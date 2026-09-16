EM FOCO Resumo da matéria 01 O papel testa resistência Uma vedação firme segura a folha com alguma resistência; quando ela desliza facilmente, a borracha merece inspeção mais cuidadosa. 02 A borracha segura o frio A gaxeta cria o contato entre porta e gabinete para limitar a entrada de ar quente e a perda do ar resfriado. 03 Teste vários pontos Uma borracha pode vedar bem em parte da porta e ficar frouxa em outra, por isso vale repetir o teste ao redor.

A porta parece fechar normalmente, mas uma folga quase invisível na borracha pode trabalhar contra a refrigeração. O teste da folha de papel na geladeira é simples: prenda a folha entre porta e gabinete e puxe. Se escapar quase sem resistência, aquele trecho da vedação merece uma inspeção mais cuidadosa.

O que a folha de papel revela sobre a borracha da geladeira?

A porta de um refrigerador usa uma gaxeta flexível para manter o contato com o gabinete. Ao fechar a porta sobre uma folha, a resistência sentida ao puxar funciona como verificação simples de quanto aquela região está prendendo o material.

Se o papel escapa quase sem esforço, o ponto testado pode estar vedando mal. Isso não mede sozinho o consumo de energia nem identifica a causa exata, mas mostra onde vale observar sujeira, deformação, folga da porta ou desgaste da borracha antes de ignorar o problema.

Repetir o teste em diferentes pontos da porta ajuda a encontrar possíveis falhas localizadas

Por que uma vedação frouxa pode deixar o frio escapar?

O ENERGY STAR orienta procurar gaxetas gastas ou com vazamento e fazer justamente o teste com cédula ou papel. Se o material for retirado facilmente, a recomendação é substituir a vedação em equipamentos onde ela esteja realmente comprometida.

Uma fresta permite troca de ar entre o interior frio e o ambiente. O sistema de refrigeração precisa compensar esse ganho de calor para manter a temperatura programada. Por isso, uma borracha que parece detalhe da porta participa diretamente da barreira térmica do aparelho.

Como fazer o teste do papel sem danificar a porta?

Use uma folha comum, seca e sem dobras grossas. Coloque apenas uma ponta entre a borracha e o gabinete, feche a porta normalmente e puxe devagar. Não é necessário bater a porta nem prender várias camadas, porque a ideia é sentir a pressão da vedação no uso cotidiano.

A University of Georgia Extension apresenta a mesma lógica usando uma nota de um dólar: se ela sair facilmente, a gaxeta não está fechando com firmeza. Repetir o teste em vários trechos ajuda a localizar uma falha que não aparece ao olhar a porta fechada.

A seguir listamos quatro pontos para repetir o teste e perceber se a falta de resistência ocorre numa região isolada ou ao redor de toda a porta:

Topo: teste perto dos dois cantos superiores da porta.

teste perto dos dois cantos superiores da porta. Lateral: repita no meio de cada lado da vedação.

repita no meio de cada lado da vedação. Base: confira os cantos inferiores, onde sujeira pode se acumular.

confira os cantos inferiores, onde sujeira pode se acumular. Trecho suspeito: teste novamente onde houver dobra, rachadura ou deformação visível.

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Sujeira acumulada na borracha também pode prejudicar o contato necessário para uma boa vedação

Se o papel sair fácil, é preciso trocar a borracha imediatamente?

Nem sempre. Antes, confira se a gaxeta está limpa e encaixada corretamente. Resíduos nas dobras podem impedir o contato uniforme, e uma porta desalinhada também pode alterar a pressão. A própria orientação da University of Georgia inclui limpar a vedação antes de avaliar se ela fecha com firmeza.

Se a falta de resistência persistir, consulte o manual do modelo ou assistência adequada. Algumas gaxetas são substituíveis pelo usuário e outras exigem procedimento específico. O teste indica um ponto de atenção, mas a correção depende da causa e do desenho da porta.

A seguir listamos quatro causas possíveis para uma vedação frouxa que ajudam a decidir o que observar antes de concluir que toda a borracha precisa ser trocada:

DADOS EM FOCO Por que o papel pode sair fácil Causas comuns que podem reduzir a resistência sentida no teste com papel. Possível causa O que observar Próximo passo Sujeira Resíduo nas dobras Limpar vedação Deformação Borracha ondulada Conferir manual Desalinhamento Porta fora do nível Ajustar apoio Desgaste Rachadura ou folga Avaliar troca

Por que vale fazer o teste em mais de um ponto da porta?

A vedação pode estar boa numa área e frouxa em outra. Uma única puxada não representa todo o perímetro. Cantos, trechos próximos às dobradiças e regiões que recebem sujeira podem se comportar de forma diferente, então percorrer a porta produz uma leitura mais útil do estado da gaxeta.

O teste da folha de papel na geladeira não substitui diagnóstico técnico, mas oferece um sinal simples para algo que passa despercebido. Se vários pontos deixam o papel escapar facilmente, existe motivo concreto para limpar, inspecionar e verificar a vedação antes que o aparelho trabalhe com uma barreira térmica pior.