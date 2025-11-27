Jogo Dixit ganha versão amazônica com foco em conectar alunos e território

Leo Lima é jornalista e publicitário com experiência em comunicação digital, criação de conteúdo e estratégias multiplataforma. Atua nos mercados de tecnologia e entretenimento, cobrindo temas como inovação, cultura pop e tendências.

O jogo de tabuleiro 'Dixit' ganhou uma edição dedicada à região amazônica, apresentada em novembro durante a COP 30, em Belém. A nova versão, chamada "Dixit Amazônias", reúne ilustrações de artistas locais e será utilizada em escolas da Amazônia Legal por meio do programa Itinerários Amazônicos.

O projeto é resultado de uma parceria entre Uma Concertação pela Amazônia, Asmodee e Instituto iungo. A iniciativa distribui 8 mil kits do jogo para redes estaduais de ensino no Acre, Amazonas, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Roraima e Tocantins. O material integra práticas pedagógicas já adotadas pelo programa, que alcançou mais de 44 mil educadores desde sua criação.

As cartas foram ilustradas por Hadna Abreu, Winny Tapajós, Bonikta, Yan Bentes e Renata Segtowick. As imagens refletem cinco dimensões do território, entre elas Amazônia Conservada, Amazônia Urbana e Amazônia das Águas. As obras estimulam interpretações pessoais e aproximam estudantes de narrativas produzidas na própria região.

Segundo Paulo Andrade, presidente do Instituto iungo, a edição amplia o repertório do programa. Ele afirma que o jogo reforça a conexão entre juventude e território: “Transformamos o conhecimento em ação, com as juventudes contando suas próprias histórias, contribuindo concretamente para promover a sustentabilidade de suas comunidades e construindo projetos transformadores junto com seus professores”, diz.

Para orientar o uso em sala de aula, o Instituto iungo elaborou o material Cartadas Pedagógicas. O conteúdo reúne sugestões de atividades que articulam as cartas do jogo aos materiais didáticos do Itinerários Amazônicos. O objetivo é apoiar professores na criação de atividades que envolvam colaboração, narrativa e leitura crítica do território.

Sobre o 'Dixit'

Criado na França em 2008 pela editora Libellud, 'Dixit' recebeu o prêmio Spiel des Jahres em 2010 e ganhou alcance global.