EM FOCO Resumo da matéria 01 Mensagem de despedida A expressão surgiu na última edição do Whole Earth Catalog e foi retomada por Jobs em seu discurso de formatura em Stanford, em 2005. 02 Fome de aprender Na fala de Jobs, continuar com fome sugere preservar a curiosidade e buscar ideias, mesmo depois de alcançar conquistas. 03 Abertura ao novo Continuar tolo não é rejeitar o conhecimento, mas aceitar que ninguém sabe tudo e que aprender também envolve experimentar com cuidado.

No discurso de formatura de 2005, Steve Jobs, empresário ligado à Apple, retomou uma frase sobre manter a curiosidade mesmo depois de alcançar resultados. “Continue com fome. Continue tolo” era um convite a seguir aprendendo e tentando coisas novas, sem acreditar que já se conhece tudo. Isso pede humildade.

Por que Steve Jobs disse para continuar com fome e tolo?

No encerramento do discurso de 12 de junho de 2005, o empresário Steve Jobs desejou aos formandos que mantivessem a curiosidade e a disposição para explorar caminhos. A frase soa estranha em português porque usa duas palavras comuns com um significado simbólico.

Na fala, fome pode ser entendida como vontade de buscar conhecimento e novas experiências. Já tolo aponta para a abertura de quem aceita não ter todas as respostas. Não é um convite a desprezar estudos, experiência ou consequências reais das decisões.

A vontade de aprender pode ser mais importante do que a sensação de já saber o suficiente.

De onde veio a expressão que marcou o discurso de Stanford?

Jobs explicou que tinha conhecido o Whole Earth Catalog, uma publicação criada por Stewart Brand que reunia ferramentas e ideias. Na edição final, lançada na década de 1970, a contracapa mostrava uma estrada ao amanhecer com as palavras que ele repetiu aos formandos.

A cobertura oficial da Universidade Stanford registra que o discurso reuniu momentos decisivos da vida de Jobs. Ele não apresentou a expressão como criação própria. Ao retomá-la, transformou uma mensagem de despedida da publicação em incentivo à curiosidade contínua.

Como manter essa curiosidade em situações comuns?

No trabalho, alguém experiente pode acreditar que já conhece a melhor maneira de fazer tudo. A curiosidade aparece quando essa pessoa escuta uma proposta diferente, faz perguntas e considera testar outra solução, em vez de rejeitá-la apenas porque não parece familiar.

Fora do trabalho, aprender uma habilidade ou iniciar um curso pode trazer a sensação de voltar a ser iniciante. A ideia de continuar tolo ajuda a aceitar erros pequenos e dúvidas naturais. Isso não exige ignorar riscos nem abandonar o que já foi aprendido.

A seguir listamos 4 atitudes do cotidiano que aproximam a frase da vontade de continuar aprendendo:

Ouvir: considerar sugestões antes de descartá-las por hábito.

considerar sugestões antes de descartá-las por hábito. Perguntar: admitir dúvidas sobre temas que parecem familiares.

admitir dúvidas sobre temas que parecem familiares. Experimentar: testar alternativas pequenas com cuidado e tempo.

testar alternativas pequenas com cuidado e tempo. Revisar: mudar de ideia quando surgem informações melhores.

Leia também: Steve Jobs deixou um alerta para quem passa a vida tentando atender às expectativas dos outros: “Seu tempo é limitado, então não o desperdice vivendo a vida de outra pessoa”

O conselho chama atenção para o perigo de se acomodar depois de conquistar estabilidade.

Qual é o limite entre experimentar e agir sem preparo?

Abrir espaço para novidades não significa tomar decisões sem verificar consequências. Uma mudança profissional pode exigir reserva financeira; um novo negócio precisa de planejamento. A vontade de explorar funciona melhor quando acompanha a responsabilidade de aprender sobre o que ainda não se domina.

Quem admite uma dúvida consegue buscar informações e ouvir outras pessoas. Essa postura evita a falsa obrigação de demonstrar certeza o tempo todo. A humildade para aprender é diferente de aceitar qualquer proposta. Questionar, pesquisar e testar são formas concretas de manter a mente aberta.

A seguir listamos 3 sentidos da mensagem com exemplos do que ela incentiva e do que não exige:

DADOS EM FOCO Como interpretar o conselho Comparação dos sentidos da frase de Steve Jobs e suas aplicações Expressão Sentido possível Cuidado importante Continuar com fome Manter desejo de aprender Não confundir busca com insatisfação constante Continuar tolo Aceitar não saber tudo Não agir sem conhecer os riscos Experimentar algo novo Testar ideias e crescer Planejar antes de assumir custos

O que a frase de Jobs pode ensinar depois de uma conquista?

Alcançar uma meta pode trazer satisfação e estabilidade. Mas o convite de Jobs sugere que o sucesso não precisa encerrar a vontade de aprender. Uma pessoa pode valorizar o que conquistou e continuar aberta a ideias, encontros e habilidades que ainda não conhece.

A imagem da estrada na contracapa do catálogo combina com essa lição. Continuar com fome é seguir interessado no caminho; continuar tolo é aceitar que ainda há muito a descobrir. Nenhuma das duas atitudes exige esquecer a prudência ou desvalorizar a própria experiência.