Após a amputação de parte da perna direita, em 1953, Frida Kahlo escreveu no diário: “Pés, para que preciso de vocês, se tenho asas para voar?”. A pintora mexicana usou a imagem das asas para expressar possibilidades além do corpo, unindo liberdade, imaginação e arte em uma das passagens mais lembradas de sua vida.

Em que circunstâncias Frida Kahlo escreveu a frase das asas?

A frase pertence ao diário da artista, que reuniu desenhos, cores e reflexões pessoais durante seus últimos anos. Em agosto de 1953, ela teve a perna direita amputada abaixo do joelho. A cronologia do museu dedicado à artista confirma o episódio e registra a frase original em espanhol.

Antes desse período, a pintora mexicana já havia incorporado acontecimentos da própria vida à sua produção artística. Em vez de registrar apenas os fatos, recorria a autorretratos, símbolos e elementos imaginários, permitindo que suas experiências ganhassem formas visuais difíceis de reduzir a uma interpretação única.

A frase de Frida Kahlo sobre liberdade e imaginação

O que os pés e as asas representam no diário da artista?

Na frase, os pés remetem à mobilidade do corpo, enquanto as asas sugerem uma liberdade que não depende apenas do deslocamento físico. Esse contraste simbólico ajuda a compreender o contraste escolhido por Frida, mas não transforma uma anotação íntima em declaração de que o sofrimento deixou de existir.

A coleção apresentada em Uma espiada no diário de Frida Kahlo associa a passagem a 1953 e mostra como a artista misturava escrita e imagem. O desenho das asas amplia o sentido da frase: a expressão de liberdade também acontecia no papel.

Como a imaginação aparece nas anotações de Frida?

O diário não funcionava somente como um relato cronológico. Suas páginas reuniam palavras, desenhos e cores, combinados. A artista explorava imagens ligadas à natureza, ao próprio corpo e aos sentimentos, criando uma linguagem na qual a realidade vivida podia conviver com figuras que não precisavam obedecer às regras do cotidiano.

Alguns elementos ajudam a perceber como a imaginação visual amplia o alcance de sua frase:

Pés: representam o ponto de partida concreto da imagem escrita pela pintora.

representam o ponto de partida concreto da imagem escrita pela pintora. Asas: oferecem uma alternativa simbólica ao movimento limitado pelo corpo.

oferecem uma alternativa simbólica ao movimento limitado pelo corpo. Diário: aproxima pensamentos íntimos e experimentação artística na mesma página.

aproxima pensamentos íntimos e experimentação artística na mesma página. Desenho: acrescenta formas e cores ao significado das palavras registradas.

A frase de Frida Kahlo sobre liberdade e imaginação

Por que essa frase passou a ser associada à liberdade?

A força da passagem está no contraste entre o que Frida havia perdido e aquilo que conseguia imaginar. As asas para voar funcionam como metáfora de possibilidades, não como descrição literal. Por isso, a frase é relacionada à capacidade de criar e expressar desejos mesmo diante de circunstâncias difíceis.

Ela também ganha sentido quando observada junto ao restante da produção da pintora. Seus autorretratos e anotações não escondem necessariamente experiências dolorosas; muitas vezes, dão a elas uma forma própria. A liberdade sugerida pelas asas é, sobretudo, uma possibilidade poética construída pela artista.

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O que permanece vivo nas palavras escritas em 1953?

A frase continua reconhecível porque une uma experiência concreta a uma imagem aberta a novas interpretações. Para compreender seu alcance, vale preservar tanto o contexto de 1953 quanto o caráter pessoal do diário. Retirar a passagem de sua origem pode deixar de lado a complexidade presente na obra da pintora.

Ao colocar pés e asas na mesma pergunta, Frida deixou uma expressão de liberdade que não apaga sua realidade, mas a transforma em linguagem artística. O poder dessa escolha está em permitir que a imaginação amplie o que pode ser representado, mesmo quando a vida impõe limites muito concretos.