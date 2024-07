A Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais (FCCMG) divulgou, através de um novo edital, mudanças significativas para o vestibular 2024 do curso de medicina. O processo seletivo, que continuará oferecendo 183 vagas, ocorrerá em 20 de outubro, com divulgação dos resultados finais prevista para 18 de novembro.

Dentre as alterações, destaca-se a reestruturação das provas. A área de Linguagens, contará com um total de 24 questões, sendo 8 de linguagem, 4 de literatura (focando em uma única obra literária, ao invés das duas anteriormente exigidas) e 12 de língua inglesa. Esse aumento expressivo no número de questões em língua estrangeira reflete a nova ênfase na competência em idiomas.

A redação continuará sendo um componente essencial da avaliação, valendo 80 pontos, com uma pontuação mínima de 24 pontos necessária para aprovação. Os temas propostos geralmente abordam questões de saúde e medicina, e os candidatos devem desenvolver um texto argumentativo-dissertativo de até 25 linhas, redigido em norma padrão.

Em matemática, a prova incluirá 10 questões, apresentando outra mudança se comparado aos anos anteriores. Já a prova de Ciências da Natureza será composta por 14 questões de biologia, 4 de física e 8 de química, indicando uma redução no número total de questões nessa área.

No total, os candidatos deverão alcançar 200 pontos, divididos entre as 120 questões objetivas e a redação. Essas mudanças visam aprimorar o processo de seleção e garantir que os futuros alunos estejam preparados para os desafios do curso de medicina.

Escritor Carlos Herculano Lopes assina a obra O Último Conhaque Reprodução portal UFMG

Alcoolismo, busca de si mesmo e violência do patriarcado: "O Último Conhaque", foi a obra eleita pela comissão do vestibular da FCMMG

Uma das mudanças mais marcantes no vestibular da FCCMG é a redução do número de obras literárias exigidas, passando de duas para uma. A obra escolhida para o vestibular de 2024 é o romance "O Último Conhaque" (1995), do autor mineiro Carlos Herculano Lopes. Esta narrativa claustrofóbica e aflitiva retrata a história de Nando, um bancário fracassado que retorna à sua cidade natal, Santa Marta, para enterrar sua mãe, apesar de ela ter lhe pedido veementemente para nunca voltar à cidadezinha amaldiçoada onde seu pai foi assassinado por motivos políticos.

O romance é dividido em 29 capítulos curtos, sem divisão em parágrafos, o que cria um discurso caudaloso e intenso. A narrativa explora temas como luto, abuso do álcool e a violência do patriarcado nas pequenas províncias interioranas, além do "acerto de contas" do protagonista consigo mesmo ao decidir retornar à sua cidade natal, a fictícia Santa Marta, situada no interior de Minas Gerais.

Para auxiliar os candidatos, o professor Flávio de Castro realizará uma análise detalhada e um resumo da obra "O Último Conhaque" em uma live no canal YouTube Det Online, na primeira semana de setembro.

Conheça o Pré-Vestibular Determinante

Alunos aprovados do Colégio e Pré-vestibular Determinante Divulgação

As matrículas para os cursos intensivos do segundo semestre de 2024 já estão abertas. Não perca a oportunidade de se preparar com os melhores e aumentar suas chances de aprovação nos vestibulares mais concorridos do país.

O Pré-Vestibular Determinante está localizado na Rua Tomé de Souza, 701 – Savassi, Belo Horizonte. Visite a instituição para conhecer de perto o ambiente de estudo, a estrutura e a equipe dedicada que faz a diferença na vida dos alunos.

Para mais informações e para agendar uma visita, acesse o nosso site. Faça sua matrícula agora mesmo e invista na melhor preparação para os vestibulares e o Enem!

O Pré-Vestibular Determinante é a escolha certa para quem busca excelência na preparação para os vestibulares e o Enem. Com uma metodologia inovadora, professores qualificados e um ambiente de estudo acolhedor, a instituição oferece tudo o que você precisa para alcançar seus objetivos e garantir a vaga dos seus sonhos.

-------

Sobre o autor: Flávio de Castro é pós-graduado em Letras pela Unicamp e escritor. Escreveu Desaparecida (2018) e Minério de Ferro (2021), além de colaborar em diversas revistas, jornais e suplementos. Atualmente é pesquisador no Posling do CEFET-MG e professor de Literatura e Interpretação de Textos no Curso DetOnline.