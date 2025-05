UFMG vai cobrar obra de Emicida em primeiro vestibular seriado

A Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) irá cobrar uma obra do rapper Emicida na Etapa 1 do primeiro Processo Seletivo de Avaliação Seriada (PSAS). As obras escolhidas pela universidade são o romance “Memórias de Martha”, de Julia Lopes de Almeida (1862-1934), a canção “Principia” (álbum AmarElo), do rapper Emicida, e o conjunto de autorretratos “Pão e circo”, do artista Paulo Nazareth.

A nova forma de ingresso na instituição foi aprovada em versão preliminar e permitirá que estudantes façam três provas durante três anos, correspondentes a cada série do ensino médio. A partir de 2028, 30% das vagas de cada curso de graduação da UFMG serão preenchidas por meio do novo modelo. As provas da Etapa 1 do ciclo 2025-2027 serão realizadas em 14 de dezembro deste ano.

O PSAS segue as diretrizes do Documento Norteador do Seriado UFMG, que será apresentado aos professores da Educação Básica durante a mostra Sua UFMG, neste sábado (24/5). Poderão participar alunos de qualquer série do ensino médio, estudantes da Educação de Jovens e Adultos (EJA) e pessoas que já concluíram a graduação, independentemente do tempo decorrido desde a formatura.

O PSAS não substitui outras formas de ingresso, como o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), o Sistema de Seleção Unificada (Sisu) e o processo de Habilidades Específicas, exigido em cursos como artes e música. O estudante poderá participar de mais de um processo seletivo ao mesmo tempo.

A UFMG é a sexta universidade de Minas Gerais a adotar o vestibular seriado, juntando-se às federais de Viçosa (UFV), Lavras (Ufla) e dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM) e à Universidade Estadual de Montes Claros (Unimontes). Em todo o Brasil, mais de 20 instituições utilizam o modelo, criado originalmente pela Universidade de Brasília (UnB), em 1995.

Como vai funcionar o PSAS

O processo é composto por três etapas, e os estudantes podem iniciar em qualquer série do ensino médio. A primeira prova será baseada nos conteúdos do primeiro ano, e o participante decide em qual momento deseja começar o ciclo. A cada ano, o estudante faz uma nova prova com conteúdos correspondentes à série seguinte. Após a terceira etapa, ele recebe a classificação final e escolhe o curso de graduação.

A lógica do vestibular seriado prevê que, anualmente, todas as três etapas aconteçam simultaneamente, com candidatos de ciclos diferentes. Em 2026, por exemplo, ocorrerão as provas do primeiro e segundo anos; já em 2027, todas as três etapas serão aplicadas. O conteúdo das avaliações será elaborado por docentes da UFMG, em conformidade com a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e ao Currículo Referência de Minas Gerais (CRMG), cobrando competências das áreas de Linguagens, Matemática, Ciências da Natureza e Ciências Humanas e Sociais Aplicadas.