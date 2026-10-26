Uma caixa de sapatos resistente pode virar um pebolim de mesa com hastes para mover jogadores, dois gols e bola leve. A montagem exige furos alinhados, pontas bem protegidas e supervisão constante. O campo cabe dentro da caixa e permite partidas em uma mesa estável, sem precisar comprar outro brinquedo.

Qual caixa aguenta as hastes do pebolim?

Escolha uma caixa de papelão grosso, com laterais retas e tampa removível. Um pebolim comum usa barras para mover jogadores, e a versão caseira imita essa ideia em escala pequena. Reforce as paredes com papelão extra onde ficarão os furos.

Separe régua, lápis, fita adesiva resistente, tinta atóxica para artesanato, quatro hastes leves, jogadores de papelão firme e uma bola macia. Evite palitos com pontas descobertas. O adulto deve fazer cortes e perfurações, mantendo tesouras e ferramentas fora do alcance infantil.

O projeto usa materiais simples para criar uma versão pequena de uma brincadeira bastante conhecida

As medidas mudam conforme a caixa

Meça primeiro a largura interna e escolha hastes um pouco maiores, com espaço para segurar as duas pontas. Marque quatro pares de furos alinhados, dois para cada equipe. Deixe distância suficiente para girar sem bater na borda ou rasgar o papelão.

Antes da pintura, teste uma haste em cada par de furos. Ela precisa deslizar e girar com facilidade, mas sem folga excessiva. Uma fita reforçando o contorno ajuda a reduzir desgaste. Evite furos grandes demais, que deixam as barras inclinadas e tornam o jogo difícil.

Como montar o campo e os gols?

Desenhe uma linha central no fundo da caixa e marque dois gols nas extremidades curtas. Um adulto abre os espaços com tesoura ou estilete apropriado, sem deixar rebarbas. Cole uma rede de tecido leve atrás dos gols, sem criar fios compridos ao alcance de crianças pequenas.

A sequência de montagem cabe em poucos passos:

Campo: desenhe as linhas e abra os dois gols.

desenhe as linhas e abra os dois gols. Hastes: perfure as laterais na mesma altura e reforce os furos.

perfure as laterais na mesma altura e reforce os furos. Jogadores: fixe bonecos leves e deixe a cola secar.

fixe bonecos leves e deixe a cola secar. Proteção: cubra pontas e confira as peças antes de oferecer a brincadeira.

Fixe bonecos de papelão em cada haste, de modo que fiquem voltados para o campo e não se soltem com o giro. Use cola adequada ao papelão e espere secar. Posicione dois jogadores por barra ou menos, conforme o espaço real.

Proteção das pontas vem antes da brincadeira

O Inmetro explica que bordas, fixadores e peças de brinquedos precisam evitar lesões. Cubra cada extremidade das hastes com ponteiras grandes e firmemente fixadas, que não possam ser retiradas facilmente.

O Inmetro também alerta sobre peças pequenas para menores de três anos. Uma bola solta e enfeites destacáveis tornam esta versão inadequada para essa faixa etária. Mantenha supervisão de um adulto e não ofereça o jogo a quem leva objetos à boca.

A montagem pode se tornar parte da diversão e envolver as crianças na criação do próprio jogo

Como fazer os jogadores se moverem?

Prenda um boneco em cada barra com tiras de papelão envolvendo a haste e cola, deixando as pernas próximas do chão do campo. As peças não podem raspar nas paredes. Use uma bola grande o suficiente para não ser engolida, leve e macia, sem bordas rígidas.

Faça um teste de movimento com a caixa vazia e depois coloque a bola. Cada equipe tenta levá-la até o gol oposto com giros curtos. Não permita puxões fortes nem pancadas na mesa. Se alguma peça afrouxar, pare a partida e conserte.

O jogo pode ser guardado e reparado

Depois de brincar, retire a bola e guarde tudo longe de crianças pequenas. Veja se as hastes continuam com ponteiras presas e se os jogadores estão firmes. Papelão amassado ou úmido deve ser substituído antes de voltar a usar a peça.

O pebolim caseiro transforma uma caixa em brincadeira de mesa compartilhada, com montagem feita por adulto e participação das crianças nas pinturas e cores. O importante é manter estrutura firme e partes seguras, sem apresentar o brinquedo artesanal como se tivesse certificação de fábrica.