Guardar todo o dinheiro na conta corrente parece prático, mas assessora financeira alerta para um erro que pode comprometer seus planos sem você perceber
Entenda como dividir os ganhos em contas diferentes para reserva de emergência e planos futuros; método simples ajuda a organizar as finanças
compartilhe
Gerenciar o dinheiro pessoal com eficiência representa um grande desafio em muitos lares. A estabilidade depende da organização da poupança, dos gastos e das previsões de médio e longo prazo, superando a quantia recebida. A distribuição inadequada dos recursos atua como um freio silencioso para a segurança econômica.
Fique por dentro das notícias que importam para você!
Concentrar todas as economias em uma única conta corrente constitui uma prática comum e arriscada. A assessora financeira Elizabeth Wakefield, especialista em finanças pessoais, investimentos e hipotecas, tratou do assunto no podcast "Tiene sentido".
Leia Mais
Como organizar as contas do mês e evitar o aperto no 5º dia útil
O erro invisível: por que o seu dinheiro 'evapora' nos primeiros 10 dias?
5 hábitos simples para evitar o endividamento e ter paz financeira
Para Wakefield, reunir todo o saldo no mesmo espaço financeiro é um dos maiores equívocos cometidos. A especialista compara esse hábito a guardar meias com garfos e martelos. Armários e gaveteiros existem para colocar cada item no seu lugar.
Divisão em contas bancárias distintas
A assessora defende uma organização bancária simples para separar objetivos e evitar confusões no cotidiano. O planejamento inicia com uma conta principal, destinada ao recebimento da renda e ao pagamento das despesas rotineiras.
O método inclui uma segunda conta para o colchão de segurança, preferencialmente remunerada. Esse valor atende apenas a imprevistos, urgências e emergências, sem direcionamento para gastos comuns.
O modelo exige ainda uma conta voltada para periodizações, sistema que reparte despesas futuras conhecidas. Wakefield exemplifica o processo com férias planejadas no valor de 2.500 euros.
Em vez de quitar tudo no momento da viagem, o titular programa transferências mensais automáticas de 150 a 200 euros. O sistema opera como um cofre digital e impede sobressaltos financeiros na data do pagamento.
Auditoria de despesas e compras conscientes
Wakefield alerta sobre a necessidade de fiscalizar as saídas de capital. As pessoas costumam deixar de auditar gastos rotineiros, mantendo cobranças ativas de assinaturas e mensalidades não utilizadas.
A orientação inclui refletir antes de comprar, examinando se o valor cabe no orçamento mensal sem comprometer as contas. Em compras financiadas, a análise precisa apurar o custo total da operação.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Wakefield destaca o papel da TAE perante o TIN. A taxa anual equivalente revela o custo real do financiamento ao incluir todas as tarifas extras cobradas na transação.