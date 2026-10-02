EM FOCO Resumo da matéria 01 Gordura amolece primeiro Água quente com detergente ajuda a soltar a camada de gordura antes da esfregação, reduzindo a necessidade de força sobre a malha. 02 Metal não é carvão Filtros metálicos costumam ser laváveis, enquanto filtros de carvão geralmente são peças de substituição. O manual define qual tipo está instalado. 03 Sem abrasão pesada Esponja de aço e materiais muito abrasivos podem riscar superfícies e deformar malhas finas. Uma escova macia costuma bastar após o molho.

Um filtro metálico do exaustor engordurado pode ficar mais fácil de limpar depois de contato com água quente e detergente, que amolecem a sujeira presa na malha. Antes do molho, confirme no manual se o filtro daquele modelo é lavável e espere o aparelho esfriar completamente antes da limpeza doméstica.

Por que o detergente ajuda a soltar a gordura do filtro?

O exaustor puxa vapores da cozinha, e parte da gordura fica retida no filtro metálico. O detergente ajuda a dispersar essa sujeira na água, enquanto o calor amolece resíduos que ficaram aderidos entre as camadas da malha.

Por isso, deixar a peça alguns minutos em água quente com detergente pode tornar a limpeza mais fácil do que começar raspando. Não é preciso usar água fervendo: temperatura muito alta pode deformar peças plásticas próximas ou tornar o manuseio desconfortável.

O detergente facilita a remoção da sujeira oleosa acumulada na malha metálica

Todo filtro do exaustor pode ficar de molho?

Não. O primeiro passo é identificar se você tem um filtro metálico de gordura ou um filtro de carvão. O metálico costuma ser lavável; o de carvão geralmente precisa ser substituído. O manual do aparelho deve prevalecer porque a construção muda de um modelo para outro.

A própria Whirlpool orienta lavar filtros removíveis de gordura com água morna e detergente, além de permitir lava-louças em modelos compatíveis. A marca também informa que filtros de carvão não são laváveis, diferença que evita estragar uma peça feita para substituição.

Como fazer o molho sem deformar a malha?

Desligue o aparelho, espere esfriar e retire o filtro seguindo o manual. Coloque a peça em uma cuba que permita deixá-la inteira ou quase inteira coberta. Use água quente e detergente, espere a gordura amolecer e só então faça movimentos leves sobre a malha.

Se ainda houver pontos engordurados, repita o molho ou use uma escova macia. Evite torcer o filtro e não pressione a malha contra a cuba. Depois, enxágue bem e deixe o filtro secar completamente antes de recolocá-lo no exaustor.

A seguir listamos 4 passos simples que ajudam a aplicar a dica sem complicar a rotina:

Desligue e esfrie: retire o filtro apenas com o aparelho desligado e frio.

retire o filtro apenas com o aparelho desligado e frio. Confirme o tipo: verifique no manual se a peça metálica é lavável e se há carvão separado.

verifique no manual se a peça metálica é lavável e se há carvão separado. Deixe de molho: água quente com detergente amolece a gordura antes da escovação.

água quente com detergente amolece a gordura antes da escovação. Seque por completo: recoloque o filtro somente quando não houver água presa na malha.

Evitar esponja de aço reduz o risco de riscar ou danificar o acabamento do filtro

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O que usar no lugar da esponja de aço?

Depois do molho, uma escova macia ou esponja não abrasiva costuma alcançar a gordura amolecida sem raspar o metal com tanta força. A esponja de aço pode riscar acabamentos e deixar marcas, principalmente se tocar partes externas de aço inoxidável.

O melhor método depende de onde está a sujeira. Molho, detergente e escova suave atendem ao filtro lavável; pano macio atende à parte externa; e carvão ativado exige troca quando o manual indicar. Misturar esses cuidados pode reduzir a vida útil das peças.

A seguir listamos 3 situações práticas que mostram como escolher o cuidado mais adequado:

DADOS EM FOCO Filtro certo, cuidado certo Cuidados conforme a parte do exaustor Parte Limpeza Evite Filtro metálico Água quente e detergente Torcer ou deformar a malha Filtro de carvão Substituir conforme manual Molhar sem autorização do fabricante Parte externa Pano macio e produto indicado Esponja de aço e abrasivos

Quando está na hora de limpar o filtro novamente?

Não existe um intervalo único para todas as cozinhas. Frituras frequentes, uso diário e pouca ventilação podem deixar o filtro engordurado mais rápido. Observe a aparência da malha, cheiro persistente e queda de fluxo, além do intervalo recomendado no manual do aparelho.

A limpeza fica mais simples quando a gordura ainda não formou uma crosta espessa. Manter o filtro metálico em dia também evita transformar uma tarefa rápida em uma esfregação pesada. Água quente, detergente e paciência fazem o trabalho principal antes de qualquer escova.