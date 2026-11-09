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NOVA MARCA

Caixa renova logo após quase três décadas e terá projeção no Cine Theatro Brasil

Instituição atualiza identidade visual para marcar era digital e prepara aplicativo unificado que vai reunir todos os serviços aos clientes

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AC
Ana Clara Moyen*
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Ana Clara Moyen*
Repórter
Jornalista multimídia em formação pela UFMG
09/11/2026 18:14 - atualizado em 09/11/2026 18:17

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Caixa renova logo após quase três décadas e terá projeção no Cine Theatro Brasil
Logotipo antigo e logotipo novo da Caixa Econômica Federal crédito: Reprodução/Caixa Econômica Federal

A Caixa lançou uma nova identidade visual nesta segunda-feira (9/11), marcando a primeira grande evolução de sua marca em quase três décadas. Para marcar a data, o Cine Theatro Brasil, em Belo Horizonte, recebe projeções da marca.

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Com o slogan "Vem realizar", o reposicionamento reflete pesquisas qualitativas e quantitativas voltadas para aproximar a instituição do público e espelhar sua atuação digital. O presidente da Caixa, Carlos Vieira, destaca a integração da inteligência artificial, novos serviços e o atendimento personalizado nessa transformação.

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Mudanças visuais no logotipo

O desenho preserva o nome da instituição e as cores tradicionais, mas adota a tipografia unicase, com maiúsculas e minúsculas na mesma altura. A letra "a" minúscula e traços curvos buscam diminuir a rigidez visual anterior.

O símbolo com o X foi reformulado para exibir maior profundidade e abertura a partir de um eixo central. O diretor de Marketing, Gerson Bordignon, explica que a haste azul expressa solidez e segurança, enquanto a laranja representa diversidade e brasilidade, unindo as dimensões social e comercial do banco.

Novo App Caixa e rede física

A instituição lançará em breve o Novo App Caixa para concentrar todas as funcionalidades em um ambiente único. A plataforma incluirá:

  • abertura de conta 100% digital e a Conta On!, destinada a jovens de 8 a 17 anos;

  • integração de benefícios sociais na Plataforma do Cidadão;

  • programa de fidelidade UAU;

  • acesso a crédito, investimentos e centralização financeira via Open Finance.

A modernização atinge as unidades físicas. Das agências atuais, 11 já operam com a nova identidade, incluindo a agência conceito Conjunto Nacional São Paulo, na Avenida Paulista, que reabre no dia 11 de novembro. A atualização completa da rede física está prevista para terminar até 2030.

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*Estagiária sob supervisão da subeditora Juliana Lima

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