Empreendedor transforma panfletos em ideia para aplicativo de entregas e o vende por cerca de R$ 300 milhões, mas depois revela por que se arrepende do negócio
Com início modesto e impressora adaptada, Christian Sarcuni faturou mais de 50 milhões de euros; conheça a trajetória que conquistou a Europa
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Recém-formado em informática pela Universidade de Bolonha, Christian Sarcuni buscava emprego quando idealizou um aplicativo para entregar pizzas em domicílio. O projeto PizzaBo surgiu em 2009, construído com o amigo e sócio Livio Lifranchi.
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Sem apoio de investidores, a empresa começou com poucas economias e um empréstimo concedido pelo tio de Sarcuni, posteriormente quitado. O fundador gerenciava pessoalmente as áreas técnicas e comerciais da operação, em um momento no qual o capital de risco dava os primeiros passos na Itália.
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Para viabilizar o sistema nos restaurantes parceiros, os sócios adaptaram uma impressora de mensagens com tamanho semelhante ao de uma máquina portátil de cartão. O aparelho tocava, emitia os pedidos em comprovantes e permitia responder o tempo de entrega, enquanto a plataforma recebia uma porcentagem sobre as vendas.
A divulgação inicial ocorreu com um inflável na Piazza Verdi, distribuindo fatias de pizza e bebidas. A empresa registrou 60 mil pedidos em 2010 e alcançou quase dois milhões em 2014, expandindo os serviços para Pisa, Pádua, Parma, Ferrara e Milão.
Venda milionária e mudança de rumo
Em 2015, a companhia alemã Rocket Internet comprou o PizzaBo por 51,2 milhões de euros. Doze meses após a transação, a empresa compradora revendeu a marca para a Just Eat.
Em entrevista concedida ao jornal "Il Corriere", Sarcuni explicou que Bolonha ofereceu o cenário ideal para o crescimento: população jovem universitária e custos de publicidade inferiores aos observados em Florença, Milão e Veneza.
Atualmente, perto dos 40 anos, Sarcuni mora em Londres e trabalha como investidor. Antes da capital britânica, viveu na Califórnia e no Japão, além de realizar viagens por diferentes países.
O arrependimento com o negócio
Apesar do valor alcançado, o fundador revelou ter se arrependido da venda. O plano inicial previa apenas uma captação de recursos com foco em contratações de pessoal para estruturar o negócio.
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Durante a gestão compartilhada com a Rocket Internet, Sarcuni declarou ter se sentido como um diretor executivo sob intervenção. O criador lamentou ver o projeto submetido às pressões da Bolsa de Valores de Frankfurt enquanto recebia atenção da imprensa para promover um aplicativo sobre o qual não mantinha controle nem convicção.