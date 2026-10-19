O provérbio “Com o tempo, o galgo mata a lebre” usa a imagem de um cão de caça para falar de persistência. A forma espanhola registrada pelo Instituto Cervantes associa esforço e tempo. A ideia serve para aprendizados e projetos que exigem tentativas, sem prometer que insistir sempre dará resultado.

O que significa o galgo alcançar a lebre?

O galgo é um cão conhecido pela velocidade e usado historicamente na caça. Na cena do provérbio, ele persegue uma lebre até alcançá-la. A imagem sugere que um esforço mantido ao longo do tempo pode superar obstáculos que não desaparecem de imediato.

O Instituto Cervantes registra a forma espanhola “A la larga el galgo a la liebre mata”. A tradução livre usa “com o tempo” para transmitir essa ideia. A fonte classifica o provérbio como em desuso. O registro não define quanto tempo seria necessário.

Nem sempre a falta de resultados imediatos significa que estamos seguindo pelo caminho errado

O ditado associa tempo e constância

Uma habilidade costuma exigir mais de uma tentativa. Quem aprende um idioma pode precisar rever as mesmas palavras, e quem começa uma atividade profissional pode encontrar erros no início. A repetição com atenção ajuda a perceber problemas e a melhorar a técnica.

O provérbio não descreve uma pesquisa científica sobre sucesso. Ele transmite uma observação tradicional e usa a perseguição como comparação. O resultado real de cada projeto depende de tempo, recursos, oportunidades e da possibilidade de corrigir o caminho quando necessário.

Como persistir sem repetir sempre o mesmo erro?

A constância funciona melhor quando existe algum aprendizado entre as tentativas. Se um método falha várias vezes, continuar sem mudanças pode apenas gastar tempo e energia. Observar o motivo do erro, pedir retorno e testar outro passo torna o esforço mais útil.

Alguns cuidados tornam a persistência mais consciente:

Meta clara: definir o que precisa melhorar em cada etapa.

definir o que precisa melhorar em cada etapa. Revisão: observar erros antes da próxima tentativa.

observar erros antes da próxima tentativa. Limites: considerar custo, segurança e tempo disponível.

Uma pessoa estudando para uma prova pode verificar quais assuntos ainda erra. Observar resultados evita insistir sem direção. Em um projeto de casa, pode fazer um teste pequeno antes de gastar mais. Essas escolhas permitem acompanhar avanços sem tratar cada tropeço como fracasso definitivo.

Persistir também pode significar mudar de direção

Existem situações em que desistir de um método é diferente de abandonar um objetivo. Quem não aprende bem com uma apostila pode experimentar aulas práticas. Quem enfrenta um custo alto demais pode buscar outra forma de executar o projeto. A mudança de estratégia pode ser necessária.

Também é legítimo encerrar um plano que perdeu o sentido ou trouxe riscos. Reavaliar o caminho também exige cuidado. O ditado fala de tenacidade, mas não autoriza ignorar saúde, dívidas ou prejuízos. A constância precisa caminhar com avaliação da realidade, não apenas com vontade.

A mensagem lembra que algumas conquistas exigem tempo e várias tentativas antes de acontecer

Por que a imagem do galgo tem um sentido antigo?

O dicionário da Real Academia Espanhola identifica o galgo como um cão de corpo esguio e rápido. O animal ajuda a compor a imagem de perseguição usada pelo ditado. A escolha da lebre reforça a ideia de um alvo difícil de alcançar.

A explicação sobre os provérbios apresenta essas frases como formas curtas de expressar observações tradicionais. No registro espanhol, o Instituto Cervantes aponta ainda uma leitura ligada à superioridade do mais forte. Por isso, o sentido de persistência é importante, mas não é a única interpretação possível.

O progresso importa mais do que uma promessa de vitória

Um projeto pode demorar e, mesmo com dedicação, terminar de forma diferente do esperado. Reconhecer pequenas melhorias evita confundir o esforço realizado com uma vitória garantida. O tempo ajuda quando existe espaço para aprender, ajustar e avaliar resultados.

“Com o tempo, o galgo mata a lebre” é uma lembrança de que nem tudo se resolve na primeira tentativa. Sua melhor aplicação está em manter a disciplina sem perder o senso de realidade. Persistência com cuidado permite continuar quando faz sentido e mudar quando for necessário.