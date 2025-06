Enem 2025: inscrições terminam nesta sexta-feira (13/6)

O prazo para se inscrever no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025 termina nesta sexta-feira (13/6). Os estudantes devem realizar o procedimento na Página do Participante. Quem não conseguiu a isenção deve pagar a taxa de inscrição no valor de R$ 85 até 18 de junho.

Antes o prazo de inscrição no Enem era 6 de junho, mas foi estendido para dia 13 para garantir que mais estudantes possam participar da principal porta de entrada para o ensino superior no Brasil.

O Ministério da Educação, por meio do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, aplicará as provas em 9 e 16 de novembro. De forma excepcional, o Enem será aplicado, em 30 de novembro e 7 de dezembro, nas seguintes cidades do Pará: Belém, Ananindeua e Marituba. A medida visa atender os públicos desses municípios, em razão dos impactos logísticos da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30), que ocorrerá na capital paraense.

O Enem é a principal porta de entrada para a educação superior no Brasil, por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) e de iniciativas como o Programa Universidade para Todos (Prouni).

Instituições de ensino públicas e privadas utilizam o Enem para selecionar estudantes. Os resultados são utilizados como critério único ou complementar dos processos seletivos, além de servirem de parâmetro para acesso a auxílios governamentais, como o proporcionado pelo Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

