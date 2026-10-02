EM FOCO Resumo da matéria 01 Borracha reúne os pelos O atrito da borracha ajuda a juntar fios soltos do tecido em pequenos grupos, que ficam mais fáceis de recolher com a mão. 02 Pouca água basta A luva deve ficar apenas levemente úmida. Molhar demais o estofado pode aumentar o tempo de secagem e criar marcas em alguns tecidos. 03 Teste antes de passar Uma área escondida mostra como o tecido reage antes de repetir o movimento no assento, encosto e braços do sofá.

Passe uma luva de borracha levemente úmida pelo sofá e os pelos superficiais podem se agrupar em pequenos rolos, facilitando a retirada sem aspirador. A borracha aumenta o contato com os fios, mas faça primeiro um teste discreto no estofado, evitando excesso de umidade ou marcas inesperadas no tecido.

Por que a luva de borracha junta os pelos do sofá?

Os pelos soltos costumam ficar presos entre as fibras do sofá. Ao deslizar a mão, a superfície de borracha aumenta o contato com esses fios e ajuda a arrastá-los para a mesma direção, formando pequenos montes em vez de espalhá-los pelo tecido.

O resultado é mais visível com pelos superficiais, principalmente quando ainda não estão profundamente presos na trama. A luva não substitui uma limpeza completa, mas pode reduzir rapidamente a camada de fios antes de aspirar, escovar ou fazer uma higienização mais cuidadosa.

Deixar a luva apenas levemente úmida evita encharcar o estofado durante a limpeza

Quanto a luva deve ser molhada antes da limpeza?

A ideia é usar umidade mínima: molhe a luva, retire o excesso e deixe a superfície apenas úmida. O objetivo não é lavar o estofado, e sim melhorar o contato com os pelos. Tecidos sensíveis podem reagir à água, por isso o teste escondido vem primeiro.

Uma orientação da Kärcher para remoção de pelos em bancos de carro usa exatamente uma luva de borracha úmida e movimento suave. Como cada sofá tem tecido e acabamento diferentes, a etiqueta de conservação do móvel continua sendo a referência antes de aplicar água em toda a superfície.

Como usar a luva sem espalhar os pelos novamente?

Depois do teste, faça movimentos curtos e sempre na mesma direção. Quando os fios começarem a formar rolinhos de pelo, recolha-os com os dedos e limpe a luva antes de continuar. Isso evita carregar o material de uma parte do sofá para outra.

Nas costuras, cantos e encontro entre assento e encosto, passe a mão com menos pressão. Essas áreas acumulam mais fios e podem exigir várias passadas. Se a luva perder aderência, lave rapidamente, retire a sujeira e volte com pouca umidade.

A seguir listamos 4 passos simples que ajudam a aplicar a dica sem complicar a rotina:

Molhe e torça: a luva precisa ficar apenas levemente úmida, sem pingar no sofá.

a luva precisa ficar apenas levemente úmida, sem pingar no sofá. Passe em uma direção: movimentos curtos ajudam os fios a se juntarem em vez de se espalharem.

movimentos curtos ajudam os fios a se juntarem em vez de se espalharem. Retire os rolinhos: recolha os montes de pelo e limpe a luva sempre que ela ficar carregada.

recolha os montes de pelo e limpe a luva sempre que ela ficar carregada. Finalize as frestas: use aspirador ou escova apropriada onde a mão não alcançar bem.

Os pelos tendem a se juntar em pequenos montes mais fáceis de retirar com a mão

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Quando a luva ajuda mais do que pano ou aspirador?

A luva é prática quando existe uma camada leve de pelos e você quer juntá-los antes de outra limpeza. Um pano pode apenas empurrar fios secos, enquanto um aspirador funciona melhor quando há sujeira solta junto dos pelos ou fios presos em frestas profundas.

Não existe um método único para todos os estofados. Borracha, escova e aspiração cumprem funções diferentes, e combinar os métodos costuma ser mais útil do que insistir em uma só ferramenta quando os pelos já estão presos na trama.

A seguir listamos 3 situações práticas que mostram como escolher o cuidado mais adequado:

DADOS EM FOCO Qual método usar em cada situação Métodos para pelos superficiais, frestas e limpeza rápida Situação Método útil Ponto de atenção Poucos pelos na superfície Luva de borracha úmida Testar o tecido e usar pouca água Pelos em frestas Aspirador com bocal Evitar puxar o tecido com força Pelos presos na trama Escova de borracha Trabalhar em pequenas áreas

Em quais sofás é melhor evitar esse truque?

Se o tecido não tolera água, mancha facilmente ou possui acabamento delicado, a luva úmida pode não ser a melhor escolha. Nesse caso, siga a etiqueta do fabricante e prefira o método de limpeza indicado para aquele material, sem improvisar sobre uma área grande.

Para sofás compatíveis, a técnica funciona como uma limpeza rápida entre cuidados maiores. O segredo é simples: luva quase seca, teste discreto, movimentos na mesma direção e retirada frequente dos rolinhos. Assim, os pelos deixam de se espalhar e ficam mais fáceis de recolher.