uma geometria de passagem e presumir que o solo ficará imóvel.

Mesmo quando há água subterrânea, túneis de transporte podem empregar soluções muito diferentes de acordo com as condições locais. No caso de Boston, o congelamento permitiu controlar uma escavação larga sob linhas ativas. A escolha buscava reduzir interrupções ferroviárias enquanto criava o novo corredor rodoviário.

A ferrovia funcionando não significa ausência de intervenção

Os trens continuaram utilizando os trilhos porque o comportamento do subsolo foi acompanhado e estabilizado durante a obra. O avanço das caixas não ocorreu num vazio natural: foi preciso produzir um terreno provisoriamente mais resistente e retirar material com precisão no alinhamento das estruturas de concreto.

O resultado mostra como duas infraestruturas podem ocupar cotas diferentes do mesmo espaço urbano. O método funciona apenas quando escavação, empurramento e suporte do terreno são coordenados. O aspecto decisivo foi preservar a operação ferroviária enquanto se construía uma passagem permanente abaixo dela.