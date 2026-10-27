Um escorredor para novelos de crochê pode impedir que duas ou três cores rolem pelo chão durante o trabalho artesanal. Coloque os fios no recipiente higienizado e passe cada ponta por aberturas diferentes. Para funcionar, a peça precisa permanecer estável, com saídas bem lisas para a lã deslizar sem embaraçar.

O escorredor precisa estar limpo e estável

Separe um escorredor que não esteja mais em uso na cozinha e lave bem a peça. Ela deve ter base firme e furos sem rebarbas. Se houver ferrugem, partes quebradas ou plástico lascado, não vale colocar fios delicados ali.

Apoie o utensílio em uma mesa sem inclinação e faça um teste leve de estabilidade. Os novelos não devem derrubar o recipiente ao serem puxados. Escorredores com pés antiderrapantes podem ajudar, mas ainda exigem teste na superfície real de trabalho. Se deslizar, troque a base.

Os furos do escorredor permitem conduzir os fios e diminuir a bagunça durante o trabalho

Como passar o fio sem estragar a lã?

No crochê, o fio sai do novelo e chega à agulha ao longo de muitos pontos. Escolha um furo largo e de borda lisa, evitando aberturas com quinas afiadas. Passe a ponta de dentro para fora e puxe devagar.

Faça alguns pontos antes de começar a peça definitiva. Se o fio prender, desfiar ou criar atrito, mude de furo ou de escorredor. Não force a passagem por espaços estreitos e evite colocar fita áspera onde a lã vai deslizar.

Duas ou três cores ficam em saídas separadas

Coloque dois novelos lado a lado e direcione cada ponta para um furo diferente, com distância entre as saídas. Trabalhe alguns pontos com a primeira cor e depois com a segunda. Observe se as linhas se cruzam ou se o recipiente gira.

Um teste com três cores pode seguir esta ordem:

Primeira cor: sai por um furo na lateral esquerda.

sai por um furo na lateral esquerda. Segunda cor: usa uma saída separada ao centro.

usa uma saída separada ao centro. Terceira cor: fica em furo distante das outras.

fica em furo distante das outras. Troca: puxe somente o fio necessário.

puxe somente o fio necessário. Conferência: veja se há atrito, torção ou nós.

Para acrescentar uma terceira cor, reserve outro furo livre. Mantenha cada novelo em posição própria e solte um pouco de fio antes de trocar. Se o escorredor ficar apertado, use menos novelos; excesso de volume pode piorar os nós.

Como puxar o fio de cada novelo?

O Craft Yarn Council explica que muitos novelos permitem puxar o fio pelo centro, o que pode reduzir embaraços. Teste esse jeito antes de escolher o furo. Se o centro travar, prefira a ponta externa sem puxões fortes e repetidos. Assim, a troca de cor fica simples.

Novelos muito leves podem se mover quando a linha sai por fora. Observe o trajeto entre novelo e agulha e ajuste a posição dentro do recipiente. O principal não é o tipo de puxada, mas o fio correr de maneira contínua e sem desgaste.

A ideia ajuda a manter os novelos separados enquanto diferentes cores são utilizadas

Reutilizar utensílios pede revisão do material

A Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos recomenda prolongar o uso de objetos quando possível. Nesse caso, a reutilização só vale se o escorredor estiver inteiro e seguro, sem peças que possam se desprender sobre o trabalho.

Deixe a peça em local seco, longe de crianças pequenas e animais que possam puxar os fios. Confira periodicamente furos, pés e pontos de apoio. Uma borda que ficou áspera pode danificar a lã mesmo que o recipiente tenha funcionado bem nas primeiras vezes.

Quando o improviso deixa de ajudar?

Se as cores continuarem se enrolando, diminua a quantidade de novelos e aumente a separação. Quando o fio apresentar bolinhas ou desgaste, pare e verifique o contato com a borda. Escorredor muito fundo ou furo pequeno também pode dificultar a troca.

O acessório funciona melhor como apoio simples para organizar fios, não como mecanismo que desenrola tudo sozinho. Com saídas lisas e espaço suficiente, cada cor fica mais fácil de localizar, e o crochê segue sem precisar recolher novelos espalhados pelo chão.