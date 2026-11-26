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O governo do Panamá abriu negociações com uma mineradora canadense para reativar a maior mina de cobre a céu aberto da América Central. As operações na mina Cobre Panamá pararam em novembro de 2023, quando a Suprema Corte declarou a concessão da empresa First Quantum Minerals inconstitucional por violar normas ambientais e regras de contratação pública.

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A decisão judicial ocorreu após protestos populares contrários à mineração. A First Quantum e suas parceiras exigem cerca de 27 bilhões de dólares em indenizações pelo fechamento, quantia que equivale a aproximadamente 30 por cento do Produto Interno Bruto panamenho. A companhia mantém o processo suspenso durante o diálogo governamental.

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Peso econômico da atividade mineral

O presidente José Raúl Mulino apoia a retomada da extração para ajudar no financiamento do encerramento gradual da unidade. Estimativas governamentais apontam que a desativação completa pode levar até duas décadas e custar cerca de 3,4 bilhões de dólares, o que representa quase 10 por cento do orçamento previsto para 2026.

Representantes ministeriais debateram condições de funcionamento com a Minera Panamá, subsidiária da empresa canadense. O empreendimento reunia os seguintes fatores:

setenta e cinco por cento de todas as exportações panamenhas;

aproximadamente cinco por cento do Produto Interno Bruto;

geração de 7 mil empregos diretos e 30 mil indiretos.

O país obtém a maior fatia de suas receitas por meio do canal interoceânico, mas a administração nacional planeja atender à crescente procura internacional por cobre.

Barreiras legais e impactos ecológicos

O projeto enfrenta restrições jurídicas relevantes. O Estado não pode restaurar a licença invalidada pela Justiça nem emitir uma autorização inédita, pois instituiu em 2023 uma moratória por tempo indeterminado para pesquisa e extração de metais. Mulino informou que o governo avaliará uma nova estrutura jurídica.

Severo Sousa, presidente da Câmara de Mineração do Panamá, e o advogado ambiental Harley Mitchell indicaram à agência AFP três alternativas legais:

assunção das operações por parte do Estado;

assinatura de contrato de prestação de serviços com a Minera Panamá;

estabelecimento de parceria entre o setor público e o setor privado.

Ambientalistas rejeitam a reabertura. A mina fica no distrito litorâneo de Donoso, na província caribenha de Colón, território integrante do Corredor Biológico Mesoamericano. Segundo Ricardo Wong, da União Internacional para a Conservação da Natureza, essa faixa de conservação liga hábitats de vida selvagem desde o sul do México até o Panamá.

Especialistas alertam que o processamento do minério emprega compostos pesados, como mercúrio, arsênio e chumbo, elementos que danificam a biodiversidade e fontes de água subterrânea. A ativista Raisa Banfield afirmou à AFP: "eles tiram nossa riqueza mineral e nós ficamos com as consequências dos danos causados à água e ao solo e a perda de florestas e espécies".

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A possibilidade de retomar o trabalho divide a comunidade local e renova o risco de instabilidade pública. Os protestos realizados em 2023 provocaram a morte de cinco pessoas, causaram a detenção de mais de 500 manifestantes e geraram prejuízos calculados em milhões.