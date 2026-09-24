Uma garagem de eletrodomésticos esconde air fryer, cafeteira e batedeira sem tirá-las da área de uso. Em 2026, o módulo com portas retráteis, basculantes ou deslizantes ganha espaço por liberar a bancada e reduzir a bagunça visual na cozinha. O ganho depende de medidas, tomadas e ventilação bem planejadas.

O que são os móveis que tiram os eletrodomésticos da bancada?

Esses módulos são conhecidos como garagens de eletrodomésticos. Eles criam um nicho na altura da bancada para guardar aparelhos de uso frequente sem levá-los para um armário distante. A ideia combina com a cozinha planejada e com rotinas de preparo mais compactas.

O móvel pode ter porta basculante, retrátil ou deslizante. Quando aberto, o aparelho continua perto da área de trabalho. Quando fechado, cafeteira, torradeira ou batedeira deixam de ocupar o campo de visão, enquanto fios e acessórios ficam concentrados dentro do mesmo conjunto.

Portas retráteis permitem esconder os equipamentos quando eles não estão sendo usados

Por que essa solução ganhou força nas cozinhas de 2026?

O movimento acompanha a busca por bancadas mais livres. No estudo de tendências de cozinhas de 2026 da Houzz, 23% dos proprietários que renovaram armários incluíram uma garagem para pequenos aparelhos. O dado mostra que a solução já entrou no armazenamento planejado de reformas recentes.

A vantagem não está apenas em esconder equipamentos. Sistemas atuais permitem prateleiras deslizantes e portas que saem do caminho, facilitando o uso sem levantar aparelhos pesados. Isso transforma o nicho em uma estação de café, preparo ou café da manhã, em vez de um armário comum.

Quais vantagens aparecem no uso diário?

Na rotina, o ganho mais evidente é recuperar área útil da bancada. A superfície fica disponível para cortar alimentos, apoiar travessas ou trabalhar sem mover vários aparelhos primeiro. Como os equipamentos permanecem próximos, o acesso pode continuar rápido mesmo quando eles ficam escondidos.

O limite é o planejamento. Calor, vapor e circulação de ar precisam ser considerados conforme cada aparelho. Um equipamento que exige espaço livre para funcionar não deve operar fechado dentro do móvel. Nesses casos, a porta deve permanecer aberta ou o aparelho precisa avançar para a área prevista pelo projeto.

A seguir listamos 4 ganhos práticos que explicam por que as garagens de eletrodomésticos aparecem cada vez mais em cozinhas planejadas:

Bancada livre: aparelhos deixam de ocupar permanentemente a área de preparo.

aparelhos deixam de ocupar permanentemente a área de preparo. Acesso rápido: equipamentos continuam próximos e podem permanecer organizados no mesmo nicho.

equipamentos continuam próximos e podem permanecer organizados no mesmo nicho. Menos fios visíveis: cabos e acessórios podem ficar concentrados dentro do móvel planejado.

cabos e acessórios podem ficar concentrados dentro do móvel planejado. Visual contínuo: portas fechadas fazem o módulo acompanhar o restante da marcenaria.

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A bancada livre facilita o preparo das refeições e deixa o ambiente visualmente mais organizado

O que precisa ser definido antes de encomendar o móvel?

Comece pelas medidas reais dos aparelhos. Altura, largura e profundidade precisam incluir tampas, cestos e peças que se movimentam durante o uso. Também é importante reservar folga para cabos e tomadas, evitando que o eletrodoméstico encoste no fundo ou fique difícil de retirar.

O tipo de porta também muda o resultado. A Häfele oferece sistemas para portas pivotantes deslizantes que estacionam lateralmente. Esse mecanismo ajuda a liberar a frente do nicho durante o uso, sem deixar folhas abertas sobre a bancada.

A seguir listamos 3 pontos de projeto que precisam ser resolvidos antes de transformar um armário em garagem de eletrodomésticos:

DADOS EM FOCO O que planejar no móvel Pontos de projeto para organizar eletrodomésticos em um módulo planejado. Ponto O que conferir Objetivo Fixação Tipo de parede e peso dos objetos Manter as prateleiras estáveis Posição Distância do fogão e da bancada Reduzir gordura e facilitar o alcance Armazenamento Itens expostos e itens escondidos Preservar organização sem excesso visual

Vale esconder todos os eletrodomésticos dentro desses módulos?

Nem sempre. A garagem funciona melhor para aparelhos pequenos e usados com frequência, desde que o móvel tenha espaço e condições adequadas. Equipamentos muito altos, quentes ou que precisam ser movimentados durante o uso podem exigir outra solução, como torre, gavetão ou prateleira extraível.

O “adeus” aos aparelhos na bancada é, portanto, uma mudança de organização. Garagens, nichos e prateleiras deslizantes devolvem espaço sem mandar tudo para longe. Quando medidas, elétrica e ventilação entram no projeto desde o início, a cozinha ganha visual limpo sem perder praticidade.