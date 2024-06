Aulão começou com a aula de língua portuguesa do professor Erik Anderson; iniciativa contou com aula de todas as disciplinas exigidas pelo Enem

Um aulão preparatório para o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) voltado a estudantes da rede pública estadual é realizado nesta sexta-feira (14/6). A iniciativa, da Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais (SEE/MG) e a plataforma Estudo Play, ocorre na Escola Estadual Governador Milton Campos, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte.

No último dia de inscrições para o exame, que se encerra também nesta sexta, cerca de 450 estudantes participaram do aulão, que abrange as quatro áreas de conhecimento do Enem: Linguagens e Códigos, Matemática, Ciências da Natureza e Ciências Humanas. Além do foco acadêmico, a "Maratona Enem" inclui atividades lúdicas, interativas e brincadeiras.

Para a subsecretária de Desenvolvimento da Educação Básica Secretária de Educação Básica Kellen Senra, este é o momento para a maratona de estudos. De acordo com Senra, a partir do aulão, os alunos vão conseguir identificar todas as habilidades e conteúdos que precisam focar nos estudos. Para ela, existem diversos benefícios aos alunos que acessam a plataforma e participam da maratona, uma vez que podem ver conteúdos que não são passados na sala de aula.

“A plataforma traz videoaulas e livros diversos que os estudantes podem pesquisar e estudar", diz a subsecretária.

Foco no vestibular

Com a preparação para o Enem a todo o vapor, estudantes de diferentes escolas públicas da rede estadual da capital mineira participaram do aulão nesta sexta. Alguns estão ansiosos para a prova do final do ano. Esse é o caso de Marcela Bruno Scarpelli, de 17 anos, que se prepara para o exame desde o primeiro ano do ensino médio.

“A gente entra no ensino médio e a primeira coisa que a gente escuta é ‘Enem’, então dá um pouco de nervoso, mas tem que ir porque é o nosso futuro, né?, conta.

Aluna está ansiosa para a prova no final do ano e conta estar se preparando desde o início do ano Jair Amaral/EM/DA Press

O sentimento é compartilhado por outros estudantes. Vitória Nascimento, também de 17 anos, vai prestar o vestibular nacional pela primeira vez e diz que está ansiosa pela prova, mas se considera empenhada. Além da própria inscrição, a jovem ajudou os colegas a fazerem a deles.

“Estou estudando em casa. Comecei no começo do ano. Estou muito nervosa, mas com expectativa alta”, diz a adolescente.

A adolescente pretende cursar jornalismo e vê o Enem como uma porta de entrada para o ensino superior Jair Amaral/EM/DA Press

Preparação antecipada

Não são apenas os estudantes do terceiro ano que se preparam para a maior prova do país. Alunos do segundo ano do ensino médio também participam do aulão em busca de explorar os conhecimentos antes mesmo do ano decisivo. A preparação antecipada pode ser uma aliada no ingresso dos jovens em instituições universitárias.

Para Guilherme e Anne Isabel, ambos do segundo ano, é importante saber quais áreas exigidas no exame eles precisam melhorar. Fazer a prova como simulação pode mostrar os pontos fortes que possuem e quais precisam ser estimulados até a prova decisiva no final do próximo ano.

"Vou fazer esse ano para saber as áreas principais que eu tenho que melhorar para pegar mais firme", conta o jovem de 17 anos, que pretende cursar direito. Guilherme também conta que parte da motivação que sente para prestar a prova vem da família, que possui integrantes com ensino superior completo e pós-graduações.

Estudante do segundo ano pretende cursar o Enem 2024 como teste Jair Amaral/EM/DA Press

“Minha mãe fez algumas pós-graduações já, aí tem o meu irmão que fez duas faculdades, uma foi pelo Enem e a outra ele pagou uma online. Acho que isso influencia uma grande parte porque ajudam na questão do emprego. Meu irmão conseguiu ser efetivado na empresa porque ele tinha uma faculdade”, diz.

Já Anne, que gosta da área de ciências biológicas, pretende fazer a prova neste ano para experimentar e entender o que precisa melhorar no ano que vem. Ela se inspira na irmã, que passou na Universidade Federal de Minas Gerais, e busca se aprimorar para entrar no ensino superior.

A estudante do segundo ano pretende fazer o Enem 2024 para se preparar para o ano que vem, quando fará a prova oficialmente Jair Amaral/EM/DA Press

“Eu quero muito fazer o Enem experimental este ano para o ano que vem realmente poder fazer de verdade, porque é um tipo de preparação. Eu conseguiria ver as coisas que eu estou com mais dificuldade e se realmente a minha redação está boa”, conta a adolescente.

Correndo atrás do prejuízo

A preparação ocorre em meio a paralisações de servidores da rede pública estadual, que prejudicam alunos já que as aulas são comprometidas. A estudante da Escola Estadual Ana Franca, Anne Isabel, de 16 anos, se sente prejudicada pela paralisação deste ano, pois perdeu algumas aulas. A falta de algumas disciplinas pode comprometer o aprendizado e, consequentemente, o desempenho no Enem.

“Eu vou ter que pensar isso mais para o ano que vem por conta da situação da minha escola, porque realmente eu estava muito empenhada para ir bem este ano. Mas com as paralisações e problemas com os professores eu acabei não conseguindo estudar muito bem o que eu deveria ter estudado na escola”, desabafa.

De acordo com o Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais (Sind-UTE/MG), os trabalhadores da rede estadual de ensino aprovaram, em assembleia realizada nessa quinta-feira (13), um calendário de mobilizações em defesa do Instituto de Previdência dos Servidores de Minas Gerais (IPSEMG). A assembleia também descartou a proposta de greve por tempo indeterminado.