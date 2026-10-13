As plantas aromáticas hortelã, alecrim e manjericão podem começar a formar raízes em um copo com água na cozinha. O método utiliza ramos saudáveis e dispensa terra no início, mas o ritmo varia: hortelã e manjericão normalmente enraízam mais rápido, enquanto o alecrim exige paciência e cuidados na passagem para o vaso.

Por que algumas plantas aromáticas conseguem criar raízes na água?

O processo acontece porque determinadas espécies conseguem desenvolver novas raízes a partir de partes do caule. Essa técnica de multiplicação é chamada de estaquia e permite formar uma nova muda utilizando um ramo retirado de uma planta adulta, sem começar o cultivo por sementes.

Quando a base do ramo permanece em contato com água, algumas células podem dar origem a novas estruturas radiculares. O resultado depende da espécie, da idade do tecido e das condições do ambiente. Luz adequada, temperatura favorável e água limpa ajudam a reduzir perdas durante o enraizamento.

Hortelã, alecrim e manjericão podem criar raízes na água

O que torna hortelã, manjericão e alecrim boas opções?

A hortelã costuma responder rapidamente à propagação por estacas, especialmente quando os ramos são novos e saudáveis. As orientações de cultivo da hortelã explicam que caules colocados em um recipiente com água podem desenvolver raízes e depois ser transferidos para vasos.

O manjericão também produz raízes com relativa facilidade a partir de ponteiros sem flores. Já o alecrim possui caules mais firmes e lenhosos, fazendo o processo exigir mais tempo e atenção. Ramos jovens costumam ser preferíveis aos muito endurecidos, principalmente quando a intenção é iniciar a propagação em água.

Como preparar os ramos para cultivar as três ervas na cozinha?

O cultivo começa com a escolha de uma planta saudável, sem folhas amareladas, manchas ou sinais de pragas. Utilize uma tesoura limpa para retirar um ramo com alguns nós, pontos onde as folhas se ligam ao caule. Esses pontos de crescimento ajudam a orientar a preparação da estaca.

O recipiente pode ser um copo ou pequeno pote limpo, colocado em uma área iluminada e protegida do calor excessivo. A parte submersa deve ficar sem folhas para reduzir a decomposição. A preparação das estacas envolve estas etapas:

Selecionar o ramo: escolher uma ponta saudável, preferencialmente sem flores e com crescimento recente. Fazer o corte: retirar um segmento com nós utilizando uma ferramenta limpa. Remover folhas inferiores: deixar livre a parte do caule que ficará em contato com a água. Preparar o recipiente: utilizar um copo limpo com água suficiente para cobrir a base. Escolher a posição: manter a estaca em local iluminado, evitando sol intenso sobre o recipiente. Renovar a água: substituir quando necessário para manter a limpeza e evitar mau cheiro. Observar as raízes: acompanhar o desenvolvimento antes de transferir a muda para um vaso.

Hortelã, alecrim e manjericão podem criar raízes na água

Quanto tempo leva para as raízes aparecerem em cada espécie?

O tempo de enraizamento varia conforme a temperatura, a luz e a condição do ramo. A hortelã pode desenvolver raízes em uma ou duas semanas, enquanto o manjericão também costuma responder em poucas semanas. Essas estimativas indicam períodos aproximados, não prazos garantidos para todas as mudas.

As orientações de propagação de ervas distinguem estacas herbáceas de ramos lenhosos. O alecrim pode levar mais tempo e frequentemente apresenta melhores resultados em substrato de enraizamento apropriado. Quando surgem raízes suficientes, a transferência cuidadosa para um vaso ajuda no desenvolvimento posterior.

É possível manter essas ervas crescendo somente em água?

Formar raízes em água é diferente de sustentar uma planta adulta durante toda a sua vida. Para crescer continuamente, as ervas precisam de nutrientes minerais, luminosidade e condições adequadas às raízes. O cultivo permanente sem terra é possível em sistemas hidropônicos, que utilizam uma solução nutritiva apropriada, e não apenas água comum.

Para quem está começando, transferir as mudas enraizadas para vasos com substrato adequado costuma ser a opção mais simples. Assim, hortelã, manjericão e alecrim podem continuar crescendo perto da cozinha, cada um com suas necessidades de luz e rega. O copo com água funciona como o primeiro passo para formar uma pequena coleção de ervas frescas.