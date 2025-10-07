Como fiscalizar o trabalho e a conduta do vereador da sua cidade

Jornalista formada pela Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), atua na Casa & Decoração desde abril de 2024

Cenas de vereadores dançando sobre mesas no plenário da Câmara Municipal de São Caetano do Sul, em São Paulo, circularam amplamente nas redes sociais e levantaram um debate importante. O episódio, ocorrido após uma sessão solene, questiona os limites do comportamento de um representante eleito e joga luz sobre uma responsabilidade fundamental do cidadão: fiscalizar quem ocupa um cargo público.

Muito além de acompanhar notícias pontuais, o eleitor tem à sua disposição diversas ferramentas para monitorar de perto o trabalho, a conduta e os gastos dos parlamentares de sua cidade. Acompanhar as votações, analisar os projetos de lei apresentados e verificar a frequência nas sessões são atitudes que fortalecem a democracia e garantem que a atuação do político esteja alinhada com os interesses da população que o elegeu. Este mostra os principais caminhos para fazer essa fiscalização de forma eficiente.

Acompanhe as sessões da Câmara Municipal

O primeiro passo para entender o trabalho de um vereador é observar sua atuação no plenário. As sessões ordinárias, onde os projetos são debatidos e votados, são o principal palco da vida legislativa municipal. Felizmente, a tecnologia tornou esse acompanhamento muito mais simples.

A maioria das Câmaras Municipais transmite suas sessões ao vivo pela internet, seja por meio de um canal no YouTube ou por um portal de vídeo próprio. Verifique o site oficial da Câmara da sua cidade para encontrar os links e a agenda das reuniões. Assistir aos debates permite avaliar a qualidade dos argumentos do vereador, sua postura e seu poder de articulação.

Para quem prefere ou pode comparecer pessoalmente, as sessões são abertas ao público. Estar presente no plenário oferece uma perspectiva diferente, permitindo observar a dinâmica entre os parlamentares e a interação com os cidadãos nas galerias. É uma forma direta de exercer o controle social sobre o Legislativo.

Analise os projetos de lei e as votações

A principal função de um vereador é criar, alterar ou revogar leis municipais. Por isso, analisar os projetos de lei que ele apresenta, apoia ou rejeita é essencial para avaliar seu desempenho. Toda essa informação é pública e deve estar disponível no site da Câmara.

Procure pela seção de "atividade parlamentar" ou "projetos de lei" no portal da Câmara. Lá, você pode pesquisar pelo nome do vereador e ver todas as suas proposições. Leia o texto dos projetos para entender o que eles realmente mudariam na cidade. Um vereador alinhado com suas promessas de campanha deve ter uma produção legislativa coerente com o que defendeu para ser eleito.

O voto é o momento decisivo. Acompanhe como o parlamentar se posiciona em votações importantes sobre orçamento, plano diretor, impostos ou serviços públicos. Muitos portais legislativos registram o voto de cada vereador, permitindo que o eleitor saiba exatamente quem foi a favor ou contra cada proposta.

Verifique a frequência, os gastos e o uso da verba

O mandato de um vereador é um trabalho que exige dedicação. A presença nas sessões plenárias e nas reuniões das comissões temáticas é um indicador básico de comprometimento. A lista de presença costuma ser divulgada nos portais da transparência das Câmaras Municipais.

Além da assiduidade, é fundamental fiscalizar como o dinheiro público é utilizado. Os vereadores têm direito a uma estrutura de gabinete, com assessores e, em muitos casos, uma verba para custear despesas relacionadas ao mandato. O que pode ser pago com esse recurso é definido por regras locais.

Acesse o Portal da Transparência do Legislativo municipal para conferir:

Salário do vereador: o valor do subsídio mensal é uma informação pública;

Gastos com gabinete: verifique as despesas com material de escritório, telefone, correios e outros itens;

Lista de assessores: veja quem são os funcionários nomeados e quais são seus salários;

Diárias e viagens: confira se o vereador realizou viagens e qual foi o custo e a justificativa para cada uma delas.

Use a Lei de Acesso à Informação a seu favor

Se você não encontrar alguma informação nos portais oficiais, a Lei de Acesso à Informação (LAI), de nº 12.527/2011, é sua maior aliada. Ela garante a qualquer cidadão o direito de solicitar dados públicos a órgãos dos três poderes, incluindo as Câmaras Municipais.

O processo para fazer um pedido é simples. Geralmente, o próprio site da Câmara possui um link para o e-SIC (Sistema Eletrônico do Serviço de Informações ao Cidadão). Basta se cadastrar, escrever sua pergunta de forma clara e objetiva e enviar. O órgão público tem um prazo legal para fornecer a resposta. Esse é um instrumento poderoso para cobrar transparência e obter dados que não estão facilmente visíveis.

O que é considerado quebra de decoro parlamentar?

Quebra de decoro parlamentar é qualquer conduta que seja considerada incompatível com a dignidade e a responsabilidade do cargo público.

Isso inclui desde atos de corrupção e abuso de poder até comportamentos que desrespeitem a instituição ou outros parlamentares durante as sessões.

Onde encontro as informações sobre o meu vereador?

A principal fonte é o site oficial da Câmara Municipal de sua cidade. Procure pelas seções de "transparência", "atividade parlamentar" ou "vereadores".

Nesses portais, você deve encontrar informações sobre projetos de lei, votações, frequência, salários, gastos de gabinete e lista de assessores.

Qual a principal função de um vereador?

A função primária é legislar, ou seja, criar, discutir e votar leis que se aplicam ao município. Isso envolve áreas como zoneamento, transporte e impostos.

Outra função essencial é fiscalizar o Poder Executivo, ou seja, o prefeito e seus secretários, cobrando o cumprimento das leis e o bom uso do dinheiro público.

Posso participar das decisões da Câmara?

Sim. Além de acompanhar as sessões, os cidadãos podem participar de audiências públicas, que são reuniões abertas para debater projetos de lei importantes.

O contato direto com o gabinete do vereador, por e-mail, telefone ou redes sociais, também é uma forma de apresentar sugestões e cobrar posicionamentos.

Como posso denunciar a conduta de um vereador?

Se a conduta for antiética, a denúncia pode ser feita à Corregedoria ou ao Conselho de Ética da própria Câmara Municipal, que abrirá um processo interno.

Caso a conduta envolva suspeita de um crime, como corrupção ou improbidade administrativa, a denúncia deve ser encaminhada ao Ministério Público.

