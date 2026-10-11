EM FOCO Resumo da matéria 01 Banhos dentro de casa O espaço encontrado tinha salas de diferentes temperaturas e uma piscina fria, ligado diretamente ao salão usado para receber convidados. 02 Até trinta pessoas A capacidade dos banhos foi estimada em até 30 visitantes pelas bancadas do vestiário, segundo os responsáveis pela escavação. 03 Festas e poder O conjunto ajudava famílias ricas a oferecer recepções e mostrar prestígio na cidade antes da erupção do ano 79.

Em Pompeia, cidade romana soterrada pelo Vesúvio, um complexo de banhos dentro de uma residência tinha salas aquecidas e uma piscina fria. Anunciado em 2025, o achado revela como famílias ricas recebiam convidados em espaços que lembravam banhos públicos, junto a um grande salão de festas muito decorado.

Onde ficava o complexo de banhos em Pompeia?

O achado apareceu na Regio IX, uma área do centro de Pompeia onde arqueólogos escavam antigas casas. Em um mesmo imóvel havia um grande conjunto de banhos e um salão de banquetes. A ligação entre as salas chamou a atenção pelo tamanho da estrutura privada.

A residência estava passando por reformas quando a erupção de 79 d.C. cobriu a cidade com materiais do Vesúvio. A destruição interrompeu a vida no imóvel, mas as camadas de cinzas ajudaram a manter partes do edifício que permitem estudar sua organização quase dois mil anos depois.

Uma área escondida por séculos ajuda a explicar como eram os encontros entre moradores.

Como funcionavam as salas e a piscina da residência?

O conjunto reunia uma sala quente, outra morna e uma área fria, além de vestiário. Na parte sem aquecimento havia um pátio com colunas de 10 por 10 metros e uma grande piscina central. A circulação entre esses ambientes fazia parte do ritual de banho.

A Unesco descreve um sistema elaborado de encanamento e uma piscina fria com espaço para 30 pessoas. Já o parque arqueológico estima a capacidade de 30 visitantes para o setor de banhos com base nas bancadas do vestiário. São descrições diferentes do mesmo conjunto.

Por que uma casa particular tinha banhos tão grandes?

Na antiga sociedade romana, receber convidados podia ser uma forma de construir alianças. A proximidade entre banhos e banquetes permitia combinar descanso, comida e conversa em um só endereço. Casas tão equipadas pertenciam a pessoas que podiam investir grandes recursos nesse tipo de recepção.

O diretor do parque, Gabriel Zuchtriegel, relacionou esses encontros à busca de prestígio e apoio. A residência pode ter pertencido a alguém importante da política local, mas o nome do proprietário permanece uma hipótese arqueológica, não uma identificação definitiva.

A seguir listamos quatro espaços da residência que mostram como os convidados eram recebidos:

Sala quente: ambiente com aquecimento usado antes ou durante o percurso de banho.

ambiente com aquecimento usado antes ou durante o percurso de banho. Sala morna: espaço de temperatura intermediária entre as áreas aquecidas e frias.

espaço de temperatura intermediária entre as áreas aquecidas e frias. Piscina fria: tanque central instalado em um pátio cercado por colunas.

tanque central instalado em um pátio cercado por colunas. Salão de banquetes: área ligada aos banhos para reunir e impressionar convidados.

A casa guardava sinais de conforto que chamaram atenção dos pesquisadores.

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Quais detalhes revelam o tamanho desse luxo?

Além das salas de banho, a casa tinha o chamado salão negro, decorado para refeições e encontros. A proximidade física ajuda a explicar a função social do conjunto: os convidados podiam passar dos banhos para o banquete sem sair da residência, num percurso pensado para impressionar.

O parque de Pompeia considera essas instalações entre as maiores termas privadas já vistas na cidade. O imóvel apresenta pinturas elaboradas e ambientes ligados por pátios. Esse conjunto demonstra investimento em conforto, mas também o desejo de mostrar posição social a quem frequentava a casa.

A seguir listamos quatro áreas identificadas nas escavações que explicam a organização da residência:

DADOS EM FOCO Espaços do complexo romano Quadro com informações sobre espaços do complexo romano Área Característica Uso provável Sala quente Ambiente aquecido Banho em temperatura alta Sala morna Temperatura intermediária Etapa do banho Pátio e piscina Área fria de 10 por 10 metros Banho frio e descanso Salão negro Espaço decorado e próximo Banquetes e encontros

O que essa descoberta ensina sobre a cidade soterrada?

As novas escavações permitem reconstruir parte da vida da elite romana, que misturava atividades domésticas e encontros de influência. A casa não era apenas um lugar para dormir. Também podia funcionar como cenário para festas, relações políticas e demonstrações de riqueza.

A erupção preservou um complexo de banhos privado que talvez fosse perdido com reformas posteriores. As salas, o pátio e a piscina ajudam a entender como o conforto era usado para receber pessoas. O achado mostra um lado íntimo de Pompeia sem confundir riqueza privada com um banho público.