Miracinonyx trumani ficou famoso como guepardo americano, mas uma nova análise mudou bastante essa imagem. Com DNA antigo e fósseis do Yukon, os pesquisadores mostraram que o predador era mais próximo do puma e que, no extremo norte, podia aproveitar corridas de peixes como alimento.

Por que esse felino parecia um guepardo, mas não era?

O nome pegou porque o Miracinonyx tinha um corpo mais leve, pernas compridas e uma aparência que lembrava o guepardo. Durante muito tempo, isso reforçou a ideia de que ele seria uma versão norte-americana do caçador veloz africano.

O problema é que aparência parecida nem sempre significa parentesco próximo. Em evolução, espécies diferentes podem acabar com formas semelhantes quando enfrentam pressões parecidas. É a chamada evolução convergente, e esse caso parece ser um exemplo forte disso.

O DNA antigo que mudou a história do chamado guepardo americano

Como o DNA antigo reposicionou o animal na árvore da família?

O ponto decisivo veio do estudo publicado em Current Biology. Os genomas antigos indicaram que Miracinonyx trumani era uma linhagem irmã do puma moderno, separada há cerca de 2,6 milhões de anos.

Isso não apaga o fato de que ele pudesse correr bem, mas muda o retrato central. Em vez de um guepardo perdido em outro continente, surge a imagem de um felino norte-americano com combinações próprias, algumas lembrando o puma, outras lembrando o guepardo.

O que os fósseis do Yukon sugerem sobre peixes na dieta?

Outro achado importante apareceu na cobertura da UC Santa Cruz, ligada ao trabalho. Fósseis do Yukon, datados entre 23 mil e 31 mil anos, sugerem que populações do extremo norte tinham uma dieta menos previsível do que se imaginava.

Nesse cenário, os pesquisadores defendem que esses animais podiam aproveitar peixes migratórios, provavelmente incluindo salmões. Isso faz sentido para um ambiente com verões curtos, muita luz e pulsos sazonais de alimento, onde flexibilidade podia ser mais útil do que depender só de perseguições em terra.

O que separava o norte do sul dentro da mesma espécie?

A leitura mais interessante é que o Miracinonyx não vivia do mesmo jeito em toda a sua área de distribuição. O que funcionava no sul não precisava funcionar no norte, e isso amplia bastante a imagem do animal.

As diferenças mais prováveis incluem:

Ambiente: o norte oferecia frio intenso, dias longos no verão e recursos sazonais.

o norte oferecia frio intenso, dias longos no verão e recursos sazonais. Dieta: populações árticas podiam incluir peixes com regularidade maior.

populações árticas podiam incluir com regularidade maior. Comportamento: a caça talvez variasse conforme a paisagem e a disponibilidade de presas.

a caça talvez variasse conforme a paisagem e a disponibilidade de presas. Adaptação: o animal parece ter sido mais versátil do que o rótulo de “guepardo” sugeria.

O DNA antigo que mudou a história do chamado guepardo americano

Por que essa descoberta muda tanto a imagem do “guepardo americano”?

Ela muda porque o apelido antigo puxava a interpretação para uma direção estreita. Quando o DNA mostra proximidade com o puma e os fósseis sugerem uso de peixes, o animal deixa de ser uma cópia ecológica simples e passa a ter identidade própria.

Miracinonyx trumani continua sendo um dos felinos mais curiosos do Pleistoceno, mas agora com um retrato mais rico. Em vez de um “guepardo fora do lugar”, ele aparece como um predador norte-americano capaz de combinar forma ágil, história evolutiva própria e uma dieta mais flexível do que se pensava.