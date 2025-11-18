UFMG oferece 90 vagas de cursinho gratuito; veja mais

Estudante de Jornalismo| Estágio da editoria 'Gerais' do Estado de Minas.

O Cursinho Popular Equalizar, projeto de extensão da Escola de Engenharia da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), está com inscrições abertas até 27 de novembro.

Destinado a estudantes de escola pública e de baixa renda, o projeto oferece cursos preparatórios gratuitos para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e para colégios técnicos, como Cefet e Coltec. Ao todo, 45 vagas são ofertadas para cada modalidade, com aulas previstas para começar em março de 2026.

Para se inscrever, os interessados precisam comprovar renda familiar de até 1,5 salário mínimo por pessoa e estar matriculado ou ter estudado todo o ensino fundamental e médio em instituições públicas.

A inscrição deve ser realizada por meio da plataforma Sympla (Pré-Enem e Pré-Técnico), onde o candidato poderá realizar o pagamento da taxa de inscrição, no valor de R$ 15.

Todos os candidatos de ambas as modalidades passarão por uma prova de avaliação no dia 6 de dezembro, composta por 40 questões objetivas de múltipla escolha, que tem o objetivo de avaliar os conhecimentos prévios adquiridos. As instruções sobre o local e a data da realização da prova serão fornecidas no dia 4 de dezembro nas redes sociais do Equalizar.

Os aprovados no processo seletivo deverão, durante a matrícula, comprovar que atendem aos requisitos necessários.

Não poderão concorrer às vagas do processo seletivo os candidatos que:

Tenham estudado, total ou parcialmente, o ensino fundamental II ou o ensino médio em escolas federais, particulares ou colégios militares (mesmo que tenham sido bolsistas).

Estejam cursando ou já tenham cursado qualquer curso superior, mesmo que parcialmente.

As aulas serão ministradas na Escola de Engenharia da UFMG de segunda a sexta-feira, com horários distintos para cada modalidade. O curso Pré-Técnico será realizado no turno da tarde, enquanto o Pré-Enem acontecerá à noite.

Além das aulas e monitorias em todas as disciplinas, os alunos contarão com:

Simulados mensais aos sábados.

Acompanhamento psicopedagógico durante todo o curso, por meio de orientação profissional, acolhimento e atendimento psicológico.

O apoio psicopedagógico será realizado por profissionais formados em Psicologia ou por estudantes que estão no último semestre da graduação.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Serviço:

Curso preparatório para o Enem e Colégios Técnicos

Inscrições abertas até 27 de novembro

Pré-Enem e Pré-Técnico Site de incrição:

Para mais informações, acesse os editais dos cursos Pré-Enem e Pré-Técnico



*Estagiária sob supevisão do subeditor Humberto Santos