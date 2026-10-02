Ao falar para formandos em 2024, Roger Federer surpreendeu ao admitir que venceu somente 54% dos pontos disputados ao longo da carreira. Sua frase “A perfeição é impossível” mostrou que até um campeão de 20 títulos de Grand Slam acumulou erros, aprendeu a deixá-los para trás e voltou a se concentrar na jogada seguinte.

Por que Roger Federer falou sobre a impossibilidade da perfeição?

O ex-tenista suíço levou essa reflexão à cerimônia de formatura de Dartmouth, em junho de 2024. Ao recordar sua trajetória, Roger Federer explicou que a aparente facilidade com que jogava escondia treino, disciplina e incontáveis momentos em que precisou encontrar soluções sob pressão.

Na apresentação institucional do evento, Dartmouth destacou seus 20 títulos de Grand Slam e 103 troféus de simples no circuito profissional. Justamente por reunir tantas conquistas, Federer conseguiu usar o próprio histórico para mostrar que vencer não exige acertar sempre.

A frase de Roger Federer sobre perfeição e derrotas

O que os 54% dos pontos revelam sobre suas vitórias?

O número veio do discurso de formatura de 2024. Federer afirmou ter vencido quase 80% das 1.526 partidas individuais que disputou, mas conquistado só 54% dos pontos. A diferença mostra como uma carreira vitoriosa também é feita de inúmeras jogadas perdidas.

No tênis, cada ponto importa enquanto está sendo disputado. Depois que termina, porém, é preciso direcionar a atenção ao próximo. Para Federer, não permanecer preso ao erro era uma maneira de continuar competindo com clareza, mesmo depois de uma dupla falta ou de uma devolução frustrada.

Leia também: Bicarbonato no sofá: o truque simples ajuda a tirar o cheiro de tecido fechado sem precisar molhar toda a estofaria

Como a ideia de Federer pode aparecer nas situações cotidianas?

O contraste entre partidas ganhas e pontos perdidos ajuda a separar uma falha do percurso inteiro. Uma apresentação difícil, uma tentativa ruim ou uma crítica não precisam determinar o valor das próximas escolhas. A sugestão do ex-atleta é reconhecer o ocorrido sem transformá-lo em sentença.

Alguns exemplos ajudam a transportar a lição do tênis para outras situações, sem imaginar que todas as dificuldades se resolvem do mesmo jeito:

Estudo: revisar a resposta errada e continuar a preparação para a avaliação seguinte.

revisar a resposta errada e continuar a preparação para a avaliação seguinte. Trabalho: corrigir um problema sem deixar que ele domine todo o projeto.

corrigir um problema sem deixar que ele domine todo o projeto. Aprendizado: usar uma tentativa frustrada para ajustar o próximo movimento.

usar uma tentativa frustrada para ajustar o próximo movimento. Metas pessoais: observar o progresso acumulado, e não somente um dia ruim.

A frase de Roger Federer sobre perfeição e derrotas

Em que momento do discurso ele explicou essa filosofia?

A comparação apareceu quando Federer dividiu com os formandos suas lições tiradas do esporte. A segunda lição tratava justamente da impossibilidade de ser perfeito. Ele diferenciou o empenho exigido durante uma jogada da necessidade de deixá-la no passado assim que terminasse, independentemente do resultado.

Por que aprender a perder também faz parte de uma trajetória vencedora?

A experiência de Federer não transforma derrotas em conquistas automáticas. Ela ressalta que errar e continuar tentando podem coexistir com objetivos ambiciosos. O resultado de uma única jogada importa naquele instante, mas não precisa definir todas as oportunidades que aparecem depois. Essa diferença muda o modo de interpretar contratempos.

O legado da frase está nessa combinação de compromisso com o presente e disposição para seguir adiante. Quem exige apenas acertos pode confundir um momento com o percurso inteiro. Federer chegou a 20 títulos importantes sem ganhar todos os pontos, e foi essa experiência que compartilhou com os formandos.