Dizer “eu preciso me acalmar” parece natural, mas trocar o pronome pelo próprio nome muda a perspectiva. A fala autodistanciada usa o nome ou a terceira pessoa para criar distância psicológica. Em situações de estresse, essa pequena mudança pode ajudar a avaliar o problema de modo menos imediato e mais claro.

Por que mudar uma palavra pode alterar a forma de pensar?

A linguagem usada no pensamento interno ajuda a organizar a experiência. Quando você diz “eu”, o problema permanece colado à própria perspectiva; ao usar o nome, a situação pode ser representada como se estivesse sendo observada um pouco mais de fora.

Essa mudança é chamada de autodistanciamento. Ela não significa ignorar o que aconteceu nem fingir indiferença. A proposta é criar espaço mental suficiente para analisar a situação com menos fusão entre o evento, a emoção do momento e a identidade de quem está passando por aquilo.

Usar o próprio nome pode criar distância do estresse

O que a pesquisa encontrou sobre usar o próprio nome?

Publicado no Journal of Personality and Social Psychology, o estudo Self-talk as a regulatory mechanism: how you do it matters encontrou maior autodistanciamento, menor sofrimento emocional e melhor desempenho em algumas tarefas quando participantes usavam o próprio nome ou pronomes fora da primeira pessoa.

Os experimentos envolveram situações como primeira impressão, discurso e lembranças negativas. O resultado sugere que a forma da fala interna pode influenciar a avaliação do estresse, mas não transforma a técnica em resposta universal para qualquer sofrimento ou problema emocional.

Como testar a fala autodistanciada em uma situação comum?

A aplicação é simples: formule a mesma pergunta que faria usando “eu”, mas substitua o pronome pelo próprio nome. O objetivo é manter o problema concreto e mudar apenas o ponto de vista linguístico, sem criar frases excessivamente positivas ou negar o desconforto.

Três exemplos práticos deixam a mudança mais clara:

Antes: “por que eu estou tão nervoso com essa conversa?”

“por que eu estou tão nervoso com essa conversa?” Depois: “por que [seu nome] está tão nervoso com essa conversa?”

“por que [seu nome] está tão nervoso com essa conversa?” Próximo passo: “o que [seu nome] pode fazer nos próximos cinco minutos?”

Usar o próprio nome pode criar distância do estresse

Por que essa distância pode ser útil durante o estresse?

A fala autodistanciada é descrita como uma forma de usar a linguagem para ganhar espaço psicológico diante de problemas. Isso pode facilitar uma avaliação mais parecida com a que fazemos ao aconselhar outra pessoa sobre uma situação semelhante.

O ponto central é a mudança de perspectiva, não o nome em si. Como nomes normalmente são usados para falar de outras pessoas, aplicá-los a si mesmo pode criar uma pequena separação cognitiva entre quem observa e a experiência observada naquele instante.

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Quando essa técnica deixa de ser suficiente?

Trocar “eu” pelo próprio nome pode ajudar a organizar pensamentos durante um momento de pressão, mas não remove causas reais de estresse. Problemas persistentes, conflitos ou situações de risco continuam exigindo respostas proporcionais ao contexto. O efeito esperado é de distância psicológica, não de solução automática.

Usada dessa forma, a técnica funciona melhor como um recurso breve para ganhar clareza antes de agir. A pequena mudança na fala interna pode abrir espaço para uma pergunta mais útil: em vez de apenas sentir a pressão, qual é a próxima resposta possível diante dela?