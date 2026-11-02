Na obra nuclear de Hinkley Point C, no Reino Unido, o guindaste Big Carl ergueu um anel de aço de 423 toneladas. A peça, com 47 metros de diâmetro, foi instalada no segundo edifício de reator em 14 de outubro de 2024. A máquina suporta até 5 mil toneladas em condições próprias, mas aquela carga era bem menor.

Que peça de 423 toneladas foi erguida na usina?

A instalação ocorreu no segundo edifício do complexo Hinkley Point C. O anel de aço fazia parte do revestimento interno de contenção, que receberia camadas de concreto depois da montagem. Não era a cúpula nem um componente colocado diretamente no núcleo de reação.

Fabricada no canteiro, a peça tinha 47 metros de diâmetro e 11,6 metros de altura. Seu tamanho permitiu montar uma seção extensa antes de elevá-la. A operação ocorreu em 14 de outubro de 2024, durante uma etapa específica da construção da unidade.

Içamento do anel de aço na unidade 2 de Hinkley Point C

Big Carl levanta cargas usando um anel de trilhos

O SGC-250, apelidado de Big Carl, utiliza uma base circular, cabos, blocos de gancho e conjuntos de rodas para mover elementos pesados. Seu formato permite girar a lança e posicionar componentes grandes, mantendo uma base estável em um canteiro industrial.

A fabricante Sarens informa capacidade máxima de 5 mil toneladas, sujeita à configuração e à distância da carga. A cerca de 100 metros de raio, a referência divulgada é de 2 mil toneladas. O número nominal não indica a capacidade exata usada no içamento de outubro.

Por que o anel precisava entrar inteiro?

A fabricação prévia permite executar parte do trabalho em uma área preparada antes de movimentar o conjunto até seu destino. O anel era o terceiro e último segmento do revestimento interno previsto para aquela fase do segundo reator. Isso reduziu a necessidade de montar toda a seção em altura.

A Nuclear Industry Association confirmou o içamento e explicou que a peça seria envolvida por duas camadas de concreto. O anel também recebeu apoios para uma futura viga de guindaste polar interno. Esse equipamento de manutenção não deve ser confundido com o guindaste externo que fez a elevação.

Içamento do anel de aço na unidade 2 de Hinkley Point C

Cinco números ajudam a entender a montagem

Em obras com cargas gigantes, a capacidade de um equipamento costuma ser confundida com o peso real da peça transportada. Também é fácil misturar altura, diâmetro e alcance. O registro do içamento permite separar as medidas sem estimar velocidade, duração ou raio usados na manobra.

As dimensões e capacidades não se confundem:

5 mil toneladas: capacidade nominal máxima do guindaste.

capacidade nominal máxima do guindaste. 423 toneladas: peso do anel realmente levantado.

peso do anel realmente levantado. 47 metros: diâmetro da peça de aço.

diâmetro da peça de aço. 11,6 metros: altura do anel pré-fabricado.

altura do anel pré-fabricado. 14 de outubro de 2024: data documentada do içamento.

O anel foi colocado sobre a estrutura em construção, que continuou recebendo componentes e concreto depois. Outra grande obra, a Barragem Hoover, também exigiu técnicas específicas durante a concretagem. A comparação mostra desafios diferentes de montagem e estabilidade, não métodos intercambiáveis.

O içamento significava que o reator estava pronto?

Não. Levantar o último anel daquela fase foi uma etapa importante, mas ainda havia trabalhos estruturais e instalações pela frente. A operação não comprova que o segundo reator já estivesse gerando eletricidade nem que o empreendimento inteiro tivesse sido concluído.

À medida que o revestimento de contenção recebia peças, outras equipes preparavam concretagens e instalações distintas. A finalização dessa montagem não permitia antecipar o cronograma de toda a usina; apenas registrava um avanço localizado da unidade 2.

Quem se interessa por montagens industriais de grande porte vai curtir este vídeo ligado ao trabalho com o guindaste Big Carl e os componentes de uma usina:

Uma operação de precisão dentro de um canteiro maior

O sucesso de uma elevação pesada depende da compatibilidade entre peça, equipamento e plano de montagem. O limite de cinco mil toneladas sozinho não revela como uma carga específica deve ser movimentada. São necessários cálculos e decisões próprias de profissionais habilitados.

Assim como ocorre com pontes de grandes vãos, o tamanho impressiona, mas o desafio real está em encaixar cada parte na sequência prevista. Em Hinkley Point C, o anel de 423 toneladas passou a integrar a contenção da unidade 2. A usina, porém, continuava sendo um empreendimento em construção.