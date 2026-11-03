Em regiões profundas do oceano, chaminés negras lançam água superaquecida entre rochas e animais que nunca recebem a luz do Sol. A paisagem parece incompatível com a vida, mas a mistura de minerais e água fria sustenta comunidades inteiras, com espécies muito distintas, graças à energia de reações químicas.

De onde vem a água quente das chaminés negras?

Nas dorsais oceânicas, placas tectônicas se afastam e abrem fissuras na crosta. A água do mar penetra nas rochas, aquece em profundidade e retorna carregada de substâncias dissolvidas. Essas saídas são chamadas de fontes hidrotermais e também existem em outras áreas vulcânicas.

Quando o fluido encontra a água fria, partículas de sulfetos metálicos formam a pluma escura. Minerais solidificados constroem paredes e torres ao redor da abertura. A aparência de fumaça não envolve combustão: é um efeito da circulação de água mineralizada pelo fundo do mar.

Chaminés negras e a vida nas fontes hidrotermais profundas

Temperaturas extremas convivem com áreas habitáveis

O fluido pode alcançar cerca de 400 °C sem ferver como na superfície, porque a enorme pressão modifica seu comportamento. A instituição Woods Hole diferencia esse jato das regiões vizinhas, onde a mistura com água fria cria condições menos extremas para organismos.

Nem todas as torres têm plumas escuras. Há chaminés claras associadas a outros minerais, como compostos de cálcio e bário. A composição química e a temperatura variam entre campos, formando pequenas zonas habitáveis que não correspondem ao interior do jato escaldante.

A água pode estar quente demais no jato, mas a mistura com o mar cria outras condições ao redor. Os cards a seguir mostram essas diferenças:

Jato negro Fluxo típico perto de 350 °C. Metais vêm da crosta aquecida. A pluma contém sulfetos finos. Fluxo difuso Mistura ocorre antes da saída. Surge em fendas e poros. Pode escapar sem pluma escura. Construção da torre Sulfato da água forma anidrita. Sulfetos revestem paredes internas. A deposição pode estreitar canais. Entorno habitável A mistura resfria o fluido rapidamente. Há locais próximos de 20 °C. A vida usa gradientes químicos.

Quem alimenta a vida onde não há luz solar?

Microrganismos usam energia química de substâncias como sulfeto de hidrogênio para produzir matéria orgânica. Esse processo, a quimiossíntese, sustenta relações alimentares locais sem depender de fotossíntese na escuridão do fundo.

Bactérias e arqueias: transformam energia química em alimento para a comunidade.

transformam energia química em alimento para a comunidade. Vermes tubícolas: certas espécies adultas dependem de micróbios nos próprios tecidos.

certas espécies adultas dependem de micróbios nos próprios tecidos. Mexilhões e camarões: podem conviver com bactérias parceiras e aproveitar recursos ao redor.

podem conviver com bactérias parceiras e aproveitar recursos ao redor. Caranguejos: utilizam organismos e alimentos disponíveis perto das saídas.

Em 1977, pesquisadores encontraram perto das ilhas Galápagos grandes comunidades associadas a essas fontes. A descoberta revelou uma cadeia alimentar diferente, mas não demonstra que toda a vida profunda dispense alimentos vindos das camadas iluminadas do oceano.

Chaminés negras e a vida nas fontes hidrotermais profundas

O oceano profundo reúne outros fenômenos minerais

A pesquisa do fundo também alcança depósitos geológicos distintos, como o chamado gelo inflamável, composto por hidratos de gás em certas condições de pressão. Ele não produz a pluma das chaminés: compreender o relevo submarino exige separar processos de formação diferentes.

Expedições às profundezas registram invertebrados gigantes em habitats afastados das fontes. Cada comunidade depende de condições ambientais próprias; associar toda espécie do mar profundo às saídas quentes apagaria diferenças importantes de alimentação e distribuição.

Nem toda formação profunda tem a mesma origem que as chaminés. Veja na tabela a seguir como reconhecer cada fenômeno:

Diferenças entre fontes hidrotermais, exsudações frias e hidratos de gás Feição Origem Material Sinal Chaminé negra Calor magmático Sulfetos Pluma escura Exsudação fria Hidrocarbonetos Metano Fluido frio Hidrato de gás Pressão e frio Gás retido Cristais no leito

Como os pesquisadores acompanham um ambiente que muda?

Veículos e sensores medem temperatura, minerais e movimento de fluidos. Fissuras podem mudar, torres crescer ou desabar e áreas de alimento se deslocar. Algumas larvas viajam com as correntes, alcançando outros campos hidrotermais ao longo do oceano.

A água também transporta ferro e outros elementos, participando dos ciclos químicos marinhos. Fotografias mostram a forma das estruturas; amostras permitem analisar como cada comunidade responde às mudanças que a geologia provoca.

Chaminés negras e a vida nas fontes hidrotermais profundas

Uma cadeia alimentar construída pela química do planeta

Essas chaminés mostram que o calor interno da Terra pode sustentar vida sem luz direta do Sol. O fenômeno ampliou a compreensão das fontes de energia biológicas e segue importante para investigar a química do oceano.