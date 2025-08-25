UFTM oferta 113 vagas em cursos de graduação, por notas do ensino médio
Os interessados devem se inscrever através do site da universidade; confira quais os cursos e número de vagas de cada um deles
Atenção estudantes que buscam um curso de ensino superior em uma universidade pública: de 28 de agosto (próxima quinta-feira) a 2 de setembro (terça-feira que vem) acontecem as inscrições para a segunda reoferta de vagas em cursos de graduação da Universidade Federal do Triângulo Mineiro (UFTM) para ingresso no segundo semestre letivo de 2025.
Segundo a universidade, são oferecidas 113 oportunidades, em diferentes áreas do conhecimento em cursos de bacharelados e licenciaturas.
De forma gratuita, os interessados podem se inscrever através de link do site da UFTM.
No momento da inscrição, os candidatos terão que anexar os seguintes documentos em PDF: documento de identidade e CPF; histórico escolar do Ensino Médio e certificado de conclusão (se não constar no histórico).Ainda conforme a UFTM, o processo seletivo será baseado nas notas de Português e Matemática do último ano do Ensino Médio, comprovadas por meio do histórico escolar.
Veja Cronograma:
- Resultado preliminar: 10 de setembro
- Prazo recursal: 11 e 12 de setembro
- Resultado final e 1ª chamada: 15 de setembro
- Matrícula on-line: 15 a 17 de setembro
- Início das aulas: conforme calendário acadêmico
- Não há cobrança de taxa de inscrição
- Todo o processo é feito on-line
- A classificação será em ordem decrescente das médias de Português e Matemática.
- É responsabilidade do candidato acompanhar as publicações no site oficial da UFTM
- Telefone: (34) 3700-6128
- E-mail: ingresso@uftm.edu.br
- Horário de Atendimento: segunda a sexta-feira - das 8h às 16h