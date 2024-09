*Conteúdo produzido por Flávio Castro

Simuladores são uma febre entre os entusiastas de tecnologia, oferecendo uma experiência quase real em diversas áreas. Existem simuladores de voo, que permitem ao usuário sentir como é pilotar um avião, controlando desde decolagens até manobras complexas. Para os amantes de esportes, há simuladores de pesca, nos quais é possível escolher iscas e técnicas, enfrentando as dificuldades de uma pesca real. Um dos mais populares, no entanto, é o simulador Championship Manager, produzido pela empresa Sports Interactive, onde o jogador gerencia um time de futebol, tomando decisões estratégicas que podem levar ao sucesso ou fracasso da equipe. Esses simuladores permitem a vivência de situações e desafios reais em um ambiente controlado, permitindo que o usuário se prepare, ajuste estratégias e se familiarize com os problemas que poderá encontrar na prática.

O conceito de simulação, no entanto, vai além do entretenimento e dos jogos. No contexto educacional, especialmente para quem se prepara para grandes provas como o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), a simulação é uma ferramenta essencial. Simulados são provas modelo que reproduzem o ambiente e as condições de uma prova real, permitindo ao estudante não apenas revisar o conteúdo, mas também identificar pontos a serem melhorados e se preparar mental e emocionalmente para o grande dia.

Simular o ENEM não significa viver a experiência real do exame, mas o processo oferece inúmeros benefícios práticos. Ao realizar simulados, o estudante revisa conteúdos estudados ao longo do ano, muitas vezes percebendo lacunas de aprendizado que passaram despercebidas. Isso permite um diagnóstico precoce de quais disciplinas ou temas precisam ser reforçados no mês que antecede a prova, uma estratégia fundamental para melhorar o desempenho final.

Outro ponto decisivo é o controle do tempo. Uma das maiores dificuldades enfrentadas pelos candidatos ao ENEM é administrar o tempo disponível para resolver todas as questões e escrever a redação. Terminar a prova muito antes do tempo pode indicar falta de aprofundamento nas questões, enquanto não conseguir concluir a prova no tempo estipulado pode sinalizar falta de agilidade e dificuldades em tomada de decisões rápidas. Os simulados ajudam o candidato a se adaptar à pressão do relógio, testando sua capacidade de concentração e gestão de recursos.

Além disso, simulados oferecem a oportunidade de treinar a redação, um dos elementos mais importantes da prova do ENEM. Produzir textos sob pressão, em tempo limitado e sob critérios rigorosos de correção, é uma habilidade que pode ser desenvolvida e aprimorada com a prática. Quanto mais simulados o estudante fizer, mais preparado estará para elaborar uma redação coerente e bem estruturada no dia da prova oficial.

Outro aspecto importante é o treino logístico. Ao realizar simulados, o estudante pode simular a rotina do dia do ENEM, como o horário de saída de casa, testando como se sente em relação ao sono, à ansiedade e à concentração. Detalhes como esses são muitas vezes negligenciados, mas podem ter um impacto considerável no desempenho no dia da prova.

A repetição e o treino constante em simulados trazem à tona uma citação famosa do artista Pablo Picasso: "Todas as vezes que a sorte me procurou, ela me encontrou trabalhando." Picasso, um dos mais renomados pintores do século XX, reconhecido por sua contribuição ao cubismo e ao modernismo, foi um exemplo de que o sucesso, em qualquer área, não vem por acaso. Sua frase nos ensina que a sorte e as oportunidades surgem para aqueles que se dedicam, que trabalham com persistência e constância. Assim como Picasso repetia seus traços e experimentava técnicas até alcançar a perfeição em suas obras, o estudante deve persistir na preparação, por meio de simulados, para construir sua melhor versão acadêmica.

Portanto, realizar simulados durante a preparação para o ENEM é uma estratégia indispensável. A prática regular permite ao candidato revisar conteúdos, ajustar o tempo de prova, lidar com aspectos emocionais e físicos, além de treinar a habilidade de escrever redações. Assim como Picasso encontrou a sorte trabalhando, o sucesso no ENEM virá para quem treinar e se preparar com dedicação e repetição. Afinal, simular é o caminho mais seguro para enfrentar a realidade com confiança e tranquilidade.

Determinante e EM abrem inscrições para o Simuladão do Enem 2024

Alunos realizando o Simuladão Enem 2023 Divulgação Determinante

O caminho para chegar até o Enem 2024 pode não estar livre de dúvidas e gerar insegurança se o estudante está ou não dominando todos os assuntos da prova.

Para estar atento às principais possibilidades de questões e temas que podem ser abordados, e também para amenizar a ansiedade que acomete os candidatos com a proximidade do exame, fazer simulados e testar o conhecimento estudado até o momento é a estratégia mais assertiva.

É com base nisso que, anualmente, o Determinante Colégio e Pré-vestibular, em parceria com o Fibonacci Sistema de Ensino e o Estado de Minas, promovem o Simuladão do Enem 2024, tradicional avaliação preparatória que a instituição desenvolve no segundo semestre do ano, com objetivo de simular o que o estudante pode viver no dia da prova, além de servir como alerta sobre as disciplinas que precisam de um reforço nos estudos.

Assim como nos anos anteriores, as inscrições são gratuitas e podem ser realizadas on-line entre os dias 13 e 27 de setembro. Clique aqui e inscreva-se grátis no Simuladão do Enem.

-------

Sobre o autor: Flávio de Castro é pós-graduado em Letras pela Unicamp e escritor. Escreveu Desaparecida (2018) e Minério de Ferro (2021), além de colaborar em diversas revistas, jornais e suplementos. Atualmente é pesquisador no Posling do CEFET-MG e professor de Literatura e Interpretação de Textos no Curso DetOnline.