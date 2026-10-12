No discurso de formatura de 2005, Steve Jobs, empresário ligado à Apple, retomou uma frase sobre manter a curiosidade mesmo depois de alcançar resultados. “Continue com fome. Continue tolo” era um convite a seguir aprendendo e tentando coisas novas, sem acreditar que já se conhece tudo. Isso pede humildade.
Por que Steve Jobs disse para continuar com fome e tolo?
No encerramento do discurso de 12 de junho de 2005, o empresário Steve Jobs desejou aos formandos que mantivessem a curiosidade e a disposição para explorar caminhos. A frase soa estranha em português porque usa duas palavras comuns com um significado simbólico.
Na fala, fome pode ser entendida como vontade de buscar conhecimento e novas experiências. Já tolo aponta para a abertura de quem aceita não ter todas as respostas. Não é um convite a desprezar estudos, experiência ou consequências reais das decisões.
De onde veio a expressão que marcou o discurso de Stanford?
Jobs explicou que tinha conhecido o Whole Earth Catalog, uma publicação criada por Stewart Brand que reunia ferramentas e ideias. Na edição final, lançada na década de 1970, a contracapa mostrava uma estrada ao amanhecer com as palavras que ele repetiu aos formandos.
A cobertura oficial da Universidade Stanford registra que o discurso reuniu momentos decisivos da vida de Jobs. Ele não apresentou a expressão como criação própria. Ao retomá-la, transformou uma mensagem de despedida da publicação em incentivo à curiosidade contínua.
Como manter essa curiosidade em situações comuns?
No trabalho, alguém experiente pode acreditar que já conhece a melhor maneira de fazer tudo. A curiosidade aparece quando essa pessoa escuta uma proposta diferente, faz perguntas e considera testar outra solução, em vez de rejeitá-la apenas porque não parece familiar.
Fora do trabalho, aprender uma habilidade ou iniciar um curso pode trazer a sensação de voltar a ser iniciante. A ideia de continuar tolo ajuda a aceitar erros pequenos e dúvidas naturais. Isso não exige ignorar riscos nem abandonar o que já foi aprendido.
A seguir listamos 4 atitudes do cotidiano que aproximam a frase da vontade de continuar aprendendo:
- Ouvir: considerar sugestões antes de descartá-las por hábito.
- Perguntar: admitir dúvidas sobre temas que parecem familiares.
- Experimentar: testar alternativas pequenas com cuidado e tempo.
- Revisar: mudar de ideia quando surgem informações melhores.
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Qual é o limite entre experimentar e agir sem preparo?
Abrir espaço para novidades não significa tomar decisões sem verificar consequências. Uma mudança profissional pode exigir reserva financeira; um novo negócio precisa de planejamento. A vontade de explorar funciona melhor quando acompanha a responsabilidade de aprender sobre o que ainda não se domina.
Quem admite uma dúvida consegue buscar informações e ouvir outras pessoas. Essa postura evita a falsa obrigação de demonstrar certeza o tempo todo. A humildade para aprender é diferente de aceitar qualquer proposta. Questionar, pesquisar e testar são formas concretas de manter a mente aberta.
A seguir listamos 3 sentidos da mensagem com exemplos do que ela incentiva e do que não exige:
|Expressão
|Sentido possível
|Cuidado importante
|Continuar com fome
|Manter desejo de aprender
|Não confundir busca com insatisfação constante
|Continuar tolo
|Aceitar não saber tudo
|Não agir sem conhecer os riscos
|Experimentar algo novo
|Testar ideias e crescer
|Planejar antes de assumir custos
O que a frase de Jobs pode ensinar depois de uma conquista?
Alcançar uma meta pode trazer satisfação e estabilidade. Mas o convite de Jobs sugere que o sucesso não precisa encerrar a vontade de aprender. Uma pessoa pode valorizar o que conquistou e continuar aberta a ideias, encontros e habilidades que ainda não conhece.
A imagem da estrada na contracapa do catálogo combina com essa lição. Continuar com fome é seguir interessado no caminho; continuar tolo é aceitar que ainda há muito a descobrir. Nenhuma das duas atitudes exige esquecer a prudência ou desvalorizar a própria experiência.
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