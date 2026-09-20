EM FOCO Resumo da matéria 01 Orquestra desde 1776 A Lira Sanjoanense nasceu no século XVIII e continua em atividade ligada à tradição musical e religiosa da cidade. 02 Sinos reconhecidos Os toques e o ofício de sineiro foram registrados como patrimônio cultural brasileiro em 2009, tendo São João del-Rei como referência. 03 Ferrovia de 1881 A ferrovia inaugurada no século XIX permanece ligada ao trem turístico e ao conjunto ferroviário preservado da cidade.

Em poucas cidades o passado ainda faz barulho todos os dias. São João del-Rei, no Campo das Vertentes, mantém uma orquestra fundada em 1776, preserva toques de sinos reconhecidos como patrimônio cultural e conserva a ferrovia inaugurada por Dom Pedro II em 1881, ainda ligada ao trem turístico histórico.

Como uma orquestra fundada em 1776 continua ativa?

A Lira Sanjoanense começou como Companhia de Música em 1776, organizada sob liderança de José Joaquim de Miranda para cumprir um contrato com a Irmandade de Nossa Senhora do Rosário. A ligação com cerimônias religiosas ajudou a manter repertório e atividade por gerações.

Esse vínculo não ficou apenas no papel. O conjunto atravessou mudanças de nome e de época, mantendo apresentações ligadas à cidade. A continuidade transforma a orquestra de 1776 em uma peça viva da história musical, e não apenas em um acervo guardado.

São João del Rei é história viva com sinos e charme colonial mineiro – Créditos: depositphotos.com / diegograndi

Por que os sinos de São João del-Rei viraram patrimônio?

O som das igrejas forma outro patrimônio ativo. O Toque dos Sinos em Minas Gerais foi registrado em 2009, com São João del-Rei entre as cidades de referência, junto ao Ofício de Sineiro.

Na prática, os toques comunicam celebrações, rituais e momentos de luto por combinações aprendidas entre sineiros. Em São João del-Rei, essa linguagem sonora continua ligada às igrejas do centro e reforça a impressão de que parte da rotina colonial ainda funciona.

Como o trem completa esse patrimônio que ainda funciona?

A ferrovia completa esse conjunto de tradições em uso. A Estrada de Ferro Oeste de Minas chegou em 1881, e o trecho turístico entre São João del-Rei e Tiradentes mantém locomotivas a vapor circulando em uma rota histórica de 12 quilômetros.

O trem não está isolado: estação, museu ferroviário e rotunda ajudam a explicar como o transporte mudou a cidade. Esse patrimônio ferroviário convive com igrejas, sinos e orquestras, formando uma paisagem em que diferentes camadas históricas continuam acessíveis.

A seguir listamos 4 tradições ainda visíveis que mantêm o passado em movimento na cidade:

Lira Sanjoanense: mantém uma tradição musical iniciada no século XVIII.

mantém uma tradição musical iniciada no século XVIII. Toques de sinos: seguem associados a rituais, celebrações e comunicação religiosa.

seguem associados a rituais, celebrações e comunicação religiosa. Maria Fumaça: conserva a memória da ferrovia inaugurada em 1881.

conserva a memória da ferrovia inaugurada em 1881. Centro histórico: reúne igrejas, ruas e equipamentos ligados a essas tradições.

Quem quer explorar as riquezas de Minas Gerais, vai curtir esse vídeo especialmente selecionado do canal ESTENIO PELO MUNDO, que conta com mais de 1 milhão de inscritos, onde Estenio mostra um roteiro completo em São João del Rei:

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Quais datas explicam a continuidade dessas tradições?

Três datas resumem bem essa continuidade. 1776 marca a fundação da Lira Sanjoanense; 1881 registra a inauguração da ferrovia; 2009 é o ano do registro dos toques e do ofício de sineiro como patrimônio cultural brasileiro.

Separadas por mais de dois séculos, essas datas apontam para a mesma característica: tradições que seguem em uso. Música, comunicação religiosa e transporte não aparecem apenas como memória, porque ainda podem ser ouvidos, vistos ou percorridos na cidade.

A seguir listamos 3 datas essenciais que ajudam a enxergar essa continuidade histórica:

DADOS EM FOCO São João del-Rei em três datas Datas que resumem a continuidade musical, ferroviária e sonora de São João del-Rei Marco Ano O que representa Lira Sanjoanense 1776 Fundação da tradição orquestral ainda em atividade Ferrovia 1881 Inauguração da Estrada de Ferro Oeste de Minas Sinos 2009 Registro do toque e do ofício de sineiro como patrimônio

Por que São João del-Rei parece uma cidade histórica em movimento?

É por isso que São João del-Rei oferece uma leitura diferente de cidade histórica. O passado continua funcionando em horários, rituais, apresentações e viagens, sem depender apenas de fachadas preservadas.

Da Lira de 1776 ao trem de 1881 e aos sinos reconhecidos em 2009, São João del-Rei mantém suas tradições em movimento. O valor está justamente nessa continuidade: a história permanece audível, visível e presente na rotina, em vez de ficar restrita a vitrines.